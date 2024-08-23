Mehr Erfolg bei der Jobsuche

Der ukrainische Unternehmer Roman Korytskyy gründete 2014 GoIT mit dem Ziel, IT-Kurse zu vereinfachen und Arbeitssuchenden zu helfen, schneller einen Job im Technologiebereich zu finden. Seine Zielgruppe: Menschen, die sich beruflich verändern wollen, aber kaum oder gar keine IT-Kenntnisse haben.

2023 investierte die ukrainische Private-Equity-Firma Horizon Capital in GoIT, um dem Unternehmen bei der internationalen Expansion unter die Arme zu greifen. Horizon unterstützt innovative ukrainische Firmen dabei, mehr Produkte und Dienstleistungen zu exportieren. Das ist wichtig für die ukrainische Wirtschaft. Denn seit dem russischen Einmarsch ist es viel schwieriger geworden, im Inland im Geschäft zu bleiben.

Horizon hilft den Unternehmen, ihre Rendite zu steigern und die Region voranzubringen. Damit die Private-Equity-Firma noch mehr investieren kann, stellte die Europäische Investitionsbank (EIB) ihr 2023 über den EU für die Ukraine-Fonds 25 Millionen Euro bereit. Der von der EIB eingerichtete Fonds trägt dazu bei, den dringendsten Bedarf im Land zu decken und die Wirtschaft am Laufen zu halten.

„Wir unterstützen den Privatsektor, helfen Technologieunternehmen bei der Expansion und ermöglichen damit hochwertige Arbeitsplätze. Das alles ist wichtig, damit die Ukraine wettbewerbsfähig bleibt und die Wirtschaft vorankommt“, erklärt EIB-Kreditreferent Iliya Mihov.

Mit dem Geld von Horizon kann GoIT international expandieren, sein Kursangebot ausweiten und die Online-Lernplattform verbessern. Künftig will das Unternehmen auch Bachelor-Abschlüsse und Grundschulkurse anbieten.

„Horizon ist mehr als ein Finanzinvestor“, erklärt Tofan Vasile, Senior Partner bei Horizon. „Wir helfen den Firmen auch, ihren Betrieb zu führen – dabei geht es um Dinge wie Teamaufbau, Strategie, Geschäftsentwicklung und Krisenmanagement. Und wir bieten ihnen die Unterstützung unseres Netzwerks an. Das ist wirklich etwas Besonderes und zahlt sich langfristig aus.“