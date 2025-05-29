Digitale Wirtschaft

Die Digitalisierung erfasst allmählich alle Facetten unseres Alltags und der Geschäftswelt. Deshalb hat die EIB Breitbandnetze, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Telekommunikationsdienste zur Priorität erklärt.
Im Jahr 2024 förderte die EIB kleine Betriebe, Start-ups und größere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor mit dem Ziel, Digitalisierung und Innovation in der EU und anderen Regionen voranzutreiben. Damit brachten wir neue digitale Geschäftsmodelle auf den Weg und ermöglichte 854 000 5G-Abos.
Welche Projekte fördern wir?
Wir finanzieren Projekte der digitalen Wirtschaft, die Infrastruktur, Ausrüstung, Dienstleistungen, Anwendungen sowie Forschung und Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) betreffen. Zum Beispiel:
- Mobilfunk-, TV-Sende- und Übertragungsnetze für die nationale und internationale Konnektivität über Hochleistungs-Glasfaserkabel, Satelliten oder Seekabel außerhalb der EU
- Rechenzentren und gehostete Dienste wie Cloud Computing
- Herstellung von Telefonen, Netzausrüstung, Software, audiovisueller Ausrüstung, Displays (z. B. LCD) und Chips (Nano- und Mikroelektronik)
- IKT-Anwendungen für die Auto-, Strom- und Gesundheitsindustrie
- Öffentliche Dienste wie E-Government, E-Health und E-Business
Unsere Projekte
Projektstorys
Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Tech-Mekka Zypern
33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken
-
Mehr Elektroautos auf Serbiens Straßen
Charge&Go: Vom Innovationshub direkt auf die Straße – großes E-Auto-Ladenetz mit passender App kurbelt E-Mobilität in Serbien an
-
Starthilfe für Start-ups
EU-geförderter Wissenschafts- und Technologiepark Belgrad sorgt für Innovationen im Westbalkan und mehr Start-ups in Serbien
-
Digitale Schulen in Serbien
Ein Projekt zur Digitalisierung von Schulen hilft der Roma-Minderheit in Serbien
-
Was macht der One-Stop-Shop für Sicherheit- und Verteidigung?
Alles, was Sie über die Finanzierungen der EIB für Europas Sicherheit und Verteidigung wissen müssen
-
KI auf Serbisch
KI-Tools zur Sprachdatenverarbeitung des Innovationszentrums der Universität Belgrad machen Unternehmen schneller und effizienter
-
Digitale Bildung in Serbien
Mit dem Connected-Schools-Projekt hat Serbien über 3 000 Schulen in Stadt und Land digitalisiert
-
The EIB Group Forum 2024
The second edition of the EIB Group Forum took place in Luxembourg with senior policymakers, business leaders, academics, and civil society representatives. Over the two days, keynote speakers and panellists shared insights about the growth outlook for the European economy, against the backdrop of war, inflation, and tight financial conditions, which have added to chronic structural challenges such as an ageing population. ---------------------------------
-
Das Unsichtbare sichtbar machen
Ein deutsches Healthtech-Start-up setzt auf künstliche Intelligenz für Zeitersparnis bei Arztberichten, digitale Medizin und eine bessere Versorgung
-
Digitale Lösungen für Nahrungssicherheit in Serbien
Neues Gebäude des BioSense-Instituts in Novi Sad bietet modernste Einrichtungen zur Erforschung digitaler Lösungen für die Landwirtschaft