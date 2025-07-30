Geberpartnerschaften der EIB

Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Gemeinsam mit anderen Gebern können wir globale Herausforderungen angehen und in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken. Mit solchen Partnerschaften lassen sich Finanzierungslücken schließen und Projekte mit hohem sozioökonomischen Nutzen auf den Weg bringen. Zusammen ermöglichen wir Projekte in Regionen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen.

Mehr Informationen über Geberpartnerschaften