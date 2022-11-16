Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

16 November 2022

Klimawandel und Umweltzerstörung sind die größten Gefahren für eine nachhaltige Entwicklung.

Die EIB ist ein wichtiger Partner der Europäischen Union beim europäischen Grünen Deal, der neuen Wachstumsstrategie für ein klimaneutrales Europa bis 2050.

Für die Klima- und Energieziele der EU müssen wir die Energieversorgung weitgehend dekarbonisieren und dabei unsere natürlichen Ressourcen schützen.

Die EIB hat bei der Entwicklung der Offshore-Windkraft und beim Aufbau einer Lieferkette eine zentrale Rolle gespielt. Auch bei Investitionen in die Stromübertragung und ‑verteilung sind wir dabei.

Wir fördern Projekte, die unsere natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt schützen. Stichworte sind Landwirtschaft, Wälder, Meeresschutz, Wasser und Abwasser. Außerdem helfen wir Kommunen bei Naturkatastrophen und im Kampf gegen die Umweltverschmutzung.

Unsere Wirkung

Das haben wir 2024 in der EU und weltweit erreicht:

14,7 Mio. Haushalte

mit erneuerbarer Energie versorgt

13,7 Mio. Menschen

mit sicherem Trinkwasser

5,9 Mio. Menschen

mit besserer Sanitärversorgung

2 Mio. Menschen

mit besserem Hochwasser-Schutz

Bei uns im Fokus

Saubere Energie Natürliche Ressourcen Abfallmanagement

Die EIB finanziert mit Blick auf den Klimawandel Infrastrukturprojekte, die eine sichere, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung ermöglichen.

Dazu fördern wir Erneuerbare-Energien-Anlagen, Netze und Speicher, Energieeffizienz, E-Auto-Ladeinfrastruktur und bahnbrechende Technologien wie CO2-armen Wasserstoff.

Für Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung vergeben wir keine neuen Kredite mehr, auch nicht für Gasprojekte.

  Mehr zum Thema Energie  

Torresol Energy Investments S.A

Natur und Biodiversität sind die Grundlage allen Lebens. Rund die Hälfte des weltweiten BIP wird mit natürlichen Ressourcen erwirtschaftet. Der Verlust der Biodiversität und die Klimakrise sind untrennbar verbunden.

Die EIB stellt sicher, dass ihre Projekte natürliche Lebensräume schützen und der Biodiversität nicht schaden. Gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern wir Investitionen in Natur, Ökosysteme und Widerstandsfähigkeit.

Landwirtschaft und Wälder
© Mehdi-Thomas BOUTDARINE/ Unsplash

Wälder spielen beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle. Als riesige Kohlenstoffspeicher wirken sie den Folgen des Klimawandels entgegen. Unter anderem verhindern sie Bodenerosion und Überschwemmungen. Wir unterstützen die gesamte Wertschöpfungskette Wald und Holz, einschließlich Erst- und Wiederaufforstungen. Dadurch schützen wir die Artenvielfalt, stärken Ökosystemleistungen und tragen zu Wachstum und Beschäftigung in ländlichen Gebieten bei.

  Mehr zum Thema Wälder  

Getty Images

Die Landwirtschaft schützt Naturgüter und nutzt sie zu unserem Wohl. In vielen Ländern der Welt bildet sie auch das Fundament für Unternehmertum, Beschäftigung und soziale Entwicklung. Die EIB unterstützt die ländliche Wirtschaft. Das kommt den Betrieben und der Gesellschaft als Ganzes zugute. Dabei fördern wir ökologische Nachhaltigkeit und senken den CO2-Ausstoß der Landwirtschaft.

  Mehr zur Landwirtschaft  

Nachhaltige Ozeane und die blaue Wirtschaft
Getty Images

Ozeane und Meere bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und spielen eine wichtige Rolle für das Klima und die Biodiversität. Sie liefern Milliarden Menschen rund um den Erdball Nahrung, Wirkstoffe für Arzneien, erneuerbare Energie und Rohstoffe.

