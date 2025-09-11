Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Zypern und die EIB

Wir sind seit 1981 in Zypern tätig und finanzieren wichtige Infrastruktur- und Bildungseinrichtungen.

Wir haben Zyperns Städte grüner gemacht und in bezahlbaren Wohnraum für Studierende und vulnerable Gruppen investiert.

Zudem haben wir Straßeninfrastruktur und nachhaltigere Verkehrslösungen finanziert, die das Land ökologisch und sozial resilienter machen.

Mrd. €

2025 von der EIB-Gruppe finanziert und 1 Mio. € über die Aufbau- und Resilienzfazilität

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Zypern bereit.

1981

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

87

FINANZIERTE PROJEKTE

6,09 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

Tätigkeit der EIB-Gruppe in Zypern

(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)

Übergeordnete Finanzierungsziele

Querschnittsziele*

Diese Ziele gelten für alle unsere Aktivitäten. Unser Beitrag zu diesen Querschnittszielen:

  • 226 Mio. Euro für grüne Finanzierungen
  • 371 Mio. Euro für Zusammenhalt

* Da manche Projekte gleichzeitig „grün“ sind und den Zusammenhalt fördern, können sich diese Zahlen untereinander und mit übergeordneten Zielen überschneiden.

Projektgeschichten aus Zypern

Konkrete Beispiele sagen mehr als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen in Zypern und anderswo verbessert.
  • 11 September 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 29 Mai 2025

    Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups

    33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Institutional KMU Digitales und Telekommunikation EIF Künstliche Intelligenz Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
  • 8 Mai 2025

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 7 März 2025

    Sicherheit in jedem Sektor

    Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 5 Dezember 2024

    Präsidentin Calviño: Meine Tour durch 27 EU-Hauptstädte

    Im letzten Jahr reiste die EIB-Präsidentin quer durch die EU, um sich in Gesprächen ein Bild zu machen und die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe vorzustellen

    Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 22 November 2024

    Mehr Raum zur Entfaltung

    Ein bezahlbares Zimmer ist für Studierende in Zypern nur schwer zu bekommen. Deshalb bauen eine zyprische Universität und eine Stadt moderne, nachhaltige Wohnheime

    Infrastruktur Stadtentwicklung Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Der Weg zur EIB

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Kleine Projekte

Finanzierungen für kleinere Projekte
(in der Regel unter 25 Millionen €)

Kontaktieren Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe  

Große Projekte

Finanzierungen für große Projekte
(über 25 Millionen €)

Kontaktieren Sie unseren Sitz in Luxemburg  

Beratungsdienste

Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe

Kontaktieren Sie unsere Experten  

Wirtschaftsumfrage der EIB zu Investitionen in Zypern

Die EIB hat 12 500 Unternehmen und 500 große Kommunen in ganz Europa gefragt, welche Faktoren ihre Investitionstätigkeit ankurbeln oder bremsen. Unterstützt wurde sie dabei von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Die aktuellen Ergebnisse  

Kontaktieren Sie uns

Behörden und Großunternehmen

Wenden Sie sich direkt an unseren Sitz in Luxemburg

Medien

Kontaktieren Sie unsere Pressestelle

Pressekontakt:
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk

Kontakt
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

