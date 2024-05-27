Nataliya Andreychuk hat den Krebs besiegt. Sie weiß, wie wichtig es ist, sofort auf die richtigen Gesundheitsinformationen zugreifen zu können.

„Informationen müssen schnell zugänglich, leicht verständlich und für pharmazeutische und medizinische Fachleute klar formuliert sein“, betont Andreychuk. Sie leitet das ukrainische Tech- und Marketingunternehmen Viseven, das auf den Pharmasektor spezialisiert ist. „Mit den entsprechenden Informationen lassen sich Krankheiten schneller diagnostizieren und behandeln. Meine Krebserkrankung hat mir deutlich vor Augen geführt, wie wichtig unsere Arbeit bei Viseven ist.“

Viseven berät Pharmaunternehmen, die ihre Kommunikation, Online-Inhalte und Datenanalysen sowie ihr Projektmanagement und den Einsatz digitaler Technologien verbessern wollen. 2023 investierte die ukrainische Private-Equity-Firma Horizon Capital in das Unternehmen, um seine internationale Expansion zu unterstützen. Horizon springt vielen einheimischen Unternehmen bei, die ihr Auslandsgeschäft ausbauen wollen. Damit die Private-Equity-Firma noch mehr tun kann, stellte die Europäische Investitionsbank (EIB) ihr 2023 über den EU für die Ukraine-Fonds (EU4U) 25 Millionen Euro bereit. Der Fonds hilft, den dringendsten Infrastrukturbedarf zu decken und die Wirtschaft der Ukraine am Laufen zu halten.

„Dank der Beteiligung der EIB erhalten Unternehmen dringend benötigte Finanzierungen, um Arbeitskräfte in der Ukraine zu halten und Einnahmen für das Land zu generieren“, sagt Vasile Tofan, Senior Partner bei Horizon Capital.

Lesen Sie, wie die EIB mit zwei großen Finanzierungspaketen den Wiederaufbau der Ukraine unterstützt

Zuschüsse, Kredite und Investitionen für den Wiederaufbau

Über den 2023 eingerichteten EU4U-Fonds können Geberländer der Wirtschaft und der Bevölkerung der Ukraine unter die Arme greifen. Bislang unterstützen elf Länder den Fonds: Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Spanien und Zypern. Er bietet kleinen und mittleren Unternehmen Finanzierungen für ihr Wachstum und vergibt Zuschüsse für den Wiederaufbau von Krankenhäusern, Schulen und anderer kritischer Infrastruktur wie Straßen und Schienenwege. Die Kapitalzusagen für den EU4U belaufen sich auf über 400 Millionen Euro.

„Durch den Fonds können die EIB und die EU-Mitgliedstaaten mehr für die wirtschaftliche Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine tun“, erklärt Jesper Persson, Leiter des für die Fondsverwaltung zuständigen EIB-Teams.