Wälder schützen unser Naturkapital und spielen bei Klimaschutz und Klimaanpassung eine wichtige Rolle. Sie speichern Kohlenstoff in Bäumen und Böden, verhindern Überschwemmungen und Bodenerosion und machen die Ökosysteme widerstandsfähiger. Europas Wälder erstrecken sich auf etwa 215 Millionen Hektar (42 Prozent der Landfläche). Davon stehen 90 Prozent für Erholung und Freizeit zur Verfügung, 77 Prozent werden holzwirtschaftlich genutzt.

Wälder und Forstwirtschaft sind das Herz der Biowirtschaft.

