Energie

Wir bereiten den Weg zu sauberer und sicherer Energie für alle

Investitionen in nachhaltige Energie

Über 80 Prozent der weltweit verbrauchten Energie kommt aus fossilen Quellen. Um die Erderwärmung auf 1,5° Celsius zu begrenzen, müssen wir massiv in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromnetze und innovative Technologien investieren – etwa in schwimmende Offshore-Windparks, Batteriespeicher und CO2-armen Wasserstoff.

33

Mrd. €

Finanzierungen der EIB-Gruppe für EU-Energieprojekte 2025

Die EIB, ein langjähriger Partner

Was wir für den Energiesektor tun

Wir finanzieren nachhaltige Energieprojekte weltweit. Unsere Finanzierungen für saubere Energie und innovative Lösungen helfen, Emissionen und Energiekosten zu senken. So machen wir die Welt für kommende Generationen sauberer und grüner.

In den letzten zehn Jahren hat die EIB mit fast 168 Milliarden Euro für den Energiesektor der EU die Energiesicherheit in Europa gestärkt.

Mehr zum Thema Energie  

Energie-Investitionen

Überblick über die EIB-Investitionen in Europas grüne Energie im Jahr 2025

Erneuerbare Energien

Wir förderten erneuerbare Energien mit 9,8 Milliarden Euro, darunter Solar- und Windkraft.

Energieeffizienz

Wir haben mit 7,9 Milliarden Euro Energieeffizienz-Projekte gefördert.

Netze

Für die Dekarbonisierung haben wir bislang über 11,6 Milliarden Euro in Stromnetze und Speicher investiert.

EU-Deal für eine saubere Industrie

Wie wir Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung in der EU fördern

Die EIB-Gruppe finanziert den EU-Deal für eine saubere Industrie mit frischen Mitteln. Über gezielte Initiativen stärkt die EIB-Gruppe Europas Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Führungsrolle in sauberen Technologien.

custom-preview
Netze Wind Stromabnahmeverträge Cleantech Energieeinsparungen

Paket für den Netzausbau

Über Partnerbanken bieten wir Herstellern von Netzkomponenten Rückgarantien. Damit sichern wie nachhaltige Lieferketten und unterstützen Unternehmen beim Ausbau der Stromnetze in Europa. Strom aus erneuerbaren Energien kann so direkt in das Netz eingespeist werden, damit Unternehmen und Haushalte in der EU mit grünem und erschwinglichem Strom versorgt werden

Mrd. €

über Partnerbanken an Hersteller von Netzkomponenten

Unterstützung für Hersteller von Windkraftanlagen

Wir erhöhen unser bestehendes Finanzierungsprogramm für europäische Hersteller von Windkraftanlagen und ‑komponenten. Mit den zusätzlichen Mitteln stellen wir uns diversen Herausforderungen: höhere Kosten, schwankende Nachfrage, Unterbrechungen der Lieferketten und intensiver globaler Wettbewerb im Windenergiesektor.

Mrd. €

für Hersteller von Windkraftanlagen

Stromabnahmeverträge für Unternehmen (CPPAs)

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission haben wir ein Pilotprogramm gestartet, das Unternehmen bei den Energiekosten entlastet und zugleich Investitionen in grüne Energie beschleunigt. Über Partnerbanken stellt die EIB Rückgarantien für Stromabnahmeverträge, über die mittelgroße und größere energieintensive Unternehmen langfristig grünen Strom beziehen.

Mio. €

über Partnerbanken für CPPAs, die eine langfristige Versorgung mit grünem Strom gewährleisten

CleantechEU-Garantieprogramm

Wir unterstützen hochinnovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die im Bereich grüner Technologien aktiv sind. Diese Initiative von EIB und Kommission bietet die nötige finanzielle Hilfe für KMU, die Innovationen im Cleantech-Sektor vorantreiben.

Mio. €

für KMU, die Innovationen im Cleantech-Sektor vorantreiben

Energieeffizienz-Initiative für kleine Unternehmen

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission helfen wir kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Kosten zu senken, wettbewerbsfähiger zu werden und Arbeitsplätze zu schaffen.

