Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Saubere Meere

Für eine nachhaltige blaue Wirtschaft

Schutz der Ozeane

Die Ozeane sind Quellen des Lebens. Sie versorgen uns mit Nahrung, produzieren die Luft, die wir atmen, und halten unsere Wirtschaft am Laufen. Doch jahrzehntelange Erwärmung, Überfischung, Verschmutzung und andere schädliche Aktivitäten bedrohen ihr ökologisches Gleichgewicht. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, sie zu schützen. Als Klimabank setzen wir uns für eine nachhaltige blaue Wirtschaft ein. Wir finanzieren Projekte, damit unsere Ozeane gesund und produktiv bleiben.

Unser Angebot  
CorPower Ocean

Blaue Wirtschaft – was ist das?

Die blaue Wirtschaft spielt eine Schlüsselrolle – von Ernährungssystemen und Klimaschutz bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit Europas und der regionalen Sicherheit. Sie umfasst alle Sektoren, die direkt oder indirekt mit Meeren und Ozeanen zusammenhängen. Dazu zählen beispielsweise Küstenschutz, erneuerbare Energien, Schifffahrt und Fischerei. Wäre die blaue Wirtschaft ein Land, wäre sie laut der OECD die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Die Ozeane in Zahlen

Die Weltmeere bedecken 70 Prozent der Erdoberfläche. Sie beherbergen eine unglaubliche Artenvielfalt, regulieren unser Klima und versorgen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt.

25 %

der CO2-Emissionen

der von Menschen verursachten CO2-Emissionen wird von den Ozeanen gespeichert – sie sind damit die größte Kohlenstoffsenke der Welt.

90 %

der überschüssigen Wärme

in unserer Atmosphäre schlucken die Ozeane. Sie helfen so, die Temperatur der Erde zu regulieren.

50 %

des Sauerstoffs,

den wir atmen, wird von Meereslebewesen wie Plankton produziert.

12 Mio.

Tonnen Plastikmüll

landen jedes Jahr in den Ozeanen.

IM FOKUS

So fördert die EIB die blaue Wirtschaft

We invested €12.9 billion in sustainable blue economy operations between 2021 and 2025, supporting a total of €66 billion. Mit unseren Finanzierungen machen wir Küsten widerstandsfähiger, kurbeln die Energieerzeugung aus Erneuerbaren an, fördern innovative blaue Technologien, gestalten die Schifffahrt umweltfreundlicher und schützen unsere Meere. Alle Projekte müssen unseren Nachhaltigkeitsstandards entsprechen und sich an den Prinzipien und Zielen des Klimabank-Fahrplans der EIB-Gruppe, der EU-Taxonomie und dem Pariser Abkommen orientieren. Zudem leisten sie einen direkten Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen.

Wie wir arbeiten  

Investitionen in die blaue Wirtschaft

Wir unterstützen eine breite Palette von Projekten – von CO2-armen Lösungen bis hin zu Forschung und Innovation.

CO2-arme Lösungen

Wir fördern nachhaltige Hafeninfrastruktur und grünere Schifffahrt. Wir haben rund 40 Prozent der europäischen Offshore-Kapazität für erneuerbare Energien mitfinanziert und investieren in Seekabel, die die Stromnetze widerstandsfähiger machen.

Klimafeste Küsten

Mit unseren Finanzierungen wappnen sich Städte, Regionen und Länder gegen den Klimawandel und seine Folgen – etwa bei steigendem Meeresspiegel, Küstenerosion, Sturmfluten und Versalzung.

Forschung und Innovation

Wir fördern Innovationen, die traditionellen Branchen der blauen Wirtschaft den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen. Außerdem investieren wir in Technologien zur Meeresüberwachung, wie Meeresroboter und Forschungsschiffe.

Meeresschutz

Wir finanzieren Projekte, die helfen, Abwasser, Regenwasser und Abfall besser zu managen, damit weniger Schmutz in den Ozeanen landet. Außerdem unterstützen wir eine nachhaltige Produktion von Fisch und Meeresfrüchten.

Wer kommt für eine Förderung in Betracht?

Wir haben eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten entwickelt, um das Wachstum, die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der blauen Wirtschaft zu fördern.

Start-ups

Der zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe gehörende Europäische Investitionsfonds vergibt Risikokapital zur Förderung der blauen Wirtschaft unter dem InvestEU-Programm der Europäischen Kommission.

Scale-ups

Wir bieten wachstumsstarken Unternehmen der blauen Wirtschaft eigenkapitalähnliche Venture-Debt-Finanzierungen, damit sie die nächste Stufe erreichen.



Kleine und mittlere Unternehmen

Für KMU, die sich für saubere und gesunde Ozeane engagieren, gibt es eine eigene Kreditlinie.



Unsere Partnerschaften

Wir arbeiten eng mit anderen Finanzinstituten in Europa und weltweit zusammen, um die blaue Wirtschaft zu stärken.

Clean-Oceans-Initiative

Gemeinsam mit der KfW Bankengruppe und der Agence Française de Développement haben wir 2018 die Clean-Oceans-Initiative ins Leben gerufen. Sie unterstützt die Vermeidung von Plastikverschmutzung.

