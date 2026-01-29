Paket für den Netzausbau

Über Partnerbanken bieten wir Herstellern von Netzkomponenten Rückgarantien. Damit sichern wie nachhaltige Lieferketten und unterstützen Unternehmen beim Ausbau der Stromnetze in Europa. Strom aus erneuerbaren Energien kann so direkt in das Netz eingespeist werden, damit Unternehmen und Haushalte in der EU mit grünem und erschwinglichem Strom versorgt werden