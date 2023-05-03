  • Publikationsinformationen

    3 Mai 2023

    ISBN: 978-92-861-5551-2 (PDF/DE)

    DOI: 10.2867/547854

    • Tags

    • Diversität und Geschlechterfragen
    • Migration
    • Soziale Nachhaltigkeit
    • Fragility and conflict
    • Entwicklung weltweit
    • Soziale und territoriale Zusammenhalt
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Beschreibung

Die Europäische Investitionsbank legt die Saat für viele Erfolgsgeschichten. Eine neue Saat ist die „EIB Global“. Der Bereich der EIB für Entwicklung nahm 2022 die Arbeit auf. Erfahren Sie hier, wie wir mit unseren Projekten weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Die aktuellen Herausforderungen machen an den Grenzen nicht halt. Mit der EIB Global bekennen wir uns zu nachhaltigen und gerechten Gesellschaften weltweit.

Bitte lesen Sie dazu auch unseren zugehörigen Artikel: Die Story und die Wirkung

3 Mai 2023

EIB Global Report 2022/2023 — The impact

Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.
Social sustainability Fragility and conflict Diversity and gender Migration Global development Social and territorial cohesion