Initiative entdecken  

Blue-Champions-Initiative

Zusammen mit der Europäischen Kommission helfen wir Scale-ups der blauen Wirtschaft, Finanzierungshürden zu nehmen und die Beratung zu erhalten, die sie für ihren Erfolg brauchen.

Zum Bericht  

Blue Mediterranean Partnership

Gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie der Union für den Mittelmeerraum setzen wir uns für eine nachhaltige blaue Wirtschaft im Mittelmeerraum ein.

Aktuelles  

Kooperation für die Ozeane „Finance in Common“

Wir arbeiten mit zwölf weiteren öffentlichen Entwicklungsbanken an einem „Blue Finance“-Fahrplan – basierend auf unserem gemeinsamen Wissen und unserer Erfahrung mit Ozeaninvestitionen.

Kooperation entdecken  

Finanzierungsgrundsätze für eine nachhaltige blaue Wirtschaft

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission, dem WWF und dem World Resources Institute haben wir Grundsätze und Leitlinien entwickelt, wie verantwortungsvoll in die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen investiert werden kann.

Grundsätze entdecken  

Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg zu sauberen Ozeanen ebnen.

  •
    24 April 2025

    Weltweit erste künstliche Energie-Insel

    Weltweit erste Offshore-Energie-Insel stärkt den Netzverbund und fördert die Energiewende in Europa

    Offshore-Windenergie Umwelt Windenergie Klimawandel Klima Dekarbonisierung Erneuerbare Energien Klimaschutz Fossile Energie Energieumwandlung Belgien Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 18 Dezember 2024

    Eine Flut von Innovationen

    Die Europäische Investitionsbank fördert moderne Technologien der blauen Wirtschaft für eine nachhaltige Nutzung der Meere

    Biomasse Ozeane Umwelt Wasser-/Abwassermanagement Schweden Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 19 November 2024

    Esbjerg erfindet sich neu

    Esbjerg an der dänischen Westküste erweitert seinen Hafen, damit große Militärschiffe und Offshore-Spezialschiffe einlaufen können

    Offshore-Windenergie Dänemark Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 5 September 2024

    Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen

    Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.

    Ozeane Interviews Umwelt Direktorium Nadia Calviño Cabo Verde Barbados Kiribati Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 4 Juli 2024

    Veganer Fisch

    BettaF!sh bietet mit veganem Fischersatz aus Meeresalgen eine nachhaltige Alternative zum Fischfang

    Ozeane Wasser Umwelt Wasser-/Abwassermanagement Nachhaltigkeit Deutschland Europäische Union Klima und Umwelt
  • 15 April 2024

    Raus aus der Plastikfalle

    Bis 2050 werden 12,5 Milliarden Tonnen Plastikmüll unsere Umwelt verschmutzen. Wir können das verhindern.

    Ozeane Wasser Umwelt Gesundheit und Life Sciences Wasserbehandlung Wasser-/Abwassermanagement Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 27 Oktober 2023

    Aus salzig wird süß

    Start-up wandelt Salzwasser durch solarbetriebene thermische Entsalzung in Trinkwasser um und bekämpft Wasserknappheit in Nahost

    Ozeane Institutional Umwelt EIB-Institut Wasser-/Abwassermanagement Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 22 Mai 2023

    Die Kreislaufwirtschaft leben

    Wir müssen unsere Wirtschaft von einem linearen Modell („Nehmen, Herstellen, Entsorgen“) auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen. In den letzten fünf Jahren vergab die EIB mehr als drei Milliarden Euro für Kreislaufwirtschaftsprojekte.

    Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
  • 15 März 2023

    Der Ozean an Land

    Ein schwedisches Unternehmen baut eine Lachszucht an Land auf, um den nahrhaften Fisch nachhaltig und lokal zu erzeugen

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Umwelt Venture Debt Schweden Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 28 Juni 2022

    Für ein besseres Wassermanagement in der Karibik

    Die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank fördern gemeinsam über die Investitionsfazilität für die Karibik wichtige Wasser- und Meeresprojekte in der Region.

    Ozeane Umwelt Partnerschaften Wasser-/Abwassermanagement Investitionsfazilität für die Karibik Mandate und Partnerschaften Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 13 Juni 2022

    Forschung und Innovation in der blauen Wirtschaft

    In enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Mare der Europäischen Kommission, der EU-Agentur EUSPA für das Weltraumprogramm und dem Copernicus-Dienst zur Überwachung der Meeresumwelt prüft die EIB, wo sie Marktversagen ausgleichen und digitale Technologien für den Schutz und die Überwachung der Meere fördern kann. Solche Technologien können helfen, Rettungsdienste zu verbessern, Sturmschäden zu verhindern und saubere Energie aus den Meeren zu erzeugen.

    Ozeane Institutional Europäische Kommission Umwelt Partnerschaften Partner Klima und Umwelt

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit der blauen Wirtschaft auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

Alle Nachrichten und Medien

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen
Storys
Weitere Storys
Videos
Weitere Videos
Publikationen
Weitere Publikationen