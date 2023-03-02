In Italien sind die Städte für die Müllabfuhr zuständig und dafür, die Abfälle zum Recycling an landesweite Organisationen zu verkaufen. Jede Stadt hat aber ihre eigenen Sortierregeln. Sind Abfälle wie Papier, Kunststoffe oder Glas nicht „sortenrein“, werden sie abgelehnt, und die Städte müssen für eine andere Entsorgung bezahlen. Nach Schätzungen von Junker sparen Städte mit der App und ihrer besseren Mülltrennung rund 34 Euro pro Person und Jahr.

„Von den Kommunen hören wir oft: ‚Vor zwei Jahren hatten wir eine Recyclingquote von 20–30 Prozent, jetzt sind es 60–70‘“, freut sich Paolo Fornari. „Wir können uns das zwar nicht an die Fahne heften, aber Junker trägt sicher das Seine dazu bei.“

Aktiv in der Kreislaufwirtschaft

Jeder Mensch in Europa verursacht im Durchschnitt rund 500 Kilogramm Siedlungsabfälle im Jahr. Gleichzeitig liegt die Recyclingquote unter 50 Prozent, in einigen Ländern sogar unter 20 Prozent. Um effektiv zu recyceln, muss vorher korrekt sortiert werden.

„Meist liegt die Verantwortung bei den Bürgern“, moniert Fornari. „Das Problem ist nur: Die wissen oft gar nicht, wie man das macht. Wir glauben, dass Junker ihnen dabei helfen kann. So bauen sie selbst aktiv an der Kreislaufwirtschaft mit.“

In einem White Paper zu guter Umwelt- und Energiepraxis schreiben Studierende vom Europakolleg, die Junker-App könnte „eine strategische Rolle“ im neuen Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft spielen, „weil sie neue Technologien mit aktiver Mitarbeit der Menschen verbindet“.

2022 gehörte der italienische App-Anbieter zu den Finalisten des Wettbewerbs für Soziale Innovation. Mit diesem Wettbewerb fördert das EIB-Institut unternehmerische Lösungen, die vor Ort etwas bewirken. Für Junker war der Wettbewerb große Bühne vor internationalem Publikum, so Fornari. Das Unternehmen plane jetzt die Expansion, den Anfang machen Griechenland und Slowenien.

„Wir hoffen auch, dass Junker eines Tages nicht nur für die Mülltrennung benutzt wird, sondern auch um allgemein nachhaltiger zu leben. Die Menschen wüssten dann, wie man es richtig macht, und könnten ihr Wissen generell für die Kreislaufwirtschaft nutzen. Damit hätten wir unser Ziel erreicht: Wissen zu vermitteln für eine bessere Zukunft.“