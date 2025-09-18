Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen.
Außerdem hilft die Bank mit einem neuen Programm für 2022/2023 Städten und Regionen in der EU bei dringenden Investitionen und bei der Aufnahme und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.
Der Verkehr ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ein gutes Verkehrsangebot verbindet die Menschen und stärkt die Gesellschaft. Wir finanzieren Mobilität seit 1958 und tun heute alles dafür, damit der Stadtverkehr sicher, bezahlbar, grün und effizient wird.
Politik und Wirtschaft in der EU arbeiten an innovativen Lösungen für eine nachhaltigere und grünere Mobilität.
Die Wirkung unserer Arbeit im Jahr 2023
2024 vergab die EIB 17,2 Milliarden Euro für nachhaltige Städte und Regionen.
in EIB-finanzierten Verkehrsmitteln
profitieren von einer besseren städtischen Infrastruktur
Die EIB setzt sich für nachhaltige Verkehrslösungen ein. Dazu beschleunigt sie in Europa und weltweit Unternehmensinvestitionen und sorgt dabei für eine ausgewogene regionale Entwicklung. Neben unseren Finanzierungen bieten wir technische Hilfe und Beratung.
Die EIB wendet ihre Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen bei allen Verkehrsprojekten an. So stellt sie sicher, dass ihre Kredite mit den EU-Zielen in Einklang stehen.
Die Zukunft unseres Planeten hängt davon ab, wie wir unsere urbanen Räume weiterentwickeln. Damit dies nachhaltig geschieht, bietet die EIB verschiedene Finanzierungsinstrumente an.
In den vergangenen zwanzig Jahren hat sie eine wichtige Rolle für städtische Investitionen gespielt. Als Klimabank der EU begrüßen wir das Ziel des europäischen Grünen Deals, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Wir werden maßgeblich dazu beitragen.
Die Bank hat zahlreiche Finanzierungsprodukte für städtische Mobilität im Angebot. Sie unterstützt solide Investitionen öffentlicher Projektträger und privater Betreiber und vergibt dafür Direktkredite (z. B. Rahmendarlehen) und Finanzierungen über Partner.
Für risikoreichere Projekte bietet sie Instrumente mit Risikoteilung und Mittelkombination an, etwa im Rahmen von InvestEU und der Initiative „Mobilität der Zukunft“, die die EIB 2019 zusammen mit der Europäischen Kommission unter dem Fremdkapitalinstrument der Connecting-Europe-Fazilität (CEF DI) ins Leben rief.
Mit Beratung durch JASPERS, ELENA und die EIAH hilft die Bank, Investitionshürden abzubauen.
Im Fokus
-
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.
-
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
-
Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen
Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse
-
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
-
Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum
Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken
-
Starke Partner für Entwicklungsländer
LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.
-
Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken
Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung
-
Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren
Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum
-
Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen
Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie
-
„Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“
Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.
Mit maßgeschneiderten Produkten fördert die EIB die Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum. Über das InvestEU-Programm kann die EIB höhere Risiken übernehmen, wenn sie beispielsweise Darlehen an bonitätsschwächere Anbieter von sozialem und bezahlbarem Wohnraum vergibt.
Zur Umsetzung der EU-Städteagenda bietet sie Finanzierungen und Beratung an. Gemeinsam mit anderen Partnern fördert sie den Neubau von Sozialwohnungen in Übergangsländern, in denen das Angebot gering ist und es noch keinen Regelungsrahmen gibt.
Neben Finanzierungen bietet die EIB Beratung rund um Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnraum an. Dafür gibt es den Beratungsdienst ELENA (Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte) auf der Europäischen Plattform für Investitionsberatung.
Sozialer und bezahlbarer Wohnraum