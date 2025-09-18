Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Nachhaltige Städte und Regionen

Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen.

Außerdem hilft die Bank mit einem neuen Programm für 2022/2023 Städten und Regionen in der EU bei dringenden Investitionen und bei der Aufnahme und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Der Verkehr ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ein gutes Verkehrsangebot verbindet die Menschen und stärkt die Gesellschaft. Wir finanzieren Mobilität seit 1958 und tun heute alles dafür, damit der Stadtverkehr sicher, bezahlbar, grün und effizient wird.

Politik und Wirtschaft in der EU arbeiten an innovativen Lösungen für eine nachhaltigere und grünere Mobilität.

Die Wirkung unserer Arbeit im Jahr 2023

2024 vergab die EIB 17,2 Milliarden Euro für nachhaltige Städte und Regionen.

305 Millionen zusätzliche Fahrten jährlich

in EIB-finanzierten Verkehrsmitteln

67,5 Millionen Menschen

profitieren von einer besseren städtischen Infrastruktur

Verkehr Stadtentwicklung Mobilität in der Stadt Sozialer und bezahlbarer Wohnraum
Lansimetro

Die EIB setzt sich für nachhaltige Verkehrslösungen ein. Dazu beschleunigt sie in Europa und weltweit Unternehmensinvestitionen und sorgt dabei für eine ausgewogene regionale Entwicklung. Neben unseren Finanzierungen bieten wir technische Hilfe und Beratung.

Die EIB wendet ihre Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen bei allen Verkehrsprojekten an. So stellt sie sicher, dass ihre Kredite mit den EU-Zielen in Einklang stehen.

Verkehr  

©DavidZisky/ Shutterstock

Die Zukunft unseres Planeten hängt davon ab, wie wir unsere urbanen Räume weiterentwickeln. Damit dies nachhaltig geschieht, bietet die EIB verschiedene Finanzierungsinstrumente an.

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sie eine wichtige Rolle für städtische Investitionen gespielt. Als Klimabank der EU begrüßen wir das Ziel des europäischen Grünen Deals, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Wir werden maßgeblich dazu beitragen.

Stadtentwicklung  

©Timelynx/ Shutterstock

Die Bank hat zahlreiche Finanzierungsprodukte für städtische Mobilität im Angebot. Sie unterstützt solide Investitionen öffentlicher Projektträger und privater Betreiber und vergibt dafür Direktkredite (z. B. Rahmendarlehen) und Finanzierungen über Partner.

Für risikoreichere Projekte bietet sie Instrumente mit Risikoteilung und Mittelkombination an, etwa im Rahmen von InvestEU und der Initiative „Mobilität der Zukunft“, die die EIB 2019 zusammen mit der Europäischen Kommission unter dem Fremdkapitalinstrument der Connecting-Europe-Fazilität (CEF DI) ins Leben rief.

Mit Beratung durch JASPERSELENA und die EIAH hilft die Bank, Investitionshürden abzubauen.

Nachhaltige Mobilität in Städten  

EIB

Mit maßgeschneiderten Produkten fördert die EIB die Schaffung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum. Über das InvestEU-Programm kann die EIB höhere Risiken übernehmen, wenn sie beispielsweise Darlehen an bonitätsschwächere Anbieter von sozialem und bezahlbarem Wohnraum vergibt.

Zur Umsetzung der EU-Städteagenda bietet sie Finanzierungen und Beratung an. Gemeinsam mit anderen Partnern fördert sie den Neubau von Sozialwohnungen in Übergangsländern, in denen das Angebot gering ist und es noch keinen Regelungsrahmen gibt.

Neben Finanzierungen bietet die EIB Beratung rund um Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnraum an. Dafür gibt es den Beratungsdienst ELENA (Technische Hilfe für Energie- und Verkehrsprojekte) auf der Europäischen Plattform für Investitionsberatung.

Sozialer und bezahlbarer Wohnraum  

Im Fokus

  •
    18 September 2025

    Zurück auf die Schiene

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 21 August 2025

    Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen

    Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse

    Infrastruktur Umwelt Verkehr Klima Westbalkan Rumänien Serbien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 1 Juli 2025

    Starke Partner für Entwicklungsländer

    LeapFrog ermöglicht Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und saubere Energie für Millionen Menschen in Afrika und Asien.

    Verkehr Gesundheit und Life Sciences Klima Nigeria Indien Ghana Indonesien Kenia Asien und Pazifik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 26 Juni 2025

    Mit Klimaschutz die Stromrechnung senken

    Energieeffizienz ist wichtig, um den Klimawandel zu stoppen, und steht im Fokus großer KI-Innovationen. Vor allem aber senkt sie auch die Stromrechnung

    Stadtentwicklung Klima Advisory services Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Spanien Irland Deutschland Polen Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Infrastruktur Stadtentwicklung Institutional Umwelt Klimawandel Klima Klimaschutz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum EIF Nachhaltigkeit Österreich Deutschland Belgien Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Slowakei Italien Kroatien Österreich Spanien Rumänien Irland Deutschland Schweden Slowenien Litauen Bulgarien Malta Finnland Belgien Ungarn Griechenland Dänemark Luxemburg Zypern Niederlande Portugal Polen Frankreich Lettland Tschechien Estland Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum
  • 12 Juni 2025

    „Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“

    Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.

    Krankenhäuser Gesundheit und Life Sciences Entwicklungslösungen Belgien Europäische Union Soziale Infrastruktur

