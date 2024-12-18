René Hansen Xshore

Über 20 Jahre lang war René Hansen in aller Welt unterwegs und tüftelte in den unterschiedlichsten Unternehmen an Innovationen. Mal ging es um Snowboards, mal um erneuerbare Energien. Doch dann zog es den Norweger wieder in die Heimat zurück. Die Chance dafür ergab sich, als ihm Konrad Bergström seine Idee von Elektrobooten unterbreitete.

„Ich wollte zu einer Firma, die wirklich auf Nachhaltigkeit setzt“, erklärt Hansen. „Bergströms Idee entsprach genau meinen Werten und dem, was ich machen wollte.“

Das in Schweden ansässige Unternehmen X Shore will die Bootsbranche umkrempeln und auf Öko-Kurs bringen. Durch die Kombination von Glas und Kohlefasern werden die Boote leichter, leistungsstärker und umweltverträglicher. Sie stoßen viermal weniger CO 2 aus als Boote mit Benzinantrieb und sind gleichzeitig leiser. „Boote müssen mit der Natur in Einklang stehen“, meint Hansen. „Unsere sind leicht, energieeffizient und damit ökologisch nachhaltig. Und auch in der Herstellung sind sie deutlich günstiger.“

X Shore liefert den Beweis, dass die Bootsbranche nachhaltig werden kann. Mit Auszeichnungen wie dem „European Powerboat of the Year“ und dem „Best of Boats Award“ macht sich X Shore in der Branche nach und nach einen Namen. Bisher ist das Unternehmen der weltweit einzige Freizeitboot-Hersteller mit dem grünen Siegel von Cicero.

Deshalb hat die Europäische Investitionsbank (EIB) X Shore für das Programm „20 EU Blue Champions“ ausgewählt, über das sie zusammen mit der Europäischen Kommission kostenlos Firmen berät, die erstklassige Lösungen für die blaue Wirtschaft entwickeln. So sollen die Unternehmen wettbewerbsfähig und interessant für Investoren werden. Auch für die EIB, die für solche Projekte eigenkapitalähnliche „Venture-Debt“-Kredite vergibt.

Die Blue-Champions-Initiative gibt es seit Mai 2024. Sie sondiert europaweit Lösungen für Unterwasserrobotik, grüne Schifffahrt und Bioraffinerien bis hin zu Anwendungen für Satellitendaten und Windenergie. Firmen, die es in das Programm schaffen, gelten als Branchen-Pioniere für eine grüne Zukunft. Gefördert werden Technologien für eine nachhaltige blaue Wirtschaft. Denn es geht darum, die Meere für künftige Generationen zu schützen und wiederherzustellen.