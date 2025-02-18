Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Luxemburg und die EIB

Wir sind seit 1959 in Luxemburg aktiv und fördern dort Innovationen, nachhaltige Infrastruktur und grüne Finanzierungen.

Gemeinsam mit dem Staat und Partnern bringen wir Luxemburg bei seinen Prioritäten für Wirtschaft und Klima voran. Dazu finanzieren wir Satellitenprogramme, neue Schulen, lokale Unternehmen, die Energiewende und einen nachhaltigen Verkehr.

Wir haben den Markt für grüne Anleihen begründet, bei der Renaturierung der Alzette geholfen und Mittel für die Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB mobilisiert. Das zeigt: Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, Innovation und langfristige Entwicklung.

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Luxemburg bereit.

1959

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

63

FINANZIERTE PROJEKTE

3,26 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

1

PARTNERINSTITUTE IN IHRER NÄHE

Tätigkeit der EIB-Gruppe in Luxemburg, nach Prioritäten

(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)

Tätigkeit der EIB in Luxemburg seit Beginn, nach Sektoren

Projektgeschichten aus Luxemburg

Konkrete Beispiele sind aussagekräftiger als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen in Luxemburg und anderswo verbessert.
  • 8 Mai 2025

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño
  • 7 März 2025

    Sicherheit in jedem Sektor

    Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert

    Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 5 Dezember 2024

    Präsidentin Calviño: Meine Tour durch 27 EU-Hauptstädte

    Im letzten Jahr reiste die EIB-Präsidentin quer durch die EU, um sich in Gesprächen ein Bild zu machen und die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe vorzustellen

    Direktorium Nadia Calviño
  • 26 Juni 2024

    Luxemburg und die EIB

    Wir sind seit 1959 in Luxemburg tätig und haben das Land bei wichtigen Infrastrukturprojekten unterstützt. Zahlreiche Unternehmen, Projekte und Start-Ups profitierten von unseren Krediten, so auch das neue Satellitenprogramm von SES.

    Luxemburg Europäische Union
  • 4 Juni 2024

    Was die EU für uns getan hat

    Was hat die EU seit der letzten Europawahl 2019 für uns getan? Hier ein paar Antworten.

    Direktorium Nadia Calviño
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Luxemburg wird wild

    EIB finanziert Renaturierung der Alzette und der Petruss in Luxemburg-Stadt und in Steinsel für weniger Überschwemmungen

    Infrastruktur Wasser Klimawandel Klima Wasser-/Abwassermanagement Nachhaltigkeit Luxemburg Europäische Union Klima und Umwelt
  • 14 Juni 2023

    Konnektivität aus dem All

    Satelliten gehören zum Alltag. Drei neue Flugkörper einer luxemburgischen Firma sollen jetzt das Breitband- und Streaming-Angebot in Europa, Afrika und dem Nahen Osten verbessern

    Raumfahrt Luxemburg Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung

Der Weg zur EIB

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Kleine Projekte

Finanzierungen für kleinere Projekte 
(in der Regel unter 25 Millionen Euro)

Kontaktieren Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe  

Große Projekte

Finanzierungen für große Projekte 
(über 25 Millionen Euro)

Kontaktieren Sie unser Büro vor Ort  

Beratungsdienste

Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe

Kontaktieren Sie unsere Experten  

Umfrage der EIB zu Investitionen in Luxemburg

Die EIB hat 12 500 Unternehmen und 500 große Kommunen in ganz Europa gefragt, welche Faktoren ihre Investitionstätigkeit ankurbeln oder bremsen. Unterstützt wurde sie dabei von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Die aktuellen Ergebnisse  

Kontaktieren Sie uns

Behörden und Großunternehmen

Wenden Sie sich direkt an unser Büro vor Ort

Medien

Kontaktieren Sie unsere Pressestelle

Pressekontakt:
Tel.  +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk

Kontakt
Tel.  +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

