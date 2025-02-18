Luxemburg und die EIB

Gemeinsam mit dem Staat und Partnern bringen wir Luxemburg bei seinen Prioritäten für Wirtschaft und Klima voran. Dazu finanzieren wir Satellitenprogramme, neue Schulen, lokale Unternehmen, die Energiewende und einen nachhaltigen Verkehr.
Wir haben den Markt für grüne Anleihen begründet, bei der Renaturierung der Alzette geholfen und Mittel für die Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB mobilisiert. Das zeigt: Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, Innovation und langfristige Entwicklung.
Auf einen Blick
3,26 Mrd. €
Tätigkeit der EIB-Gruppe in Luxemburg, nach Prioritäten
(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)
Tätigkeit der EIB in Luxemburg seit Beginn, nach Sektoren
Der Weg zur EIB
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
Kleine Projekte
Finanzierungen für kleinere Projekte
(in der Regel unter 25 Millionen Euro)
Große Projekte
Finanzierungen für große Projekte
(über 25 Millionen Euro)
Beratungsdienste
Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe
Umfrage der EIB zu Investitionen in Luxemburg
Kontaktieren Sie uns
Behörden und Großunternehmen
Wenden Sie sich direkt an unser Büro vor Ort
Medien
Kontaktieren Sie unsere Pressestelle
Pressekontakt:
Tel. +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press
Allgemeine Fragen
Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk
Kontakt
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen