Luxemburg und die EIB

Gemeinsam mit dem Staat und Partnern bringen wir Luxemburg bei seinen Prioritäten für Wirtschaft und Klima voran. Dazu finanzieren wir Satellitenprogramme, neue Schulen, lokale Unternehmen, die Energiewende und einen nachhaltigen Verkehr.

Wir haben den Markt für grüne Anleihen begründet, bei der Renaturierung der Alzette geholfen und Mittel für die Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB mobilisiert. Das zeigt: Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, Innovation und langfristige Entwicklung.