>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Ein Blues-Sänger beklagt meist eine unglückliche Liebe, aber in dieser Folge unseres Klima-Podcasts Climate Solutions singen wir einen Blues auf die Meere.

Wir fragen, warum überhaupt so viel Müll im Meer landet und wie sich das auf das Klima auswirkt. Wir sagen Ihnen aber auch, was Sie selbst gegen die Abfallflut tun können.