Den Kreis schließen

„Lineare Wirtschaft heißt am Ende wegwerfen, während wir bei der Kreislaufwirtschaft den Kreis schließen“, so Miletić. „Wir trocknen die Paprikareste, mahlen sie und machen daraus Seife, völlig ohne Abfall.“

Miletić und Klarić fordern mehr Unterstützung für Gründungen von Frauen und nachhaltige Projekte. So wie das Programm „EU for Green Agenda in Serbia“ sie fördert. Das Programm kürte den Verband Bio Idea und seine Angebote für Frauen zu einem der besten Projekte für die grüne Wende in Serbien. Mit der damit verbundenen EU-Hilfe konnten rund 100 Frauen aus ländlichen serbischen Haushalten darin geschult werden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Ein neuer Wettbewerb für grüne Ideen läuft noch bis Ende 2026 und bietet Unterstützung für Projekte, die unter die Grüne Agenda der EU für den Westbalkan fallen.