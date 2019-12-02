>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Wir alle wissen, wie wichtig das Klima für unsere Ernährung ist. Ohne Regen und ohne Sonne wächst nichts auf den Feldern. Aber wir erkennen immer deutlicher, dass sich unsere Anbaumethoden sehr stark auf das Klima auswirken. Wir steuern auf eine Krise zu.

In dieser Folge unseres Podcasts „Climate Solutions“ geht es um die Ernährung – was wir essen und wie wir es produzieren. Wir fragen, welche neuen Ideen es gibt, damit die Produktion klimaverträglicher wird.