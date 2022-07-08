Finnlands Wälder bedecken mehr als drei Viertel des Landes. Der Großteil (61 Prozent) befindet sich in Privatbesitz. 20,3 Millionen Hektar stehen somit für die Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie zur Verfügung.

Die wachsende Sorge angesichts des Klimawandels und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit hat die Papiernachfrage allerdings sinken lassen. Das schadet der finnischen Wirtschaft, besonders dem Norden Finnlands, in dem etwa ein Viertel der Waldfläche liegt. Er ist eine EU-Kohäsionsregion mit einem viel geringeren Einkommen als im Rest des Landes.

Da kommt das innovative, nachhaltige Bioproduktwerk des zur Metsä Group gehörenden finnischen Unternehmens Metsä Fibre gerade recht. Es dürfte der finnischen Wirtschaft einen kräftigen Schub geben. Neben dem Hauptprodukt Zellstoff sowie weiteren Bioprodukten wie Tallöl und Terpentin wird das Werk große Mengen an erneuerbaren Energien erzeugen.

„Unser Ziel ist es, Rohstoffe effizient zu nutzen – bei gleichzeitiger Energie- und Umwelteffizienz“, sagt Jari-Pekka Johansson, Projektleiter des neuen Werks in Kemi. Das Holz wird im Werk komplett verwertet, nichts wird verschwendet, außerdem entstehen zahlreiche weitere Bioprodukte, die fossile Werk- und Brennstoffe ersetzen.

Energie aus Holznebenprodukten

Das Werk erzeugt in einem innovativen Verfahren aus ungenutzter Baumrinde Biogas, das fossile Brennstoffe ersetzen kann.

Metsä Fibre investiert außerdem in eine Schwefelsäureanlage, die die als Nebenprodukt beim Zellstoffprozess anfallenden Schwefelverbindungen nutzt. Aus übelriechenden Gasen wird so Schwefelsäure, eine Grundchemikalie für die Zellstoffherstellung. Die Selbstversorgung mit Schwefelsäure bringt das neue Werk einen Schritt näher in Richtung eines geschlossenen Chemikalienkreislaufs und verbessert die Umweltleistung des Bioproduktwerks zusätzlich.

„Etwa die Hälfte der Baumrinde wird in unserem Werk vergast und der Rest als Biokraftstoff verwendet“, erklärt Johansson.