Innovation, Digitalisierung und Humankapital

Wir müssen anders leben, lernen, arbeiten und produzieren. Denn die Klimakrise, alternde oder wachsende Bevölkerungen und schwindende Ressourcen zwingen uns zum Umdenken. Wichtig sind dabei Innovation und Technologie.

Für mehr technologische Innovation müssen wir auch die digitale Wirtschaft fördern. Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik und moderne Fertigungstechniken gehören zu den neuen Technologien, die tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben werden.

Heute müssen Gesellschaften in Menschen investieren. Denn ohne Bildung gelingen uns keine technologischen Neuerungen zur Lösung unserer Probleme. Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und gesundheitlichen Parameter der Menschen bilden das Humankapital und sind der Motor für langfristigen Wohlstand und weniger Armut.