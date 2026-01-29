Energie-Investitionen
Überblick über die EIB-Investitionen in Europas grüne Energie im Jahr 2025
Erneuerbare Energien
Wir förderten erneuerbare Energien mit 9,8 Milliarden Euro, darunter Solar- und Windkraft.
Energieeffizienz
Wir haben mit 7,9 Milliarden Euro Energieeffizienz-Projekte gefördert.
Netze
Für die Dekarbonisierung haben wir bislang über 11,6 Milliarden Euro in Stromnetze und Speicher investiert.
EU-Deal für eine saubere Industrie
Wie wir Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung in der EU fördern
Die EIB-Gruppe finanziert den EU-Deal für eine saubere Industrie mit frischen Mitteln. Über gezielte Initiativen stärkt die EIB-Gruppe Europas Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Führungsrolle in sauberen Technologien.
Unsere Leitlinien für Energiefinanzierungen
Unterstützung für Ihr Projekt
Wir bieten Finanzierungen und Beratung für Projekte, die erneuerbare Energien, Energieeffizienz, den Energiezugang und Innovationen voranbringen.
Finanzierungen
Beratung
Mit einer breiten Palette von Beratungsdiensten helfen wir unseren Kunden, passgenaue Finanzierungen zu finden oder Projekte erfolgreich zu entwickeln.
Die EIB fördert seit Jahren erfolgreich saubere Energie unter dem Zuschussprogramm ELENA, der InvestEU-Beratungsplattform (mit ihrer Beratungsplattform ADAPT) und JASPERS. Über JASPERS helfen wir Ländern, Regionen und Städten, Gelder aus den EU-Struktur- und Kohäsionsfonds und dem Fonds für einen gerechten Übergang in Anspruch zu nehmen.
Unsere Vorzeigeprojekte im Energiesektor
Publikationen zu diesem Thema
-
Ausrichtung für den Energiesektor
Für Wettbewerbsstärke, Klimaschutz und strategische Autonomie
-
Unlocking energy efficiency investments by small firms and mid-caps
Using data from the EIB Investment Survey, this new report looks at how EU businesses are responding to energy challenges and their investment in energy efficiency measures.
-
Energie - Überblick 2024
Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick darüber, wie die Europäische Investitionsbank Energie fördert.
-
Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor
Diese Leitlinien (und ihre aktualisierten technischen Anhänge) informieren die Stakeholder der EIB darüber, wie die Bank die Energiepolitik der EU unterstützt.
-
Halbzeitüberprüfung der Leitlinien der EIB für Energiefinanzierungen
Ein regulär geplanter Bericht über die Energiefinanzierungen der Europäischen Investitionsbank.
-
7 reasons why the energy transition works for Europe
The European Union’s transition to net-zero carbon emissions by 2050 is a big challenge, but also a massive opportunity to modernise the continent’s economy and promote growth, employment, technological advancement and social inclusion.
-
Kohleregionen im Wandel – Überblick 2020
Diese Veröffentlichung gibt einen Überblick darüber, wie die Europäische Investitionsbank den Wandel in Kohleregionen unterstützt.
-
Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development
The EIB’s Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development set out the EIB’s objectives for investments in hydropower projects, establishing sector-specific standards and criteria, which promoters should meet.
-
The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025
Our new global plan to tackle the urgent climate challenges over the next critical decade.
-
Unlocking the hydrogen economy — stimulating investment across the hydrogen value chain
A look at the barriers to the adoption at scale of hydrogen as the clean energy carrier of the 21st century – and the recommendations aimed at addressing them.
Projektstorys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen
-
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
-
Unsere Storys, unsere Zukunft: Francesco Giuliano, Lehrer in Bologna
Francesco Giuliano, mit Leib und Seele Lehrer, unterrichtet an der Avogli-Carracci-Grundschule in Bologna. Erfahren Sie mehr über Francescos Story und seine Vision für die Zukunft.
-
Affordable homes bring key workers closer to Prague
Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.
-
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
-
Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher
Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung
-
Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen
Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.
-
Vor Ort | Elektrikerinnen? Na klar!
Tauchen Sie ein in Brasiliens pulsierenden Energiesektor und erleben Sie, wie Neoenergias wegweisende Elektrikerschule das Leben von Frauen verändert.
-
Steter Tropfen nährt den Hain
Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.
-
Alles auf grün
EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen
-
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
-
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
-
New energy programme in Cyprus for batteries, solar
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
