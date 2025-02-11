Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Belgien und die EIB

Wir sind seit 1962 in Belgien aktiv. Dort finanzieren wir Bildungs- und Schlüsselinfrastruktur wie das nationale Bahnnetz und den Hafen in Antwerpen sowie Vorhaben für sauberes Wasser, erneuerbare Energien und digitale Konnektivität.

Mit unseren Krediten haben wir die nachhaltige Entwicklung in Belgien wesentlich vorangetrieben. Unter anderem haben wir alle Windparks in der Nordsee mitfinanziert, die nun über zwei Millionen Haushalte mit sauberem Strom versorgen.

Außerdem förderten wir den hochmodernen Gesundheitscampus in Löwen, die Neugestaltung der Uferpromenade in Dinant sowie die Sanierung von Schulen und Projekte für Hochwasserschutz und sozialen Wohnungsbau in der Region Wallonien. Parallel dazu halfen wir belgischen Start-ups und Biotechnologie-Innovatoren.

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Belgien bereit.

1962

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

308

FINANZIERTE PROJEKTE

39,18 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

3

PARTNERINSTITUTE IN IHRER NÄHE

Tätigkeit der EIB-Gruppe in Belgien, nach Prioritäten

(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)

Tätigkeit der EIB in Belgien seit Beginn, nach Sektoren

Projektgeschichten aus Belgien

Konkrete Beispiele sind aussagekräftiger als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen in Belgien und anderswo verbessert.
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Institutional Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum EIF Nachhaltigkeit Österreich Deutschland Belgien Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 12 Juni 2025

    „Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“

    Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.

    Krankenhäuse Gesundheit und Life Sciences Entwicklungslösungen Belgien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 8 Mai 2025

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 24 April 2025

    Weltweit erste künstliche Energie-Insel

    Weltweit erste Offshore-Energie-Insel stärkt den Netzverbund und fördert die Energiewende in Europa

    Offshore-Windenergie Umwelt Windenergie Klimawandel Klima Dekarbonisierung Erneuerbare Energien Klimaschutz Fossile Energie Energieumwandlung Belgien Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 7 März 2025

    Sicherheit in jedem Sektor

    Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

Der Weg zur EIB

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Kleine Projekte

Finanzierungen für kleinere Projekte
(in der Regel unter 25 Millionen €)

Kontaktieren Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe  

Große Projekte

Finanzierungen für große Projekte
(über 25 Millionen €)

Kontaktieren Sie unser Büro vor Ort  

Beratungsdienste

Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe

Kontaktieren Sie unsere Experten  

Wirtschaftsumfrage der EIB zu Investitionen in Belgien

Die EIB hat 12 500 Unternehmen und 500 große Kommunen in ganz Europa gefragt, welche Faktoren ihre Investitionstätigkeit ankurbeln oder bremsen. Unterstützt wurde sie dabei von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Die aktuellen Ergebnisse  

Kontaktieren Sie uns

Behörden und Großunternehmen

Wenden Sie sich direkt an unser Büro vor Ort

Medien

Kontaktieren Sie unsere Pressestelle

Pressekontakt:
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk

Kontakt
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Mehr aktuelles
Veröffentlichungen
Weitere Veröffentlichungen
Videos
Mehr Videos