Innovation, Digitalisierung und Humankapital

Wir müssen anders leben, lernen, arbeiten und produzieren. Denn die Klimakrise, alternde oder wachsende Bevölkerungen und schwindende Ressourcen zwingen uns zum Umdenken. Wichtig sind dabei Innovation und Technologie.
Für mehr technologische Innovation müssen wir auch die digitale Wirtschaft fördern. Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik und moderne Fertigungstechniken gehören zu den neuen Technologien, die tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben werden.
Heute müssen Gesellschaften in Menschen investieren. Denn ohne Bildung gelingen uns keine technologischen Neuerungen zur Lösung unserer Probleme. Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und gesundheitlichen Parameter der Menschen bilden das Humankapital und sind der Motor für langfristigen Wohlstand und weniger Armut.
Unsere Auswirkungen im Jahr 2024
Allein im Jahr 2024 unterstützte die EIB Investitionen in Innovation, digitales und Humankapital in 19,8 Milliarden Euro.
854 000
neue Abonnenten mit aktivierten 5G-Diensten
14,9 Millionen
Menschen, die von verbesserten Gesundheitsdiensten profitieren, einschließlich Impfprogrammen
368 000
Lernende in von der EIB mitfinanzierten Bildungseinrichtungen
Bei uns im Fokus
Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Sie verbessert das Wohlbefinden, mehrt den Wohlstand und kommt auch künftigen Generationen zugute. Außerdem ist sie der Schlüssel zu Wachstum und Beschäftigung.
Die EIB-Gruppe will Investitionshemmnisse abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen. Unser Ziel ist es, neue Technologien und ihren Einsatz voranzutreiben und damit aktuelle Herausforderungen zu meistern. Wir wollen Europas Innovatoren zu weltweiten Technologieführern machen.
Innovative Ideen werden immer mehr zur Triebfeder für Wachstum in Europa. Die Innovationskraft der Europäischen Union stützt sich auf erstklassige Forschung. Deshalb investieren wir in bessere Forschungsinfrastruktur. Neben der Planung und dem Bau modernster Einrichtungen fördern wir auch die Grundlagenforschung an Universitäten, technischen Hochschulen und öffentlichen Forschungsinstituten.
Sollen die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das erfordert einen radikalen Umbau unserer Energiesysteme auf mehreren Ebenen. Wir unterstützen Unternehmen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln und damit helfen, den Klimawandel zu stoppen.
Neue Technologien und die Digitalisierung verändern die Wirtschaft immer tiefgreifender. Sie können traditionellen Industriezweigen in Europa aber auch neue Impulse geben – Branchen, in denen eine Wertschöpfung von Billionen Euro auf dem Spiel steht. Wir investieren in die Wirtschaft der Zukunft und helfen innovativen Unternehmen bei neuen Technologien und Dienstleistungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Von Handel und Logistik über Industrieautomation bis hin zum Gesundheitswesen.
