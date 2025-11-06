Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Innovation, Digitalisierung und Humankapital

Wir müssen anders leben, lernen, arbeiten und produzieren. Denn die Klimakrise, alternde oder wachsende Bevölkerungen und schwindende Ressourcen zwingen uns zum Umdenken. Wichtig sind dabei Innovation und Technologie.

Für mehr technologische Innovation müssen wir auch die digitale Wirtschaft fördern. Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik und moderne Fertigungstechniken gehören zu den neuen Technologien, die tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben werden.

Heute müssen Gesellschaften in Menschen investieren. Denn ohne Bildung gelingen uns keine technologischen Neuerungen zur Lösung unserer Probleme. Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und gesundheitlichen Parameter der Menschen bilden das Humankapital und sind der Motor für langfristigen Wohlstand und weniger Armut.

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

©spainter_vfx/iStock

Unsere Auswirkungen im Jahr 2024

Allein im Jahr 2024 unterstützte die EIB Investitionen in Innovation, digitales und Humankapital in 19,8 Milliarden Euro.

854 000

neue Abonnenten mit aktivierten 5G-Diensten

14,9 Millionen

Menschen, die von verbesserten Gesundheitsdiensten profitieren, einschließlich Impfprogrammen

368 000

Lernende in von der EIB mitfinanzierten Bildungseinrichtungen

Bei uns im Fokus

Innovation Digitalisierung Kritische Rohstoffe Allgemeine und berufliche Bildung Gesundheit

Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Sie verbessert das Wohlbefinden, mehrt den Wohlstand und kommt auch künftigen Generationen zugute. Außerdem ist sie der Schlüssel zu Wachstum und Beschäftigung.

Die EIB-Gruppe will Investitionshemmnisse abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen. Unser Ziel ist es, neue Technologien und ihren Einsatz voranzutreiben und damit aktuelle Herausforderungen zu meistern. Wir wollen Europas Innovatoren zu weltweiten Technologieführern machen.

GRUNDLAGENFORSCHUNG
©EIB

Innovative Ideen werden immer mehr zur Triebfeder für Wachstum in Europa. Die Innovationskraft der Europäischen Union stützt sich auf erstklassige Forschung. Deshalb investieren wir in bessere Forschungsinfrastruktur. Neben der Planung und dem Bau modernster Einrichtungen fördern wir auch die Grundlagenforschung an Universitäten, technischen Hochschulen und öffentlichen Forschungsinstituten.

SAUBERE ENERGIE
©Shutterstock

Sollen die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das erfordert einen radikalen Umbau unserer Energiesysteme auf mehreren Ebenen. Wir unterstützen Unternehmen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln und damit helfen, den Klimawandel zu stoppen.

WIRTSCHAFT DER ZUKUNFT
©Gorodenkoff/Shutterstock

Neue Technologien und die Digitalisierung verändern die Wirtschaft immer tiefgreifender. Sie können traditionellen Industriezweigen in Europa aber auch neue Impulse geben – Branchen, in denen eine Wertschöpfung von Billionen Euro auf dem Spiel steht. Wir investieren in die Wirtschaft der Zukunft und helfen innovativen Unternehmen bei neuen Technologien und Dienstleistungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Von Handel und Logistik über Industrieautomation bis hin zum Gesundheitswesen.


Broschüre „Innovation – Überblick 2023" herunterladen  

Im digitalen Zeitalter muss Europa rasch handeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob künstliche Intelligenz, Mobilfunknetze oder Cloud-Computing – mit Krediten und technischem Know-how unterstützen wir Projekte, die die digitale Zukunft in Europa prägen und weltweit bessere digitale Technologien hervorbringen.

Investitionen in die digitale Wirtschaft  
ABB

Kritische Rohstoffe sind zentral für den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Europa braucht sie für die grüne und die digitale Wende genauso wie für Raumfahrt und Verteidigung. Aber diese Rohstoffe sind nicht überall verfügbar, und die Verarbeitungskapazitäten sind beschränkt. Als Finanzierungsarm der Europäischen Union helfen wir mit, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken und so unsere Zukunft zu sichern.

Unsere Unterstützung für kritische Rohstoffe  
Paul Alain Hunt via Unsplash
2021, CD94_Eric Legrand

Wir glauben, dass alle eine hochwertige Bildung verdienen. Unabhängig von der individuellen Situation. Deshalb bieten wir Kredite und technisches Know-how für Projekte, die das Bildungsangebot verbessern – vom Kindergarten bis zur Uni. Denn nur so können wir das Potenzial der Menschen erschließen. Wir unterstützen aber auch den Bau von Wohnheimen für Studierende, Studienkreditprogramme und Projekte für Sporteinrichtungen.

Unterstützung für allgemeine und berufliche Bildung  

Die Biowissenschaften bieten wirksame Lösungen für große globale Probleme wie Covid-19. Wir haben maßgeblich an der Bekämpfung von Covid-19 mitgewirkt – durch Finanzierung des ersten Impfstoffs sowie von Medikamenten und Diagnostika, auch für viele andere Krankheiten. Wir engagieren uns für gesundheitliche Chancengleichheit weltweit und finanzieren Versorgungsangebote da, wo sie besonders dringend gebraucht werden.

Finanzierungen für Gesundheit und Biowissenschaften  
Nightingale

Im Fokus

Wir unterstützen Innovationsprojekte in der ganzen Welt. Mehr dazu
  • 6 November 2025

    Reinventing protein

    The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food

    Biotechnology Bioeconomy Environment Health and life sciences Food industry Circular economy Sustainability Spain Sweden European Union Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Climate and environment Social infrastructure
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 17 Juli 2025

    Intelligente Technik für eine saubere Zukunft

    Kreditvergabe aus EU-Mitteln an kleine Betriebe in Nordmazedonien stärkt Privatsektor und fördert erneuerbare Energien

    KMU Klima Erneuerbare Energien Technologie Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 27 Juni 2025

    Diskussion: Investieren in eine saubere Zukunft für Europa

    Präsidentin Calviño und Kommissions-Vizepräsidentin Ribera diskutierten in Brüssel mit Branchenführern über die Dekarbonisierung der europäischen Industrie

    Interviews Institutional Europäische Kommission Partner Direktorium Nadia Calviño Digitalisierung und technologische Innovation Energie
  • 19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Institutional Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum EIF Nachhaltigkeit Österreich Deutschland Belgien Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum

