Was wir tun

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz.

Seit 1958 hat die EIB Tausende Projekte in über 160 Ländern durch Kredite und Beratung unterstützt.

Wir fördern Sektoren, die Wachstum, Beschäftigung, regionalen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit stärken – in Europa und weltweit. Erfahren Sie mehr über unsere acht strategischen Prioritäten.

Das sind unsere Schwerpunkte:

Seit 1959 haben wir weltweit über eine Billion Euro investiert.

Karte unserer Projekte  

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Wir finanzieren weltweit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte, um die Wirtschaft auf Kurs Netto-Null zu bringen.

Mehr Infos  

Entwicklungsfinanzierung

Entwicklungsprojekte finanzieren wir über die EIB Global. So fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Mehr über die EIB Global  

Innovation, Digitalisierung und Humankapital

Unsere Gesellschaften stehen vor großen Herausforderungen: Klimakrise, alternde und wachsende Bevölkerungen, schwindende Ressourcen. Wir helfen ihnen dabei, diese Herausforderungen mit technischer Innovation und neuen Kompetenzen zu meistern.

Mehr Infos  

Sicherheit und Verteidigung

Die EIB-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, in technische Überlegenheit und in wichtige Verteidigungsinfrastruktur.

Mehr Infos  

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir sind eine treibende Kraft im Energiesektor: beim Ausbau der Offshore-Windenergie und beim Aufbau von Lieferketten. Auch bei Investitionen in die Stromübertragung und ‑verteilung sind wir dabei.

Mehr Infos  

Nachhaltige Städte und Regionen

Wir fördern Projekte für ein nachhaltigeres Leben in Städten und engagieren uns weltweit für einen sicheren, bezahlbaren, grünen und effizienten Stadtverkehr.

Mehr Infos  

Kleine und mittlere Unternehmen

Kleinere Unternehmen sind der Motor der Wirtschaft. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds unterstützen wir sie über unsere Finanzpartner mit passenden Produkten.

Mehr Infos  

Kohäsion

Die EU will mit ihrer Kohäsionspolitik Wohlstand in der gesamten EU schaffen. Wir unterstützen dies über Projekte, die regionale Ungleichheiten abbauen: durch Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten, bessere öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen und eine gesunde, nachhaltige Umwelt.

Mehr Infos  

Soziale Nachhaltigkeit

Bei allem, was wir tun, geht es auch um soziale Nachhaltigkeit. Chancengleichheit, Menschenwürde und Hilfe für fragile, vulnerable Länder stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit.

Mehr Infos  

Solidarität mit der Ukraine

Nach Russlands ungerechtfertigtem Angriff stehen wir weiter an der Seite der Ukraine. Wir helfen dem Land, seinen dringendsten Bedarf zu decken und den Wiederaufbau voranzutreiben.

Mehr Infos  