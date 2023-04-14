© ROSI ROSI kann alle Arten von Silizium-Modulen recyceln und die Materialien rückgewinnen

Laut ROSI-Ingenieur Hsin-Hsin Fan lassen sich mit dem universellen Verfahren des Unternehmens alle Arten von Silizium-Modulen recyceln, unabhängig von Form und Struktur. „Damit unterscheidet sich unser Prozess von allen anderen. Wir können die Module komplett delaminieren und so die fünf Materialien Silizium, Silber, Aluminium, Kupfer und hochwertiges Glas rückgewinnen.“

Wenn die Altmodule kommen, will das Team um Luo mit der branchenweit besten Technologie aufwarten. „Ich glaube fest an Technologie und Industrialisierung. Die Energiewende, unsere CO 2 -Bilanz – alles muss auf Technologie basieren.“

Positionierung als Rohstofflieferant

Seit seiner Gründung 2017 hat das Unternehmen rund zwölf Millionen Euro für den Bau von Recyclinganlagen aufgenommen.

Die erste Anlage geht Anfang 2023 in Frankreich in Betrieb, weitere sind in Deutschland und Spanien geplant. ROSI will weiter in Europa expandieren, und dann auch in China, Japan, den Vereinigten Staaten – überall dort, wo viele Solarmodule installiert sind.

Eigenen Berechnungen zufolge könnte das Unternehmen in seinen Anlagen bis 2050 insgesamt 300 000 Tonnen ultrareines Silizium rückgewinnen und dadurch 77 Millionen Tonnen CO 2 vermeiden.

Neben der Rückgewinnung hochwertiger Materialien aus Altmodulen hat sich ROSI ein Verfahren patentieren lassen, um die Materialien in verschiedenen Branchen – von Solarherstellern bis hin zu Halbleiterproduzenten – wieder in die Produktion einzubringen. Seinen Hauptumsatz will das Unternehmen mit dem Wiederverkauf erwirtschaften. „Wir sind sehr ehrgeizig und wollen uns nicht als Recyclingunternehmen, sondern als Rohstofflieferant positionieren“, so Luo.

Die Öko-Organisation Soren, die in Frankreich Solarmodule sammelt und recycelt, hat sich zur Revalorisierung von Silizium und Silber aus Altmodulen kürzlich für ROSI entschieden. Soren-Chef Nicolas Defrenne versichert, die Technologie von ROSI sei wirtschaftlich und ökologisch solide: „Außerdem brauchen wir sie, weil weiter Solarmodule hergestellt werden. Und wenn wir bei der Energiewende nicht gleichzeitig auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen, wird keine von beiden funktionieren.“

Knackpunkt Abfallverfolgung

Doch auch für das französische Start-up läuft nicht alles reibungslos. Schwierig ist vor allem, an die Altmodule zu kommen.

Um seine Lieferkette zu sichern, behält das Unternehmen genau im Auge, wann wo welche Abfälle anfallen müssten und wie viele davon im jeweiligen Land tatsächlich eingesammelt werden.

Bisher war das gemeldete Sammelvolumen viel niedriger als erwartet. „Eigentlich haben wir mit viel größeren Mengen gerechnet. Nun ist unklar, ob sie auf Deponien gelandet sind oder anderswo“, so ROSI-Ingenieur Fan. „Die Sammlung ist der Knackpunkt.“

Beim Wettbewerb für Soziale Innovation, mit dem das EIB-Institut alljährlich Unternehmerinnen und Unternehmer für ihr soziales, ethisches oder ökologisches Engagement auszeichnet, gewann ROSI 2022 den ersten Preis in der Sonderkategorie „blaue und grüne Wirtschaft“.