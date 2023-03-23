© NEFFA Die nahtlose MYCOTEX-Kleidung kommt aus dem 3D-Drucker

Die Technologie eröffnet ungeahnte Freiheiten bei den Schnitten, Farben, Mustern, Logos oder Texturen. Die Stoffe können fest oder weich sein – von steif bis fließend ist alles möglich.

Die Zukunft soll so aussehen: Die Kundinnen und Kunden von NEFFA scannen sich mit dem Smartphone, laden das Bild hoch und bestellen ein maßgefertigtes Kleidungsstück. „In der Mode ist Maßkonfektion so etwas wie der Heilige Gral“, sagt Hoitink.

2022 stand MYCOTEX by NEFFA im Finale des Wettbewerbs für Soziale Innovation der Europäischen Investitionsbank. Dort werden Unternehmen ausgezeichnet, die eine positive soziale, ethische oder ökologische Wirkung erzielen.

Kein Produktionsabfall und vollständig biologisch abbaubar

MYCOTEX by NEFFA ist mehr als nur ein futuristischer Stoff. Das Produkt ermöglicht eine ganz neue Wertschöpfungskette, mit deren Hilfe sich zumindest einige Probleme im Modesektor lösen lassen: Rohstoffverbrauch, Giftstoffe, schlechte Arbeitsbedingungen und Müllberge.

In der Branche fallen drei Arten von Abfällen an, erklärt Hoitink. Zunächst einmal die Abfälle aufgrund von Überproduktion. „Es werden 1 000 Teile hergestellt, obwohl nur 900 benötigt werden – nur weil das Produkt bei einer Stückzahl von 1 000 billiger wird.“

Beim Zuschneiden fallen Stoffverluste von 10 bis 30 Prozent an. Und wenn die Kleidung nicht mehr getragen wird, landen 87 Prozent in der Müllverbrennung oder auf Deponien.

Zur Herstellung von MYCOTEX by NEFFA werden weder Anbauflächen noch Chemikalien und schon gar keine schlecht bezahlten Arbeitskräfte irgendwo auf der Welt benötigt. 2021 kam Accenture in einer Studie zu dem Ergebnis, dass MYCOTEX bis 2030 das Äquivalent von 430 000 Jacken pro Jahr einsparen könnte.

MYCOTEX setzt auf das Kreislaufprinzip: Am Ende wirft man die Kleidungsstücke einfach auf den Kompost, denn sie sind biologisch abbaubar. Gleichzeitig erfüllt das Material alle Stärke- und Reißfestigkeitsnormen der Modeindustrie. Es kann also nicht passieren, dass Ihr Kleid auf der nächsten Dinnerparty auseinanderfällt.

Für die Verwendung des Markennamens MYCOTEX zahlen die Modefirmen eine Gebühr. Dafür dürfen sie das Material und das System nutzen. „Für die Anbieter hat das einen weiteren Vorteil: Wenn die Kundinnen und Kunden unsere nahtlosen Kleidungsstücke erkennen, wissen sie auch, dass sie nachhaltig produziert wurden“, so Hoitink.

Wollen Hersteller die Lieferkettentechnologie nutzen, müssen sie eine Lizenzgebühr bezahlen und die Maschinen und die Biomasse von den Partnern des Unternehmens kaufen. Schon nach einer Woche kann die Produktion losgehen.

Derzeit entwickelt MYCOTEX by NEFFA Prototypen für eine Handvoll Modemarken. Das Unternehmen hat soeben die erste Finanzierungsrunde angestoßen. Es will sein Team verdoppeln und von der Pilot- in die Demonstrationsphase gehen. Wenn alles klappt, sollen die ersten Teile Ende 2023 oder Anfang 2024 auf den Markt kommen.

Hoitink konzentriert sich zunächst auf den Luxussektor, denn Innovationen sind gerade zu Beginn nun einmal teuer. Ab 2028 will sie sich dann den Fast-Fashion-Markt vornehmen. Danach möchte sie in weitere Bereiche wie Wohn- oder Autotextilien gehen oder mit anderen innovativen Stoffen arbeiten.

„Unser Ziel ist es, neben Schneiden, Nähen und Stricken eine neue Herstellungsmethode zu etablieren“, so Hoitink.

Mit anderen Worten: Sie erfindet gerade das Spinnrad neu.