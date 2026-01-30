Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Wie wir arbeiten

Beirat der EIB Global

Der Beirat von Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen berät uns zu unserer Arbeit außerhalb der Europäischen Union.

European Commission

Global Gateway

Wir sind Teil von Team Europa. Gemeinsam mit anderen EU-Einrichtungen, EU-Ländern und EU-Finanzinstituten unterstützen wir die Global-Gateway-Strategie der EU. So fördern wir nachhaltige, hochwertige Projekte auf der ganzen Welt, die gut sind für die Menschen und für die Erde.

Unter Global Gateway arbeitet die EIB Global an den drängendsten Aufgaben unserer Zeit, vom Kampf gegen den Klimawandel bis zur digitalen Wende. 2025 erreichte sie ihr Ziel, Investitionen von 100 Milliarden Euro zu mobilisieren – zwei Jahre früher als geplant. Die Projekte, in die das Geld fließt, reichen von Digitalisierung und Klimaschutz über saubere Energie, Gesundheit und Bildung bis hin zum Verkehr.

Im Fokus

Fahrplan für eine nachhaltigere Zukunft

Die Strategische Ausrichtung der EIB Global dient als Kompass für unsere außereuropäischen Aktivitäten und sieht Investitionen von bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr vor.

Getty Images

Storys aus aller Welt

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Erfahren Sie, wie wir das Leben der Menschen weltweit verbessern.

  •
    22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 25 November 2025

    Nadia Calviño bei „Empowered Hosted by Meg Ryan“

    Die von der Kritik gefeierte Dokumentarreihe „Empowered Hosted by Meg Ryan“ beleuchtet zentrale Themen, die den Alltag der Menschen weltweit prägen. Sie wird auf öffentlichen TV-Sendern in den USA ausgestrahlt, kürzere Beiträge erscheinen auch auf führenden Nachrichten- und Lifestyle-Kanälen.

    In der aktuellen Staffel „Beyond the Bottom Line: Investing for Impact“ diskutieren Gäste, wie Investitionen als Hebel für positive Veränderungen wirken können. Die Präsidentin der EIB-Gruppe Nadia Calviño und Jessica Espinoza, CEO von 2X Global, berichten in diesem Video, wie unsere Organisationen gemeinsam und im breiteren Finanz-Ökosystem in großem Maßstab Kapital mobilisieren, um Mädchen und Frauen weltweit wirtschaftlich zu stärken.

    Interviews Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Nadia Calviño Entwicklung weltweit
  • 21 November 2025

    Vor Ort | Elektrikerinnen? Na klar!

    Tauchen Sie ein in Brasiliens pulsierenden Energiesektor und erleben Sie, wie Neoenergias wegweisende Elektrikerschule das Leben von Frauen verändert.

    Diversität und Geschlechterfragen Brasilien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Energie
  • 18 November 2025

    Brücken bauen in einer gespaltenen Welt

    Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.

    Interviews Institutional KMU Verkehr Partnerschaften Partner Klima Direktorium Nadia Calviño Brasilien Costa Rica Panama Ecuador Chile Kolumbien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 6 November 2025

    Unser gemeinsamer Weg: Beim Klimaschutz in Lateinamerika weiter auf Kurs

    Der Klimawandel kennt keine Grenzen. Allein 2024 vergab die EIB-Gruppe 1,2 Milliarden Euro für Projekte in Lateinamerika und der Karibik. Der Großteil dieser Mittel floss direkt in Initiativen, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen.

    Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 30 Oktober 2025

    Steter Tropfen nährt den Hain

    Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.

    Wasser KMU Klima Energieeinsparungen Wasser-/Abwassermanagement Solarkraft Klimaschutz Entwicklungslösungen Nachhaltigkeit Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 16 Oktober 2025

    KMU in der MENA-Region: Wie das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit Wachstum und Innovation fördert

    Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind im Nahen Osten und in Nordafrika das Herzstück der Wirtschaft: Sie schaffen Jobs, beliefern die Industrie und treiben Innovationen voran. Doch der Zugang zu Finanzierungen und zu internationalen Märkten bleibt für viele schwierig.

    Hier setzt das EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit (TCP) an – entwickelt von der EIB und der EU. Mit langfristigen Finanzierungen, Garantien und technischer Hilfe erhalten Unternehmen Unterstützung, damit sie wachsen, grüner werden und international expandieren können.

    Erfahren Sie, wie das EU-Programm etwa in Marokko, Tunesien, Ägypten und Jordanien etwas bewegt – Lieferketten stärkt, Dekarbonisierung vorantreibt und eine neue Generation nachhaltiger Unternehmen formt.

    Bereit für den nächsten Schritt? Finden Sie heraus, wie das Programm Ihrem Geschäft helfen kann.

    Institutional Europäische Kommission KMU Partnerschaften Partner Mandate und Partnerschaften Jordanien Tunesien Marokko Ägypten Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit
  • 15 Oktober 2025

    Alles auf grün

    EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen

    KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Beratung Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 2 Oktober 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Klimaschutz mit den richtigen Regeln

    Kenias Zentralbank bewirkt mit intelligenten Klima-Reporting-Regeln mehr grüne Investitionen

    Banken Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klimawandel Klima Klimaschutz Kenia Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 17 Juli 2025

    EIB Global: Für eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt

    Entdecken Sie im neuen Global Impact Report, wie die EIB Global Millionen Menschen hilft: durch Jobs, sauberes Wasser, Strom und bessere Gesundheitsdienste.

