Projektzyklus

Die Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe regeln, welche projektbezogenen Informationen wann veröffentlicht werden müssen. Demnach ist spätestens drei Wochen, bevor das Projekt dem Verwaltungsrat der EIB zur Genehmigung vorgelegt wird, eine Kurzbeschreibung in der Projektliste auf der Website der EIB zu veröffentlichen. Über bestimmte Projekte werden keine Informationen vor ihrer Genehmigung – und in einigen Fällen vor Unterzeichnung des Darlehensvertrags – veröffentlicht, um berechtigte Interessen zu schützen. Diese Projekte fallen unter die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 4.6 und 4.7 der Transparenzleitlinien.

Die Kurzbeschreibungen enthalten in der Regel: Projektname, Projektträger oder Finanzintermediär (bei Darlehen, die über Partner vergeben werden), Projektstandort, Wirtschaftssektor, Beschreibung und Ziele des Projekts, seine Umwelt- und gegebenenfalls Sozialaspekte, Angaben zur Auftragsvergabe, vorgeschlagener Finanzierungsbeitrag der EIB sowie Gesamtkosten und Status des Projekts.

Gegebenenfalls enthält die Kurzbeschreibung einen Link zum öffentlichen Register der EIB. Dort sind Infos zu den Umwelt- und Sozialaspekten des Projekts verfügbar, darunter die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) sowie Umweltstudien und Umsiedlungspläne. Im öffentlichen Register der EIB ist auch das Formblatt „Ökologische und soziale Aspekte“ abrufbar, das die Ergebnisse der Prüfung enthält und zu den Dokumenten gehört, die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden.

Nach Unterzeichnung der Finanzierungsverträge können die Kurzbeschreibungen der Projekte auch über Links in den Projektdatenblättern in der Liste der finanzierten Projekte auf der Website der EIB eingesehen werden. Die Projektdatenblätter umfassen in der Regel den Projektnamen, den Projektstandort, den Wirtschaftssektor und die Darlehensbeträge mit dem jeweiligen Unterzeichnungsdatum.

Die EIB entfernt Projektinformationen von ihrer Website, sobald kein weiteres Engagement in dem Projekt mehr vorgesehen ist (Artikel 4.13 der Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe).