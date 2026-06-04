Beirat der EIB Global

Die Mitglieder
Zusammensetzung des Beirats der EIB Global
Paolo
Gentiloni
(Vorsitzender)
Ehemaliger italienischer Ministerpräsident
Philippe
Étienne
Französischer Botschafter
Gita
Gopinath
Gregory and Ania Coffey Professor of Economics an der Harvard University und ehemalige erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds
Sigrid
Kaag
Co‑Vorsitzende des Board of Directors der UN Foundation und frühere stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin der Niederlande
Ivan
Krastev
Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies und Albert Hirschman Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien
Alexia
Latortue
Distinguished Non‑Resident Fellow am Centre for Global Development und Leiterin des Sekretariats der Future of Development Cooperation
Arancha
González
Laya
Dekanin der Paris School of International Affairs am Sciences Po und ehemalige spanische Außenministerin
Mark
Leonard
Mitbegründer und Direktor des European Council on Foreign Relations
Philipp
Rösler
CEO der Consessor AG und ehemaliger deutscher Vizekanzler
Helga
Maria
Schmid
Präsidentin des European Institute of Peace und Vizepräsidentin des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz
Vera
Songwe
Vorsitzende und Gründerin der Liquidity and Sustainability Facility sowie Nonresident Senior Fellow im Programm Global Economy and Development der Brookings Institution
Marcos
Prado
Troyjo
Distinguished Fellow am Hoffmann Global Institute for Business and Society der INSEAD und ehemaliger stellvertretender Wirtschaftsminister Brasiliens
José
Viñals
Special Strategic Advisor und ehemaliger Group Chairman von Standard Chartered
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