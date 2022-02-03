Beschreibung

Der Rahmen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit der EIB-Gruppe ist ein übergeordnetes Regelwerk, mit dem die Gruppe den Fokus auf eine nachhaltige und chancengerechte Entwicklung legt. Sie will damit den fairen Übergang zu einer Wirtschaft und Gesellschaft erleichtern, die klima- und katastrophenfest, emissionsarm, ökologisch nachhaltig und ressourceneffizient ist.

Der Rahmen umfasst die Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe und eine Reihe überarbeiteter Umwelt- und Sozialstandards der Bank, darunter ein neuer Standard 11 für Finanzierungen über Partner. Dieser legt die Anforderungen fest, die alle von der EIB finanzierten Projekte erfüllen müssen.