Mrd. €

für Energieeffizienz und Dekarbonisierung von KMU

REPowerEU

Ein EU-Plan für die grüne Wende

Europa hat sich abhängig gemacht von Russland und importiertem Öl und Gas – das hat die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs gezeigt. Die Krise machte die Energiewende noch drängender: Europa muss sich aus der Abhängigkeit lösen und seinen Zugang zu verlässlichen und nachhaltigen Energiequellen sichern.  

2022 lancierte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan. Er soll die EU rasch von fossiler Energie aus Russland unabhängiger machen und die grüne Wende vorantreiben. Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte 45 Milliarden Euro für zusätzliche Kredite und Eigenkapital unter REPowerEU und billigte ein Finanzierungspaket für Investitionen in Windpark-Komponenten.

Mehr Infos  

Unsere Leitlinien für Energiefinanzierungen

Die Energiefinanzierungsleitlinien der EIB setzen den Rahmen für die vier Bereiche, die zentral sind für die grüne Wende:

  • Energieeffizienz
  • erneuerbare Energien
  • Innovation
  • Energie-Infrastruktur
Unsere Energiefinanzierungsleitlinien  

Unterstützung für Ihr Projekt

Wir bieten Finanzierungen und Beratung für Projekte, die erneuerbare Energien, Energieeffizienz, den Energiezugang und Innovationen voranbringen.

Finanzierungen

Gemeinsam mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor will die EIB noch mehr Geld in saubere Energie lenken. Große Unternehmen und Großprojekte unterstützen wir mit direkten Krediten. Bei kleinen Projekten schalten wir lokale Banken ein, die Mittel an kleinere Firmen vergeben.

Für grüne Projekte haben wir innovative Finanzprodukte, die der Markt in der Regel nicht anbietet. Außerdem tragen wir mit Zuschüssen und technischer Hilfe zum Projekterfolg bei. 

 

Mehr über unser Angebot  

Beratung

Mit einer breiten Palette von Beratungsdiensten helfen wir unseren Kunden, passgenaue Finanzierungen zu finden oder Projekte erfolgreich zu entwickeln.

Die EIB fördert seit Jahren erfolgreich saubere Energie unter dem Zuschussprogramm ELENA, der InvestEU-Beratungsplattform (mit ihrer Beratungsplattform ADAPT) und JASPERS. Über JASPERS helfen wir Ländern, Regionen und Städten, Gelder aus den EU-Struktur- und Kohäsionsfonds und dem Fonds für einen gerechten Übergang in Anspruch zu nehmen.

Unsere Vorzeigeprojekte im Energiesektor

Ein grünes Netz im grünen Herzen Deutschlands
Wo Windräder schwimmen lernen
Projekte in Spanien für Europas Energieautonomie
Unsere Projekte  

Energie-Reihe

Invested in Renewables

Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare.

In unseren Artikeln und Podcasts erfahren Sie alles, was Sie über erneuerbare Energien wissen müssen: wo sie herkommen, welches Potenzial sie bieten und warum sie in Zukunft noch präsenter sein werden.

Mehr dazu  

Publikationen zu diesem Thema

Projektstorys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 26 Januar 2026

    Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna

    Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.

    Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 4 Dezember 2025

    Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen

    Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.

    Umwelt Klimawandel Klima Energieeinsparungen Erneuerbare Energien Wirtschaft Energieeffizienz Klimaschutz Emissionen Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 21 November 2025

    Vor Ort | Elektrikerinnen? Na klar!

    Tauchen Sie ein in Brasiliens pulsierenden Energiesektor und erleben Sie, wie Neoenergias wegweisende Elektrikerschule das Leben von Frauen verändert.

    Diversität und Geschlechterfragen Brasilien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Energie
  • 30 Oktober 2025

    Steter Tropfen nährt den Hain

    Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.

    Wasser KMU Klima Energieeinsparungen Wasser-/Abwassermanagement Solarkraft Klimaschutz Entwicklungslösungen Nachhaltigkeit Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Beratung Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 2 Oktober 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 11 September 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie

