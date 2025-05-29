Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Digitale Wirtschaft

Die digitale Wirtschaft fördern heißt technische Innovation, digitale Dienstleistungen und das Produktivitätswachstum fördern.

Der Datenverkehr in Europa wächst, und die EIB will Europa für dieses Wachstum fit machen – mit Investitionen in das Hochgeschwindigkeitsinternet, Mobilfunknetze und Cloud-Computing. Hier liegen auch die Schwerpunkte der Digitalen Agenda für Europa. Deshalb stellen wir Kredite und technische Hilfe für Projekte bereit, die diese Entwicklungen voranbringen.

  Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Innovation, Digitales und Humankapital

Dringend digital!  

Die Digitalisierung erfasst allmählich alle Facetten unseres Alltags und der Geschäftswelt. Deshalb hat die EIB Breitbandnetze, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Telekommunikationsdienste zur Priorität erklärt. 

Im Jahr 2024 förderte die EIB kleine Betriebe, Start-ups und größere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor mit dem Ziel, Digitalisierung und Innovation in der EU und anderen Regionen voranzutreiben. Damit brachten wir neue digitale Geschäftsmodelle auf den Weg und ermöglichte 854 000 5G-Abos.

Welche Projekte fördern wir?

Wir finanzieren Projekte der digitalen Wirtschaft, die Infrastruktur, Ausrüstung, Dienstleistungen, Anwendungen sowie Forschung und Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) betreffen. Zum Beispiel:

  • Mobilfunk-, TV-Sende- und Übertragungsnetze für die nationale und internationale Konnektivität über Hochleistungs-Glasfaserkabel, Satelliten oder Seekabel außerhalb der EU
  • Rechenzentren und gehostete Dienste wie Cloud Computing
  • Herstellung von Telefonen, Netzausrüstung, Software, audiovisueller Ausrüstung, Displays (z. B. LCD) und Chips (Nano- und Mikroelektronik)
  • IKT-Anwendungen für die Auto-, Strom- und Gesundheitsindustrie
  • Öffentliche Dienste wie E-Government, E-Health und E-Business

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Unsere Projekte

EIB-Projekte in der Prüfungsphase

EIB-finanzierte Projekte

Kontakt

Benötigen Sie einen Kredit oder technische Hilfe für Ihr Projekt?

Wir bieten eine breite Palette an Finanzprodukten und Beratungsleistungen.

Sie haben Fragen?

Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.:  +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

Sie sind Journalistin oder Journalist?

Unsere Pressestelle hilft Ihnen gerne weiter.
Tel.: +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Deep-Tech-Innovationen bei intelligenten, vernetzten Technologien

Deep-Tech-Innovationen bei intelligenten, vernetzten Technologien: Eine vergleichende Analyse kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa und den USA, die in den letzten zehn Jahren Technologien der vierten industriellen Revolution entwickelt haben, dient Entscheidungsträgern, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit als Orientierung. Im Mittelpunkt stehen technologisch fortgeschrittene Unternehmen, die einen Patentschutz auf diese Technologien haben, im Gegensatz zu kleinen Firmen, die diese lediglich nutzen.

Die Studie basiert auf einer Umfrage unter 625 Unternehmen und informiert öffentliche und private Entscheidungsträger sowie Investoren, vor welchen Herausforderungen technologisch innovative Unternehmen in Europa stehen.

Link zum Bericht  
Worum geht es bei der Digitalisierung?

Wussten Sie, dass eines von vier europäischen Unternehmen letztes Jahr nicht in den digitalen Wandel investiert hat? Wo steht Europa bei der Digitalisierung? Wer ist führend? Wo liegen die Herausforderungen? Besteht ein Zusammenhang zwischen Investitionen in innovative Digitaltechnologien und der Bekämpfung des Klimawandels?

In der ersten Folge unserer neuen Videoreihe finden Sie darauf Antworten. Gemeinsam mit Fachleuten der EIB sehen wir uns den Stand der Digitalisierung an. Von Luxemburg im Herzen Europas in die Welt: Darum geht es!

Zum Video  

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    29 Mai 2025

    Tech-Mekka Zypern

    33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken

    14 Februar 2025
  • 14 Februar 2025

    Mehr Elektroautos auf Serbiens Straßen

    Charge&Go: Vom Innovationshub direkt auf die Straße – großes E-Auto-Ladenetz mit passender App kurbelt E-Mobilität in Serbien an

    6 Februar 2025
  • 6 Februar 2025

    Starthilfe für Start-ups

    EU-geförderter Wissenschafts- und Technologiepark Belgrad sorgt für Innovationen im Westbalkan und mehr Start-ups in Serbien

    9 Januar 2025
  • 9 Januar 2025

    Digitale Schulen in Serbien

    Ein Projekt zur Digitalisierung von Schulen hilft der Roma-Minderheit in Serbien

    26 November 2024
  • 26 November 2024

    Was macht der One-Stop-Shop für Sicherheit- und Verteidigung?

    Alles, was Sie über die Finanzierungen der EIB für Europas Sicherheit und Verteidigung wissen müssen

    6 Mai 2024
  • 6 Mai 2024

    KI auf Serbisch

    KI-Tools zur Sprachdatenverarbeitung des Innovationszentrums der Universität Belgrad machen Unternehmen schneller und effizienter

    26 Februar 2024
  • 26 Februar 2024

    Digitale Bildung in Serbien

    Mit dem Connected-Schools-Projekt hat Serbien über 3 000 Schulen in Stadt und Land digitalisiert

    12 Februar 2024
  • 12 Februar 2024

    The EIB Group Forum 2024

    The second edition of the EIB Group Forum took place in Luxembourg with senior policymakers, business leaders, academics, and civil society representatives. Over the two days, keynote speakers and panellists shared insights about the growth outlook for the European economy, against the backdrop of war, inflation, and tight financial conditions, which have added to chronic structural challenges such as an ageing population. ---------------------------------

    21 Dezember 2023
  • 21 Dezember 2023

    Das Unsichtbare sichtbar machen

    Ein deutsches Healthtech-Start-up setzt auf künstliche Intelligenz für Zeitersparnis bei Arztberichten, digitale Medizin und eine bessere Versorgung

    16 Mai 2023
  • 16 Mai 2023

    Digitale Lösungen für Nahrungssicherheit in Serbien

    Neues Gebäude des BioSense-Instituts in Novi Sad bietet modernste Einrichtungen zur Erforschung digitaler Lösungen für die Landwirtschaft

    Digitales und Telekommunikation Digitalisierung und technologische Innovation
Weitere Storys  