Nur mit gesunden Meeren können wir uns nachhaltig entwickeln und die Armut mindern. Die EIB investiert in eine nachhaltige blaue Wirtschaft. Sie unterstützt Initiativen gegen die Verschmutzung unserer Meere und für den Erhalt dieser natürlichen Ressource.

  Mehr zum Thema Meere  

Trinkwasser- und Abwassermanagement
EIB

Das Wachstum der Weltbevölkerung, eine rapide Entwicklung der globalen Wirtschaft und der Klimawandel werden den Zugang zu Wasser und Sanitäreinrichtungen für viele Menschen weiter verknappen. Dürren und Überschwemmungen zerstören Lebensgrundlagen.

Mit Finanzierungen von knapp 79 Milliarden Euro seit Anfang der 1960er-Jahre ist die Europäische Investitionsbank der größte Geldgeber für den globalen Wassersektor. Insgesamt unterstützte sie mehr als 1 600 Projekte für die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, den Kampf gegen die Küstenerosion und den Hochwasserschutz.

  Mehr zum Thema Wasser  

Umweltsanierung
©CasarsaGuru/ Getty Images

Ziel der EU-Umweltpolitik ist vor allem, Umweltverschmutzung zu vermeiden und einzudämmen. Wir verfolgen einen integrierten Ansatz gegen die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung und finanzieren Projekte zur Umweltsanierung.

Wir machen Projektträgern klare Vorgaben, damit sie über den gesamten Projektzyklus hinweg – von der Planung bis zur Stilllegung – Umweltschadstoffe vermeiden, verringern und so weit wie möglich beseitigen.

  Unsere Umwelt- und Sozialstandards im Überblick  

Notfallprävention, -vorsorge und -reaktion
Shutterstock

Naturkatastrophen gefährden Menschenleben, Ökosysteme und Volkswirtschaften.

Die EIB stärkt die nationale und internationale Governance, um Ländern bei der Katastrophenvorsorge und der Klimaanpassung zu helfen. Dazu gehört unter anderem der Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge. Mit dem Risikomanagement in unserer Klimastrategie gewährleisten wir, dass Infrastruktur, Kommunen und Ökosysteme, die mit EIB-Projekten in Verbindung stehen, klimafester werden.

Wir unterstützen auch den Wiederaufbau nach Katastrophen – oft eine gute Gelegenheit, den Katastrophenschutz zu berücksichtigen und die Infrastruktur besser als vorher wiederaufzubauen.

Kritische Rohstoffe
Paul Alain Hunt via Unsplash

Kritische Rohstoffe sind zentral für den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Europa braucht sie für die grüne und die digitale Wende genauso wie für Raumfahrt und Verteidigung. Aber diese Rohstoffe sind nicht überall verfügbar, und die Verarbeitungskapazitäten sind beschränkt. Als Finanzierungsarm der Europäischen Union helfen wir mit, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken und so unsere Zukunft zu sichern.

  Unsere Unterstützung für kritische Rohstoffe  

Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Wirtschaftswachstum – die schnelle Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass das Abfallaufkommen weltweit zunimmt. Die Antwort auf dieses Problem liegt in einer effizienten Abfallwirtschaft. Diese schützt nicht nur die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, sondern schont auch die Ressourcen und kommt Klimaschutz und Beschäftigung zugute.

  Finanzierungen in der Abfallwirtschaft  

Unsplash

Im Fokus

  •
    15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 17 Juli 2025

    Intelligente Technik für eine saubere Zukunft

    Kreditvergabe aus EU-Mitteln an kleine Betriebe in Nordmazedonien stärkt Privatsektor und fördert erneuerbare Energien

    KMU Klima Erneuerbare Energien Technologie Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 3 Juli 2025

    Finanzierungen für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum

    Finanzierungsmodelle der EIB, die Europas Lücke bei bezahlbarem Wohnen schließen und die Energiekosten senken

    Stadtentwicklung Institutional Partnerschaften InvestEU Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) Mandate und Partnerschaften Kroatien Polen Tschechien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie

