Sicherheit in jedem Sektor

Wohnraum für Europa

©Laurent Antonelli/ EIB

Teresa Ribera, EU-Kommissarin für einen sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Übergang, sagte, Europa müsse zu seinen Kernwerten stehen, auch und gerade weil die Welt in Aufruhr ist: „Unsere Politik muss sich an unseren Werten orientieren, innerhalb und außerhalb der EU.

Das schafft nachhaltiges und faires Wachstum für die Menschen, was wiederum Voraussetzung ist für eine gesunde Umwelt, sichere Arbeitsplätze, sozialen Frieden und eine krisenfeste Gesellschaft.“

Die letzten beiden von Ribera angesprochenen Punkte standen bei Podiumsdiskussionen zum Thema Wohnen im Fokus. Dabei waren sich alle einig: Europa steckt in einer Wohnungskrise. EIB-Präsidentin Calviño kündigte einen neuen Aktionsplan an, der für die nächsten zwei Jahre Investitionen von zehn Milliarden Euro in den Sektor vorsieht.

Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnungsbau, verwies auf den Zusammenhang zwischen Europas Herausforderungen: höhere Energiepreise, Klimawandel und die Bedrohung durch Russland. „Wettbewerbsfähigkeit, Dekarbonisierung, Klimaschutz und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland stehen bei allem, was wir jetzt tun, im Mittelpunkt“, sagte er.

Die Mieten sind in Europa in den vergangenen 15 Jahren um bis zu 25 Prozent gestiegen, die Kaufpreise sogar um 50 Prozent. In Europa gibt jeder zehnte mindestens 40 Prozent seines verfügbaren Einkommens fürs Wohnen aus. „Hinter diesen Zahlen stehen Menschen: junge Menschen, die keine Familie gründen können, Menschen, denen die Obdachlosigkeit droht, Menschen, die Studien- oder Arbeitsplätze nicht annehmen können, Polizistinnen, Lehr- und Pflegekräfte, die sich dort, wo sie arbeiten, das Leben nicht leisten können. Diese Menschen und ihre Schicksale sind der lebende Beweis für die Wohnungskrise und ihre Auswirkungen auf Europa“, sagte Jørgensen.

Eine von der Europäischen Kommission eingerichtete Wohnraum-Taskforce soll bis Anfang nächsten Jahres einen Plan für bezahlbares Wohnen aufstellen. Dabei spielt die mit der Europäischen Investitionsbank aufgelegte europäische Investitionsplattform für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum eine entscheidende Rolle.

Andere kämpfen bereits gegen die Wohnungsnot.

Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni beschrieb neue Vorschriften, um die Mieten zu deckeln und bis 2028 keine Erlaubnis mehr für das Vermieten von Wohnungen an Touristen zu erteilen.

Zrinka Raguž, Staatssekretärin im kroatischen Ministerium für Regionalentwicklung und die EU-Fonds, stellte den Aktionsplan ihres Landes für bezahlbares Wohnen vor. Dazu gehört, dass Menschen unter 45 Jahren keine Immobiliensteuer und nur die Hälfte der regulären Mehrwertsteuer auf Immobilien bezahlen. „Aktivieren“ von leer stehenden Wohnungen und Flächen, mehr bezahlbarer Wohnraum, einfachere Planungsregeln und mehr Wohnheime für Studierende sind ebenfalls Teil des Plans. Kroatien kostet das alles bis 2030 zwei Milliarden Euro. Das Geld kommt aus dem Staatshaushalt, EU-Krediten und den Mieteinnahmen der staatlichen Sozialwohnungen.