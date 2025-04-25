Allgemeine und berufliche Bildung

Schule, Aus- und Weiterbildung sind das A und O, um wirtschaftliche Selbstbestimmung und Entwicklung zu fördern. Der Erwerb von Wissen und Kompetenzen ist die Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe, während Forschung und Innovation für eine wettbewerbsfähige Gesellschaft sorgen, in der neue Arbeitsplätze entstehen.

Die EIB investiert in Bildung, Forschung und Innovation. So will sie helfen, strukturelle Schwächen der europäischen Wirtschaft zu überwinden und Europa wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen.

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Innovation, Digitales und Humankapital