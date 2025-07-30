Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Geberpartnerschaften der EIB

Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Gemeinsam mit anderen Gebern können wir globale Herausforderungen angehen und in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken. Mit solchen Partnerschaften lassen sich Finanzierungslücken schließen und Projekte mit hohem sozioökonomischen Nutzen auf den Weg bringen. Zusammen ermöglichen wir Projekte in Regionen, wo die Menschen am dringendsten Hilfe brauchen.

Mehr Informationen über Geberpartnerschaften  

Mit wem arbeiten wir – und wie

Geberbeiträge werden in Treuhandfonds eingebracht, die die EIB verwaltet. Wer sind unsere Geber und was finanzieren sie?

Unsere Geber

 

Alle anzeigen  

Unsere Treuhandfonds

Alle anzeigen  

Geberpartnerschaften im Überblick

2,8 Mrd. EUR

MOBILISIERTE MITTEL INSGESAMT

1,53 Mrd. EUR

GENEHMIGTE FINANZIERUNGEN INSGESAMT

474

OPERATIONEN

52,36 Mrd. EUR

GEFÖRDERTE INVESTITIONEN INSGESAMT, davon 11,88 Mrd. EUR EIB-Kredite

Geberfinanzierte Instrumente

Die EIB nutzt zahlreiche Finanzierungsinstrumente, um geberfinanzierte Operationen zu unterstützen. Investitionszuschüsse, technische Hilfe, Zinsvergütungen und Impact-Finanzierungen sind nur einige der vielen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Diese Instrumente erleichtern die Projektentwicklung und helfen dabei, Mittel von Partnerinstituten und vom privaten Sektor zu mobilisieren.

Mehr  

Weitere Informationen

30 Juli 2025

Treuhandfonds in Aktion

In dieser aktualisierten Broschüre stellen wir unsere Fonds vor und zeigen, was wir mit unseren Partnern bereits erreicht haben.

Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer
13 Juni 2024

Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB

Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.

Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
14 November 2018

European Investment Bank Donors in Action 2019

Sustained partnerships between international Donors and the EIB are improving people’s lives, contributing to the UN Sustainable Development Goals and advancing the international development objectives of the European Union.

South Africa Sub-Saharan Africa Asia and the Pacific Latin America and the Caribbean Southern Neighbourhood

Storys im Fokus

Die neuesten EIB-Projekte außerhalb der EU

  •
    9 Oktober 2025

    A circular life for steel

    The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.

    Environment Climate Circular economy Italy Finland European Union Climate and environment
  • 23 September 2025

    Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende

    Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten

    Strom Spanien Belgien Polen Frankreich Europäische Union Energie
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 21 August 2025

    Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen

    Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse

    Infrastruktur Umwelt Verkehr Klima Westbalkan Rumänien Serbien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 12 Juni 2025

    „Ich dachte, wir wären in einer Stadt und nicht im Krankenhaus“

    Lesen Sie, wie die Uniklinik Löwen mit EIB-Unterstützung Klinik, Forschung und Lehre für eine bessere Gesundheitsversorgung verknüpft.

    Krankenhäuse Gesundheit und Life Sciences Entwicklungslösungen Belgien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 5 Juni 2025

    Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

    Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

    Infrastruktur Stadtentwicklung Advisory services InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 29 Mai 2025

    Tech-Mekka Zypern

    33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Institutional KMU Digitales und Telekommunikation EIF Künstliche Intelligenz Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
  • 22 Mai 2025

    Wasserstoff: Druckvoll durchtanken

    Resato aus den Niederlanden entwickelt sichere und zuverlässige Wasserstoff-Technologie für den Fernverkehr

    Umwelt Verkehr Klima Dekarbonisierung Technologie Klimaschutz Niederlande Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie