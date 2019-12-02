>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Die meisten von uns leben in Städten. Dort ist aber auch der Klimawandel am ehesten zu spüren. Städte leiden immer häufiger unter Überschwemmungen und extremen Hitzeperioden. Beides verursacht hohe wirtschaftliche Kosten – und fordert sogar Menschenleben.

Wenn wir uns darüber einig sind, dass Menschen nicht unnötig sterben sollten, stellt sich die Frage: Wie können wir die Folgen des Klimawandels in Städten abfedern?

In dieser Folge des Podcasts Klimalösungen stellen wir einige Projekte vor, mit denen Städte das Klimaproblem in den Griff bekommen. Nach Florenz und Athen machen wir auch kurze Abstecher in die Niederlande und nach Spanien und Frankreich. Zum Schluss erfahren Sie noch, wie Sie Ihrer Stadt helfen können, besser mit dem Klimawandel zurande zu kommen.