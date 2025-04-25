Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Allgemeine und berufliche Bildung

Schule, Aus- und Weiterbildung sind das A und O, um wirtschaftliche Selbstbestimmung und Entwicklung zu fördern. Der Erwerb von Wissen und Kompetenzen ist die Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe, während Forschung und Innovation für eine wettbewerbsfähige Gesellschaft sorgen, in der neue Arbeitsplätze entstehen.

Die EIB investiert in Bildung, Forschung und Innovation. So will sie helfen, strukturelle Schwächen der europäischen Wirtschaft zu überwinden und Europa wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen.

  Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Innovation, Digitales und Humankapital

Broschüre „Bildung – Überblick 2023“ herunterladen  

Wir wollen die Menschen in der EU für aktuelle und künftige globale Herausforderungen wappnen – etwa für den Übergang zu sauberen Technologien und erneuerbaren Energiequellen im Kampf gegen den Klimawandel. In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch den Europäischen Hochschulraum und den Europäischen Forschungsraum.

Welche Projekte fördern wir?

Mit unseren Finanzierungen fördern wir:

  • Projekte, die die Qualität und Kapazität von Bildungseinrichtungen steigern, etwa über Weiterbildungsprogramme oder die Modernisierung von Schulgebäuden.
  • Projekte, die Studienkreditprogramme oder europaweite Mobilitätsprogramme für Studierende unterstützen.

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    25 April 2025

    Unsere Ukraine-Unterstützung 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    KMU Eisenbahn Solidarity with Ukraine Verkehr EU für die Ukraine Gesundheit und Life Sciences Wasser-/Abwassermanagement Allgemeine und berufliche Bildung Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 24 Januar 2025

    Digital literacy in Serbia: Nemanja's story

    Nemanja, a 13-year-old pupil from a small village in Serbia, faces numerous challenges in pursuing his dreams. As a member of the Roma community, he has limited access to educational resources. Thanks to the Connected Schools Project supported by the EIB in Serbia, over 3 800 schools across the country, including Nemanja's, now have ultra-fast internet. This access allows him to learn digital skills and access the information he needs to chase his dreams and secure a job in the future.

    Education and training Serbia EU enlargement countries Western Balkans Global development Social infrastructure
  • 9 Januar 2025

    Digitale Schulen in Serbien

    Ein Projekt zur Digitalisierung von Schulen hilft der Roma-Minderheit in Serbien

    Internet Digitales und Telekommunikation Telekommunication Technologie Westbalkan Schulen Allgemeine und berufliche Bildung Entwicklungslösungen Informationstechnik Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 21 November 2024

    Klimaschutz beginnt in der Schule

    Die Klimakrise und die Bildungskrise parallel zu bekämpfen, könnte Schulen klimafester und besser machen und klimabewusste Kinder hervorbringen

    Umwelt Klima Allgemeine und berufliche Bildung Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 26 September 2024

    Montenegros Digitalisierung beginnt in der Schule

    Mithilfe von Team Europa investiert Montenegro in sein Bildungssystem, damit Schulen die notwendigen Kompetenzen für die Wirtschaft von morgen vermitteln können

    Infrastruktur Westbalkan Allgemeine und berufliche Bildung Montenegro Erweiterungsländer Westbalkan Soziale Infrastruktur
  • 23 August 2024

    Trotz Bomben im Geschäft

    EU unterstützt Private-Equity-Firma, die ukrainischen Unternehmen hilft, trotz Krieg international zu expandieren

    KMU Solidarity with Ukraine Covid-19 Allgemeine und berufliche Bildung Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 8 Mai 2024

    Neuer Campus, neue Chancen

    Nova SBE stärkt Hochschullandschaft in Portugal und eröffnet neue akademische und berufliche Perspektiven.

    Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Portugal Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Moderne Schulkonzepte in Italien

    Neue Mailänder Schule zeigt, wie innovative EU-Finanzierung pädagogischen Wandel in Italien anregen kann.

    Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Nachhaltig wohnen in Portugal

    Der Lissabonner Wohnungsmarkt treibt viele Menschen ins Umland. Dort investiert Loures in Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau.

    Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Portugal Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Rumänische Traditionsuni auf Zukunftskurs

    Die Universität in Târgu Mureş modernisiert mithilfe der EU ihre Infrastruktur und Labore für Forschung und Medizinerausbildung

    Infrastruktur Gesundheit und Life Sciences Allgemeine und berufliche Bildung Rumänien Europäische Union Soziale Infrastruktur
Weitere Storys  

