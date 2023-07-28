Rumänien hat große Flächen noch relativ unberührter Wälder – mit die größten in Europa. Sie sind wichtig für die biologische Vielfalt. Wie können wir diese wertvollen Ökosysteme erhalten, bedrohte Arten schützen und Existenzgrundlagen auf dem Land sichern?

Nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet, den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der Wälder zu sichern – also mit dem, was der Wald uns gibt, verantwortungsvoll umzugehen. Konkret heißt das: die biologische Vielfalt erhalten, Wasserressourcen schützen, Wälder aufforsten und nachwachsen lassen. Das mindert die Klimafolgen und macht die Ökosysteme widerstandsfähiger. Wichtig ist auch, die Bevölkerung in Entscheidungen einzubinden und ihre Rechte und Sorgen zu berücksichtigen.

Im Oktober 2022 vergab die Europäische Investitionsbank 9,5 Millionen Euro an die SLB-Gruppe. Mit dem Kredit will das Unternehmen in Rumänien die Grundsätze der nachhaltigen Forstwirtschaft breit umsetzen, mit Dauerwald, Naturverjüngung, Pflege der Biodiversität und Standards für die Zertifizierung von Wäldern. Das Projekt konzentriert sich auf die weniger entwickelten Regionen des Landes. Es fördert Wachstum und Beschäftigung in ländlichen Gebieten wie Suceava, Botoșani, Buzău und Dâmbovița.

Die SLB-Gruppe ist ein französisches Holzhandels- und Forstwirtschaftsunternehmen, 1991 gegründet. 2007 expandierte die Gruppe nach Rumänien, wo sie heute über 8 000 Hektar Wald nachhaltig bewirtschaftet.

„Wälder sind erneuerbare Ressourcen, die wir schonen müssen“, sagt Florent Marcel, der das Forstgeschäft der Firma in Rumänien leitet. Mit dem Geld von der EIB will die SLB-Gruppe auch untersuchen, wie sich geschützte Wälder entwickeln, in denen kein Holz geschlagen wird. Ein weiteres Ziel ist die Wiederaufforstung von Wäldern nach Windbruch oder Schädlingsbefall – mit heimischen und klimaresilienteren Arten, aber auch durch Naturverjüngung.

Neue Methoden für gesunde Ökosysteme

Die nachhaltige Forstwirtschaft in Rumänien sucht den Ausgleich zwischen Holzproduktion und Schutz der Ökosysteme. Wirtschaftlicher Gewinn soll nicht auf Kosten der ökologischen Funktionen der Wälder und ihres Freizeitwerts gehen. Denn Wälder schützen vor Überschwemmungen, Bodenerosion und Erdrutschen und sind auch ein Erholungsraum. Bäume und ihr Wurzelgeflecht binden und speichern Kohlendioxid. Auch Holzprodukte sind langfristige CO 2 -Speicher.

„In unseren Wäldern haben wir Flächen ausgewiesen, die wir unberührt lassen“, sagt Marcel.