Europäische Standards

Schon bald forschten Allen und Max gemeinsam. 2018 hatten sie ein stabiles Ausgangsmaterial aus Biomüll und nicht essbaren Pflanzen entwickelt. Dann nahmen sie die Verarbeitung und industrielle Nutzung von PlasticFri in Angriff.

Dieses Jahr lief die kommerzielle Produktion an. Das Material, für das ein Patent angemeldet wurde, erhielt bereits die Zertifizierung für die europäische Norm EN 13432. Dafür müssen sich kompostierbare Kunststoffe nach zwölf Wochen zersetzen und nach sechs Monaten biologisch abgebaut sein.

PlasticFri gewann den zweiten Preis im EIB-Wettbewerb für Soziale Innovation 2020 und damit ein Preisgeld von 20 000 Euro. Das ist nur eine der vielen Auszeichnungen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren erhielt. Im Juli etwa prämierte die Solar Impulse Foundation PlasticFri als eine von tausend effizienten Lösungen zum Umweltschutz.

„Jedes Jahr werden in Europa 60 Milliarden Papierbecher weggeworfen“, liefert Max Fakten. „Weltweit sind es 600 Milliarden. Die Leute verwenden einen Becher 30 oder 40 Minuten lang und denken, es ist okay, weil er aus Papier ist. Aber wegen der Kunststoffbeschichtung dauert es oft 20 bis 30 Jahre, bis so ein Becher verrottet. Wir halten das für verrückt – wir alle müssen hier umdenken.“

Das größere Ziel vor Augen

Deswegen, so Max, nahmen sie Papierbecher ins Visier. Jeder kennt sie, jede benutzt sie, und genau das zeigt das Ausmaß des Problems. Mit PlasticFri gibt es jetzt eine Alternative. Das Unternehmen begann dieses Jahr mit dem Verkauf seiner Becher – monatlich kann es fünf Millionen Becher jeder Größe herstellen, so Max.

Allen erklärt, dass PlasticFri wenig kostet, dass die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu konventionellem Plastik um 86 Prozent sinken und dass PlasticFri-Becher wirklich recycelt werden können. So überleben die Bäume, die man für die Papierherstellung bräuchte, und die Brüder tragen zur Kreislaufwirtschaft bei. „Wir wollen den Plastikmüll beseitigen, indem wir bessere Alternativen bieten“, sagt Max.

Biologisch abbaubare Becher und Tüten sind aber nur ein Teil der Lösung, meinen die Brüder. PlasticFri soll zu einer Plattform werden, die sensibilisiert und die Menschen zum Umdenken bringt.

„Im Grunde weist PlasticFri den Weg in eine nachhaltige und sauberere Zukunft“, so Allen stolz. „Mit unseren Entscheidungen im Alltag können wir alle viel bewirken.“