Forstwirtschaft

Die Wälder bieten Europa die Chance, zu einer nachhaltigeren Zukunft und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen – indem Holz und andere erneuerbare Rohstoffe aus dem Wald für die Industrie, die Bauwirtschaft und die Erzeugung von Bioenergie genutzt werden und Kunststoff, Beton und Stahl ersetzen. Damit sinken auch die Treibhausgasemissionen.
Welche Projekte fördern wir?
Die EIB finanziert öffentliche und private Projekte in der gesamten forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, einschließlich KMU und Midcap-Unternehmen, sofern sie folgende Bereiche betreffen:
- Nachhaltige Waldbewirtschaftung (z. B. Aufforstung, Wiederaufforstung, Sanierung und Schutz der Wälder, Erosionskontrolle/Hochwasserschutz, Infrastruktur usw.) Projektbeispiele: Aufforstung und Waldsanierung in Irland und China auf über 600 000 Hektar und Sicherung von über 60 000 Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten; Wiederaufforstung von 9 000 Hektar degradierten Flächen in Peru im Rahmen des Land Degradation Neutrality Fund, der die Lebensgrundlagen von 2 400 Erzeugern verbessern soll.
- Nachhaltige Produktion von erneuerbaren Rohstoffen auf Holzbasis allgemein in der Biowirtschaft (z. B. Primär- und Sekundärverarbeitung, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, FEI). Projektbeispiele: Modernisierung einer Zellstofffabrik in Schweden, einschließlich Regeneration und Neuanpflanzung von 68 000 Hektar Wald.
- Wiederherstellung nach Naturereignissen (z. B. Waldbrände, Überschwemmungen, Windwürfe, Schädlingsausbrüche). Projektbeispiel: Verhütung und Eindämmung von Waldbränden in Spanien, Verbesserung von über 500 000 Hektar Wald und Sicherung von über 10 000 Dauerarbeitsplätzen.
Unsere Projekte
Kontakt
Benötigen Sie finanzielle oder technische Hilfe bei Ihrem Projekt?
Wir bieten eine breite Palette an Finanzierungsprodukten.
Sie haben Fragen?
Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB beantwortet unser Information Desk.
Kontaktformular für Anfragen
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen
Sie sind Journalistin oder Journalist?
Unsere Pressestelle hilft Ihnen gerne weiter.
Tel.: +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press
Projektstorys
Hier erwachen unsere Projekte zum Leben. Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen.
-
Kredite für Natur und Biodiversität
Die Zerstörung der Natur gefährdet Klima und Wirtschaft. Deshalb finanzieren multilaterale Entwicklungsbanken Investitionen in Natur und Biodiversität.
-
Unser größter Schatz
Im Dezember trifft sich die Staatengemeinschaft zum Weltnaturgipfel in Montreal. EIB-Umweltexpertin Eva Mayerhofer erklärt, was auf dem Spiel steht.
-
Schwedisches Start-up entwickelt Technik für smarte Feldbewässerung
Die Idee: Mit dem Internet der Dinge Wasser sparen und den Ernteertrag steigern
-
Naturschutz mit den Fonds Althelia und Arbaro
Zehn Prozent aller treibhausrelevanten Emissionen gehen auf Entwaldung zurück. Damit weniger Primärwälder zerstört werden, finanziert der Fonds Althelia eine nachhaltige Landbewirtschaftung. Arbaro investiert in Baumplantagen, die Millionen Tonnen CO2 einfangen. Die EIB hilft ihnen, Emissionen zu reduzieren und Überschwemmungen und Erosion vorzubeugen. Für einen guten, intakten Planeten!
-
Aufforsten für unsere Schokolade
Die Kakaonachfrage steigt und bedroht die Wälder in den Anbauländern. Neue EU-Vorschriften sollen die „importierte Entwaldung“ stoppen, während die Bank der EU gemeinsam mit Côte d’Ivoire gerodete Flächen wieder aufforstet
-
Mit sauberem Wasser gegen Gewalt
Entwicklungsprojekte in Niger sollen chronischem Wassermangel entgegenwirken und Radikalisierung vorbeugen
-
Kredit in Zeiten von Corona
Das größte Mikrofinanzinstitut der Niederlande hilft Kleinunternehmen durch die Krise – mit innovativen Lösungen und der Europäischen Investitionsbank als Partner
-
So funktionierts: Warum Ihr Auto durch KI nicht bösartig wird
Wie funktioniert künstliche Intelligenz? KI ist eine Technologie mit enormen Chancen, aber auch großen Risiken. Deshalb muss sie reguliert werden. Wir zeigen, was KI leisten kann
-
Früchte der Zusammenarbeit
Mithilfe eines EU-Agrarprogramms produzieren moldauische Landwirte Gemüse für Verbraucher im In- und Ausland und bekämpfen die Dürre- und Coronafolgen
-
Sichere Landwirtschaft: Dampf statt Pestizide
Landwirt steigert Erträge mit Dämpfverfahren aus dem 19. Jahrhundert