    Entwicklung weltweit

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss das globale Umfeld verstehen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

  • 29 Januar 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 29 Januar 2026

    The EIB Group Operational Plan 2026-2028

    Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 12 November 2025

    Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)

    This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).

    Institutional MDBs Partnerships Partners Global development
  • 15 Oktober 2025

    Strategische Ausrichtung der EIB Global

    Die strategische Ausrichtung der EIB Global dient als neuer Kompass für ihre Investitionen außerhalb der EU und soll den Beitrag der EIB-Gruppe zur Position Europas in einer sich wandelnden Welt stärken.

    Entwicklung weltweit
  • 30 Juni 2025

    Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB

    Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 28 April 2025

    Tätigkeitsbericht Evaluierung 2024 und Arbeitsprogramm 2025–2027 der EIB-Gruppe

    Bericht über die elf Evaluierungen der unabhängigen Evaluierungsfunktion der EIB im Jahr 2024 und das Programm der Abteilung für 2025–2027

    Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 30 Januar 2025

    Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

    Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

    Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
  • 7 November 2024

    Finance in Africa

    The ninth annual Finance in Africa report shows that financial conditions are improving in Africa but access to finance remains a severe constraint to economic development.

    Fintech Institutional Banking Financial institutions Partners Climate Digital and telecoms Climate finance Financial instruments Finance Sub-Saharan Africa Digitalisation and technological innovation Global development Climate and environment
  • 5 November 2024

    Constructing Education: Building for impact

    A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.

    Infrastructure Education and training Global development Social infrastructure
  • 28 Oktober 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 12 September 2024

    Treuhandfonds in Aktion

    Die Entwicklungsgelder sind begrenzt. Lesen Sie, wie die EIB Global über zwölf Treuhandfonds Projekte fördert, die Veränderungen zum Guten bewirken.

    Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika Fonds für finanzielle Inklusion (FIF) Partnerschaften Wasser-/Abwassermanagement Fonds für den Wassersektor City Climate Finance Gap Fund FEMIP-Treuhandfonds (FTF) Innovationsfonds Treuhandfonds für technische Hilfe in den östlichen Partnerländern (EPTATF) Mandate und Partnerschaften Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 11 Juli 2024

    The City Climate Finance Gap Fund: EIB Annual Report 2023

    This report describes the progress and activities of the City Climate Finance Gap Fund in 2023. Three years into operations, we moved from testing the fund’s business model towards accelerated implementation of its technical assistance to cities and local authorities.

    Partnerships City Climate Finance Gap Fund Mandates and partnerships Global development Climate and environment
  • 21 Juni 2024

    Strategie-Fahrplan 2024–2027 der EIB-Gruppe

    Der Strategie-Fahrplan 2024–2027 skizziert die acht Kernprioritäten und neue Programme, um Europas Investitionslücke zu schließen – alles unter einem ehrgeizigen Finanzierungsszenario.

    Investor relations Digitales und Telekommunikation Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt
  • 13 Juni 2024

    Weltweiter Wirkungsbericht 2023/2024 der EIB

    Der Bericht zu den Aktivitäten der EIB Global 2023 richtet den Blick auf die Wirkung und wie die Bank ihre Effektivität steigert.

    Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit KMU Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 29 November 2023

    EIB Global Strategic Roadmap

    The “EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" provides an overall narrative that explains EIB Global’s direction of travel in the coming years to improve its impact beyond the European Union and the need for a new approach.

    Global development
  • 27 November 2023

    EIB Global’s approach to a just transition and just resilience

    This document presents the overarching approach through which EIB Global, together with partners, can support countries, clients and organisations in pursuing a just transition and a just resilience.

    Global development
  • 27 September 2023

    Finance in Africa: Uncertain times, resilient banks - African finance at a crossroads

    The eighth annual Investment in Africa report underscores the need for international support and sustainable finance to advance economic development and climate change in the continent.

    Economics Global development Climate and environment
  • 4 September 2023

    Climate risks for Latin America and the Caribbean

    The study of climate risks in Latin America and the Caribbean is expanded to analyse the region’s banking sector exposure to climate change

    Brazil Costa Rica Dominican Republic Paraguay Suriname Saint Kitts and Nevis Argentina Aruba Ecuador Antigua and Barbuda Bahamas Peru Guatemala Chile Barbados Dominica Uruguay El Salvador Jamaica Virgin Islands (British) Venezuela Honduras Curaçao Anguilla Saint Vincent and Grenadines Mexico Grenada Colombia Guyana Belize Latin America and the Caribbean Overseas Countries and Territories Global development
  • 29 August 2023

    The EIB in Asia and the Pacific

    The EIB has been actively supporting long-term investment projects in Asia and the Pacific for over 30 years in support of EU priorities notably related to climate action, the efforts taken to combat climate change and its impacts.

    Regional - Pacific Asia and the Pacific Global development
  • 14 Juli 2023

    The Global Gateway in Latin America and the Caribbean

    This publication gives an overview of the Global Gateway, its mission, activities and investments in Latin America and the Caribbean.

    Brazil Dominican Republic Argentina Ecuador Latin America and the Caribbean Global development
Aktuelles
Publikationen
Videos
Reden und Interviews
