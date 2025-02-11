Belgien und die EIB

Mit unseren Krediten haben wir die nachhaltige Entwicklung in Belgien wesentlich vorangetrieben. Unter anderem haben wir alle Windparks in der Nordsee mitfinanziert, die nun über zwei Millionen Haushalte mit sauberem Strom versorgen.
Außerdem förderten wir den hochmodernen Gesundheitscampus in Löwen, die Neugestaltung der Uferpromenade in Dinant sowie die Sanierung von Schulen und Projekte für Hochwasserschutz und sozialen Wohnungsbau in der Region Wallonien. Parallel dazu halfen wir belgischen Start-ups und Biotechnologie-Innovatoren.
Auf einen Blick
39,18 Mrd. €
Tätigkeit der EIB-Gruppe in Belgien, nach Prioritäten
(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)
Tätigkeit der EIB in Belgien seit Beginn, nach Sektoren
Projektgeschichten aus Belgien
-
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
-
Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren
Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum
-
Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen
Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie
-
„Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“
Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.
-
Scheinbar selbstverständlich in Europa
We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.
-
Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)
Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
-
Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)
Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
-
Weltweit erste künstliche Energie-Insel
Weltweit erste Offshore-Energie-Insel stärkt den Netzverbund und fördert die Energiewende in Europa
-
Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren
Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten
-
Sicherheit in jedem Sektor
Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert
Wirtschaftsumfrage der EIB zu Investitionen in Belgien
