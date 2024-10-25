Die EIB steht an der Seite der Ukraine

Wir verurteilen Russlands Überfall auf die Ukraine. Seit Kriegsbeginn im Jahr 2022 haben wir in der Ukraine mehr als 4 Milliarden Euro bereitgestellt, damit das Land seinen dringendsten Bedarf finanzieren kann, etwa bei der Wasser-, Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Stand Juli 2025 investierten wir dort 740 Millionen Euro in soziale Infrastruktur und Unternehmen. Außerdem haben wir aus unserem „EU für die Ukraine“-Fonds und der Ukraine-Fazilität der EU Garantien von mehr als 2 Milliarden Euro gestellt. Sie helfen dem Land ab 2025 beim Wiederaufbau.

Wir stehen der Ukraine weiter unverbrüchlich zur Seite – unsere Solidarität wird nicht nachlassen.