Allgemeine und berufliche Bildung

Wir wollen die Menschen in der EU für aktuelle und künftige globale Herausforderungen wappnen – etwa für den Übergang zu sauberen Technologien und erneuerbaren Energiequellen im Kampf gegen den Klimawandel. In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch den Europäischen Hochschulraum und den Europäischen Forschungsraum.
Welche Projekte fördern wir?
Mit unseren Finanzierungen fördern wir:
- Projekte, die die Qualität und Kapazität von Bildungseinrichtungen steigern, etwa über Weiterbildungsprogramme oder die Modernisierung von Schulgebäuden.
- Projekte, die Studienkreditprogramme oder europaweite Mobilitätsprogramme für Studierende unterstützen.
Projektstorys
Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Unsere Ukraine-Unterstützung 2025
More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.
-
Digital literacy in Serbia: Nemanja's story
Nemanja, a 13-year-old pupil from a small village in Serbia, faces numerous challenges in pursuing his dreams. As a member of the Roma community, he has limited access to educational resources. Thanks to the Connected Schools Project supported by the EIB in Serbia, over 3 800 schools across the country, including Nemanja's, now have ultra-fast internet. This access allows him to learn digital skills and access the information he needs to chase his dreams and secure a job in the future.
-
Digitale Schulen in Serbien
Ein Projekt zur Digitalisierung von Schulen hilft der Roma-Minderheit in Serbien
-
Klimaschutz beginnt in der Schule
Die Klimakrise und die Bildungskrise parallel zu bekämpfen, könnte Schulen klimafester und besser machen und klimabewusste Kinder hervorbringen
-
Montenegros Digitalisierung beginnt in der Schule
Mithilfe von Team Europa investiert Montenegro in sein Bildungssystem, damit Schulen die notwendigen Kompetenzen für die Wirtschaft von morgen vermitteln können
-
Trotz Bomben im Geschäft
EU unterstützt Private-Equity-Firma, die ukrainischen Unternehmen hilft, trotz Krieg international zu expandieren
-
Neuer Campus, neue Chancen
Nova SBE stärkt Hochschullandschaft in Portugal und eröffnet neue akademische und berufliche Perspektiven.
-
Die EU liefert: Moderne Schulkonzepte in Italien
Neue Mailänder Schule zeigt, wie innovative EU-Finanzierung pädagogischen Wandel in Italien anregen kann.
-
Die EU liefert: Nachhaltig wohnen in Portugal
Der Lissabonner Wohnungsmarkt treibt viele Menschen ins Umland. Dort investiert Loures in Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau.
-
Die EU liefert: Rumänische Traditionsuni auf Zukunftskurs
Die Universität in Târgu Mureş modernisiert mithilfe der EU ihre Infrastruktur und Labore für Forschung und Medizinerausbildung