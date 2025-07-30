Geberpartnerschaften der EIB

Vorteile einer Partnerschaft mit uns
Gemeinsam mit anderen Gebern können wir globale Herausforderungen angehen und in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken. Mit solchen Partnerschaften lassen sich Finanzierungslücken schließen und Projekte mit hohem sozioökonomischen Nutzen auf den Weg bringen. Zusammen ermöglichen wir Projekte in Regionen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen.
Mit wem arbeiten wir – und wie
Geberbeiträge werden in Treuhandfonds eingebracht, die die EIB verwaltet. Wer sind unsere Geber und was finanzieren sie?
Geberpartnerschaften im Überblick
2,8 Mrd. EUR
MOBILISIERTE MITTEL INSGESAMT
1,53 Mrd. EUR
GENEHMIGTE FINANZIERUNGEN INSGESAMT
474
OPERATIONEN
52,36 Mrd. EUR
GEFÖRDERTE INVESTITIONEN INSGESAMT, davon 11,88 Mrd. EUR EIB-Kredite
Weitere Informationen
Treuhandfonds in Aktion
In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.
Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB
Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.
European Investment Bank Donors in Action 2019
Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.
Storys im Fokus
Die neuesten EIB-Projekte außerhalb der EU
A circular life for steel
The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
Von Koffein zu Kilowatt
Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand
Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen
Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
„Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“
Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.
Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle
Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung
Tech-Mekka Zypern
33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken
Wasserstoff: Druckvoll durchtanken
Resato aus den Niederlanden entwickelt sichere und zuverlässige Wasserstoff-Technologie für den Fernverkehr