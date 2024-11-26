Wie viele Anfragen gab es seit seiner Einrichtung?

Die Umsetzung unseres Aktionsplans kommt gut voran, und das Security and Defence Office war in Rekordzeit einsatzbereit. Sein Team prüft seit Anfang Mai Vorschläge und steht mit Entscheidungsträgern, Unternehmen und Finanzinstitutionen in Kontakt. Parallel dazu wurde eine spezielle Website eingerichtet, die in den ersten sechs Monaten von mehr als 10 000 Besucherinnen und Besuchern angeklickt wurde. Wir haben fast 400 Anfragen zu Definitionen, Förderkriterien und Finanzierungsbedingungen bearbeitet.

Um unsere Partnerschaften mit wichtigen Akteuren auszubauen, haben wir im Juli 2024 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Innovationsfonds der NATO unterzeichnet und im Oktober mit der Europäischen Verteidigungsagentur. Auch mit der Europäischen Kommission findet ein regelmäßiger Austausch statt.

Unser Aktionsplan für die Verteidigungsindustrie wurde auf mehreren offiziellen Veranstaltungen vorgestellt. Nun sind wir in den Hauptstädten der EU auf Roadshow, um für unsere neuen Initiativen für den Verteidigungssektor zu werben.

Die Marktdynamik verändert sich rasch. Grund ist unter anderem die geopolitische Lage. Wir beobachten kontinuierlich die Marktentwicklungen, um geeignete Finanzierungslösungen für den sich ändernden Marktbedarf zu entwickeln. In den kommenden Monaten konzentrieren wir uns darauf, eine robuste Pipeline von Dual-Use-Flaggschiffprojekten in Europa aufzubauen und unsere Kreditlinien über Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Verteidigung zu öffnen.