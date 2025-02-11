Belgien und die EIB

Mit unseren Krediten haben wir die nachhaltige Entwicklung in Belgien wesentlich vorangetrieben. Unter anderem haben wir alle Windparks in der Nordsee mitfinanziert, die nun über zwei Millionen Haushalte mit sauberem Strom versorgen.

Außerdem förderten wir den hochmodernen Gesundheitscampus in Löwen, die Neugestaltung der Uferpromenade in Dinant sowie die Sanierung von Schulen und Projekte für Hochwasserschutz und sozialen Wohnungsbau in der Region Wallonien. Parallel dazu halfen wir belgischen Start-ups und Biotechnologie-Innovatoren.