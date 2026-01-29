Unser Angebot

Mehr bewirken
Das bieten wir
Wir bieten technisches und finanzielles Know-how und innovative Finanzierungslösungen für Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind.
Wir bieten Kredite, Garantien und Eigenkapital für Kunden jeder Größenordnung.
Wir bieten unseren Kunden technische und finanzielle Beratung.
Unsere Partnerschaften erzielen eine langfristige Wirkung in Entwicklungsländern.
Globale Lösungen
Von Klimaschutz bis inklusives Wachstum: Entdecken Sie unsere Antworten auf die globalen Aufgaben unserer Zeit.
Im Fokus
Finanzierungen in aller Welt
Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz. 2025 investierten wir über die EIB Global 9 Milliarden Euro außerhalb der EU.
Doch die aktuellen Krisen verlangen nach mehr: Aus den Milliarden müssen in diesem Jahrzehnt Billionen werden. Daran arbeiten wir, gemeinsam mit neuen Partnern, globalen Finanzinstitutionen und dem Privatsektor.
Storys aus aller Welt
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Erfahren Sie, wie wir das Leben der Menschen weltweit verbessern.
Saubere Luft in Afrikas Küchen
Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.
Nadia Calviño bei „Empowered Hosted by Meg Ryan“
Die von der Kritik gefeierte Dokumentarreihe „Empowered Hosted by Meg Ryan“ beleuchtet zentrale Themen, die den Alltag der Menschen weltweit prägen. Sie wird auf öffentlichen TV-Sendern in den USA ausgestrahlt, kürzere Beiträge erscheinen auch auf führenden Nachrichten- und Lifestyle-Kanälen.
In der aktuellen Staffel „Beyond the Bottom Line: Investing for Impact“ diskutieren Gäste, wie Investitionen als Hebel für positive Veränderungen wirken können. Die Präsidentin der EIB-Gruppe Nadia Calviño und Jessica Espinoza, CEO von 2X Global, berichten in diesem Video, wie unsere Organisationen gemeinsam und im breiteren Finanz-Ökosystem in großem Maßstab Kapital mobilisieren, um Mädchen und Frauen weltweit wirtschaftlich zu stärken.
Vor Ort | Elektrikerinnen? Na klar!
Tauchen Sie ein in Brasiliens pulsierenden Energiesektor und erleben Sie, wie Neoenergias wegweisende Elektrikerschule das Leben von Frauen verändert.
Brücken bauen in einer gespaltenen Welt
Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.
Unser gemeinsamer Weg: Beim Klimaschutz in Lateinamerika weiter auf Kurs
Der Klimawandel kennt keine Grenzen. Allein 2024 vergab die EIB-Gruppe 1,2 Milliarden Euro für Projekte in Lateinamerika und der Karibik. Der Großteil dieser Mittel floss direkt in Initiativen, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen.
Steter Tropfen nährt den Hain
Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.
KMU in der MENA-Region: Wie das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit Wachstum und Innovation fördert
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind im Nahen Osten und in Nordafrika das Herzstück der Wirtschaft: Sie schaffen Jobs, beliefern die Industrie und treiben Innovationen voran. Doch der Zugang zu Finanzierungen und zu internationalen Märkten bleibt für viele schwierig.
Hier setzt das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit (TCP) an – entwickelt von der EIB und der EU. Mit langfristigen Finanzierungen, Garantien und technischer Hilfe erhalten Unternehmen Unterstützung, damit sie wachsen, grüner werden und international expandieren können.
Erfahren Sie, wie das EU-Programm etwa in Marokko, Tunesien, Ägypten und Jordanien etwas bewegt – Lieferketten stärkt, Dekarbonisierung vorantreibt und eine neue Generation nachhaltiger Unternehmen formt.
Bereit für den nächsten Schritt? Finden Sie heraus, wie das Programm Ihrem Geschäft helfen kann.
Alles auf grün
EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen
Global partnerships build stronger Zimbabwe economy
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
Klimaschutz mit den richtigen Regeln
Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen
EIB Global: Für eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt
Entdecken Sie im neuen Global Impact Report, wie die EIB Global Millionen Menschen hilft: durch Jobs, sauberes Wasser, Strom und bessere Gesundheitsdienste.
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss das globale Umfeld verstehen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
-
The EIB Group Operational Plan 2026-2028
Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.
-
Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)
This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).
-
Strategische Ausrichtung der EIB Global
Die strategische Ausrichtung der EIB Global dient als neuer Kompass für ihre Investitionen außerhalb der EU und soll den Beitrag der EIB-Gruppe zur Position Europas in einer sich wandelnden Welt stärken.
-
Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB
Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.
Tätigkeitsbericht Evaluierung 2024 und Arbeitsprogramm 2025–2027 der EIB-Gruppe
Bericht über die elf Evaluierungen der unabhängigen Evaluierungsfunktion der EIB im Jahr 2024 und das Programm der Abteilung für 2025–2027
Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe
Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
Finance in Africa
The ninth annual Finance in Africa report shows that financial conditions are improving in Africa but access to finance remains a severe constraint to economic development.
-
Constructing Education: Building for impact
A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
Treuhandfonds in Aktion
Die Entwicklungsgelder sind begrenzt. Lesen Sie, wie die EIB Global über zwölf Treuhandfonds Projekte fördert, die Veränderungen zum Guten bewirken.
-
The City Climate Finance Gap Fund: EIB Annual Report 2023
This report describes the progress and activities of the City Climate Finance Gap Fund in 2023. Three years into operations, we moved from testing the fund’s business model towards accelerated implementation of its technical assistance to cities and local authorities.
Strategie-Fahrplan 2024–2027 der EIB-Gruppe
Der Strategie-Fahrplan 2024–2027 skizziert die acht Kernprioritäten und neue Programme, um Europas Investitionslücke zu schließen – alles unter einem ehrgeizigen Finanzierungsszenario.
Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB
Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.
-
EIB Global Strategic Roadmap
The “EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" provides an overall narrative that explains EIB Global’s direction of travel in the coming years to improve its impact beyond the European Union and the need for a new approach.
EIB Global’s approach to a just transition and just resilience
This document presents the overarching approach through which EIB Global, together with partners, can support countries, clients and organisations in pursuing a just transition and a just resilience.
Finance in Africa: Uncertain times, resilient banks - African finance at a crossroads
The eighth annual Investment in Africa report underscores the need for international support and sustainable finance to advance economic development and climate change in the continent.
Climate risks for Latin America and the Caribbean
The study of climate risks in Latin America and the Caribbean is expanded to analyse the region’s banking sector exposure to climate change
The EIB in Asia and the Pacific
The EIB has been actively supporting long-term investment projects in Asia and the Pacific for over 30 years in support of EU priorities notably related to climate action, the efforts taken to combat climate change and its impacts.
The Global Gateway in Latin America and the Caribbean
This publication gives an overview of the Global Gateway, its mission, activities and investments in Latin America and the Caribbean.
