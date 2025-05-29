Die digitale Wirtschaft fördern heißt technische Innovation, digitale Dienstleistungen und das Produktivitätswachstum fördern.

Der Datenverkehr in Europa wächst, und die EIB will Europa für dieses Wachstum fit machen – mit Investitionen in das Hochgeschwindigkeitsinternet, Mobilfunknetze und Cloud-Computing. Hier liegen auch die Schwerpunkte der Digitalen Agenda für Europa. Deshalb stellen wir Kredite und technische Hilfe für Projekte bereit, die diese Entwicklungen voranbringen.

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Innovation, Digitales und Humankapital