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Beirat der EIB Global

Wirkung der EIB Global stärken

Der Beirat der EIB Global besteht aus Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen und berät sie zu ihrer Arbeit außerhalb der Europäischen Union. Dabei konzentriert er sich auf die in der Strategischen Ausrichtung der EIB Global genannten Bereiche – saubere Energie, Verkehr, Klimaschutz, Wasserinfrastruktur, Gesundheit und Unterstützung für den Privatsektor. Das entspricht auch der zweiten Phase unseres Klimabank-Fahrplans.

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Die Mitglieder

Zusammensetzung des Beirats der EIB Global

@EIB

Paolo
Gentiloni
(Vorsitzender)

Ehemaliger italienischer Ministerpräsident

@EIB

Philippe
Étienne

Französischer Botschafter

@EIB

Gita
Gopinath

Gregory and Ania Coffey Professor of Economics an der Harvard University und ehemalige erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds

@EIB

Sigrid
Kaag

Co‑Vorsitzende des Board of Directors der UN Foundation und frühere stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin der Niederlande

@EIB

Ivan
Krastev

Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies und Albert Hirschman Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien

@EIB

Alexia
Latortue

Distinguished Non‑Resident Fellow am Centre for Global Development und Leiterin des Sekretariats der Future of Development Cooperation

@EIB

Arancha
González
Laya

Dekanin der Paris School of International Affairs am Sciences Po und ehemalige spanische Außenministerin

@EIB

Mark
Leonard

Mitbegründer und Direktor des European Council on Foreign Relations

@EIB

Philipp
Rösler

CEO der Consessor AG und ehemaliger deutscher Vizekanzler

@EIB

Helga
Maria
Schmid

Präsidentin des European Institute of Peace und Vizepräsidentin des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz

@EIB

Vera
Songwe

Vorsitzende und Gründerin der Liquidity and Sustainability Facility sowie Nonresident Senior Fellow im Programm Global Economy and Development der Brookings Institution

@EIB

Marcos
Prado
Troyjo

Distinguished Fellow am Hoffmann Global Institute for Business and Society der INSEAD und ehemaliger stellvertretender Wirtschaftsminister Brasiliens

@EIB

José
Viñals

Special Strategic Advisor und ehemaliger Group Chairman von Standard Chartered

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