Finnland: EIB-Kredit von 435 Mio. Euro für nachhaltige Verpackungen von Stora Enso

Stora Enso stellt Werk in Oulu auf nachhaltige Verpackungen für Lebensmittel und Körperpflegeprodukte um

EIB-Kredit fördert Umweltschutz und Abkehr von Plastik

Modernisierung des Werks in Oulu belebt nordfinnische Wirtschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 435 Millionen Euro an die Holzfirma Stora Enso, die künftig grüne Verpackungen für Lebensmittel und Körperpflegeprodukte herstellen will. Das Unternehmen nutzt das Geld, um seinen Produktionsstandort in Oulu umfassend zu modernisieren. Dort hat es bereits eine Milliarde Euro in wiederverwendbare, faserbasierte und recycelbare Verpackungen für Konsumgüter investiert.

Mit der neuen Produktionslinie kann Stora Enso seinen internationalen Kunden eine bezahlbare Alternative zu Plastikverpackungen anbieten. Plastik wird aus fossilen Brennstoffen hergestellt, die schlecht fürs Klima sind und weltweit Land, Ozeane und Flüsse verschmutzen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Dieser Kredit ist ein wichtiger Schritt hin zu einer plastikfreien Welt und einer innovativen, grünen, CO 2 -neutralen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Stora Enso zeigt: Eine grüne Wirtschaft kann zu Wachstum, Entwicklung und Beschäftigung beitragen. Wir sind sehr stolz, europäische Innovationen zu fördern, die Klima und Umwelt schonen und die Wirtschaft in Finnland, Europa und weltweit nachhaltiger machen.“

Mit ihrem Kredit für dieses Bioökonomie-Projekt in Oulu erhöht die EIB die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie und die Wachstums- und Entwicklungschancen in Nordfinnland. Das stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Regionen.

Kaarlo Höysniemi, Senior-Vizepräsident von Stora Enso, verantwortlich für das Konzern-Treasury: „Dieser neue EIB-Kredit gibt uns finanzielle Flexibilität und unterstützt unser Engagement für nachhaltiges, rentables Wachstum. Der Zugang zu langfristigem Kapital aus verschiedenen Quellen ist für unsere Strategie sehr wichtig, weil wir dadurch in neues Wachstum investieren können.“

Der EIB-Kredit trägt zu mehreren wichtigen EU-Initiativen bei, etwa zum europäischen Grünen Deal, zur Bioökonomie-Strategie und zum Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Stora Enso:

Stora Enso ist ein weltweit führender Akteur der Bioökonomie: Wir stellen erneuerbare Verpackungen, biobasierte Materialien und Holzprodukte her und sind einer der größten privaten Waldbesitzer der Welt. Mit unseren CO 2 -armen und recycelbaren faserbasierten Produkten können unsere Kunden den Bedarf an erneuerbaren, nachhaltigen Waren decken. Stora Enso hat rund 20 000 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 9,4 Milliarden Euro. Die Aktien von Stora Enso sind an der Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) und der Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R) notiert. Zusätzlich werden sie an OTC-Märkten (OTCQX) in den USA als ADRs und Stammaktien (SEOAY, SEOFF, SEOJF) gehandelt.