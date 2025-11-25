Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Nadia Calviño bei „Empowered Hosted by Meg Ryan“

Die von der Kritik gefeierte Dokumentarreihe „Empowered Hosted by Meg Ryan“ beleuchtet zentrale Themen, die den Alltag der Menschen weltweit prägen. Sie wird auf öffentlichen TV-Sendern in den USA ausgestrahlt, kürzere Beiträge erscheinen auch auf führenden Nachrichten- und Lifestyle-Kanälen.

In der aktuellen Staffel „Beyond the Bottom Line: Investing for Impact“ diskutieren Gäste, wie Investitionen als Hebel für positive Veränderungen wirken können. Die Präsidentin der EIB-Gruppe Nadia Calviño und Jessica Espinoza, CEO von 2X Global, berichten in diesem Video, wie unsere Organisationen gemeinsam und im breiteren Finanz-Ökosystem in großem Maßstab Kapital mobilisieren, um Mädchen und Frauen weltweit wirtschaftlich zu stärken.

