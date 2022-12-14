Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Forstwirtschaft

Wälder schützen unser Naturkapital und spielen bei Klimaschutz und Klimaanpassung eine wichtige Rolle. Sie speichern Kohlenstoff in Bäumen und Böden, verhindern Überschwemmungen und Bodenerosion und machen die Ökosysteme widerstandsfähiger. Europas Wälder erstrecken sich auf etwa 215 Millionen Hektar (42 Prozent der Landfläche). Davon stehen 90 Prozent für Erholung und Freizeit zur Verfügung, 77 Prozent werden holzwirtschaftlich genutzt.

Wälder und Forstwirtschaft sind das Herz der Biowirtschaft.

 Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit zu den Themen Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Download der Broschüre „Forests at the heart of sustainable development“  

Die Wälder bieten Europa die Chance, zu einer nachhaltigeren Zukunft und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen – indem Holz und andere erneuerbare Rohstoffe aus dem Wald für die Industrie, die Bauwirtschaft und die Erzeugung von Bioenergie genutzt werden und Kunststoff, Beton und Stahl ersetzen. Damit sinken auch die Treibhausgasemissionen.

Welche Projekte fördern wir?

Die EIB finanziert öffentliche und private Projekte in der gesamten forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, einschließlich KMU und Midcap-Unternehmen, sofern sie folgende Bereiche betreffen:

  • Nachhaltige Waldbewirtschaftung (z. B. Aufforstung, Wiederaufforstung, Sanierung und Schutz der Wälder, Erosionskontrolle/Hochwasserschutz, Infrastruktur usw.) Projektbeispiele: Aufforstung und Waldsanierung in Irland und China auf über 600 000 Hektar und Sicherung von über 60 000 Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten; Wiederaufforstung von 9 000 Hektar degradierten Flächen in Peru im Rahmen des Land Degradation Neutrality Fund, der die Lebensgrundlagen von 2 400 Erzeugern verbessern soll.
  • Nachhaltige Produktion von erneuerbaren Rohstoffen auf Holzbasis allgemein in der Biowirtschaft (z. B. Primär- und Sekundärverarbeitung, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, FEI).  Projektbeispiele:  Modernisierung einer Zellstofffabrik in Schweden, einschließlich Regeneration und Neuanpflanzung von 68 000 Hektar Wald.
  • Wiederherstellung nach Naturereignissen (z. B. Waldbrände, Überschwemmungen, Windwürfe, Schädlingsausbrüche). Projektbeispiel:  Verhütung und Eindämmung von Waldbränden in Spanien, Verbesserung von über 500 000 Hektar Wald und Sicherung von über 10 000 Dauerarbeitsplätzen.

Projektstorys

Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.

  •
    14 Dezember 2022

    Kredite für Natur und Biodiversität

    Die Zerstörung der Natur gefährdet Klima und Wirtschaft. Deshalb finanzieren multilaterale Entwicklungsbanken Investitionen in Natur und Biodiversität.

    Forstwirtschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 Dezember 2022

    Unser größter Schatz

    Im Dezember trifft sich die Staatengemeinschaft zum Weltnaturgipfel in Montreal. EIB-Umweltexpertin Eva Mayerhofer erklärt, was auf dem Spiel steht.

    Forstwirtschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 18 November 2021

    Schwedisches Start-up entwickelt Technik für smarte Feldbewässerung

    Die Idee: Mit dem Internet der Dinge Wasser sparen und den Ernteertrag steigern

    Forstwirtschaft Wasser-/Abwassermanagement Schweden Europäische Union Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 November 2021

    Naturschutz mit den Fonds Althelia und Arbaro

    Zehn Prozent aller treibhausrelevanten Emissionen gehen auf Entwaldung zurück. Damit weniger Primärwälder zerstört werden, finanziert der Fonds Althelia eine nachhaltige Landbewirtschaftung. Arbaro investiert in Baumplantagen, die Millionen Tonnen CO2 einfangen. Die EIB hilft ihnen, Emissionen zu reduzieren und Überschwemmungen und Erosion vorzubeugen. Für einen guten, intakten Planeten!

    Biodiversität Forstwirtschaft Umwelt Klima Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 12 Mai 2021

    Aufforsten für unsere Schokolade

    Die Kakaonachfrage steigt und bedroht die Wälder in den Anbauländern. Neue EU-Vorschriften sollen die „importierte Entwaldung“ stoppen, während die Bank der EU gemeinsam mit Côte d’Ivoire gerodete Flächen wieder aufforstet

    Forstwirtschaft Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 9 Februar 2021

    Mit sauberem Wasser gegen Gewalt

    Entwicklungsprojekte in Niger sollen chronischem Wassermangel entgegenwirken und Radikalisierung vorbeugen

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Infrastruktur Risikokapital Institutional Klimaanleihen Bekämpfung des Klimawandels Partnerschaften Klimawandel Partner Klima Investor relations Klimaschutzfinanzierungen Dekarbonisierung Erneuerbare Energien Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Fonds für den Wassersektor Anpassung Emissionen United Nations GEEREF Grüne Anleihen Mandate und Partnerschaften Niger Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 18 Januar 2021

    Kredit in Zeiten von Corona

    Das größte Mikrofinanzinstitut der Niederlande hilft Kleinunternehmen durch die Krise – mit innovativen Lösungen und der Europäischen Investitionsbank als Partner

    KMU Covid-19 Migration
  • 14 Januar 2021

    So funktionierts: Warum Ihr Auto durch KI nicht bösartig wird

    Wie funktioniert künstliche Intelligenz? KI ist eine Technologie mit enormen Chancen, aber auch großen Risiken. Deshalb muss sie reguliert werden. Wir zeigen, was KI leisten kann

    Internet Digitales und Telekommunikation Künstliche Intelligenz Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit
  • 13 Januar 2021

    Früchte der Zusammenarbeit

    Mithilfe eines EU-Agrarprogramms produzieren moldauische Landwirte Gemüse für Verbraucher im In- und Ausland und bekämpfen die Dürre- und Coronafolgen

    Institutional Europäische Kommission KMU DCFTA East Partnerschaften Partner Lebensmittel & ländliche Entwicklung Mandate und Partnerschaften Moldau Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit
  • 6 Januar 2021

    Sichere Landwirtschaft: Dampf statt Pestizide

    Landwirt steigert Erträge mit Dämpfverfahren aus dem 19. Jahrhundert

    KMU Vereinigte Staaten Norwegen EFTA-Länder Nordamerika Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie
