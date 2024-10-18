Es ist leicht, den Menschen als von der Natur losgelöst zu betrachten. Doch die größten Bedrohungen für die Menschheit gehen von Krisen der Natur aus, nicht zuletzt vom Klimawandel, dem Verlust der biologischen Vielfalt und der grassierenden Umweltverschmutzung. Keine dieser Krisen lässt sich überwinden, solange wir nicht aufhören, die Natur als selbstverständlich anzusehen, und anfangen, mehr in sie zu investieren. Stichwort: naturpositiv. Das heißt, der Natur nicht nur nicht zu schaden, sondern aktiv etwas für sie zu tun.

Naturpositive Investitionen in den Schutz der Meere, nachhaltige Landbewirtschaftung, sichere Wasserversorgung und Aufforstung könnten rund 30 Prozent der Emissionssenkungen bewirken, die erforderlich sind, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wie im Pariser Klimaabkommen festgelegt. Solche Investitionen machen uns nicht nur klimafester, sie tragen sogar dazu bei, künftige Pandemien zu verhindern.

Im Vorfeld der 16. Weltnaturkonferenz (COP16) in Cali (Kolumbien) sollten wir uns vergegenwärtigen, dass die Naturkrisen auch strukturelle Risiken für die Weltwirtschaft, unser kollektives Wohlergehen, unseren Wohlstand und die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) darstellen. Immerhin 55 Prozent des weltweiten BIP hängen stark oder in gewissem Maße von der Natur ab.

In Cali erörtern Delegierte aus 200 Ländern, wie sich die Maßnahmen zum Schutz von 30 Prozent der Land- und Meeresflächen der Erde, zur Verringerung der Umweltverschmutzung und zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme bis 2030 beschleunigen lassen. Eines der größten Hindernisse bei der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele ist die Finanzierung. Wir investieren derzeit nicht nur viel zu viel in Aktivitäten, die der Natur schaden und unsere Probleme verschärfen, sondern auch nur ein Drittel dessen, was nötig wäre, um die für 2030 gesteckten Ziele in den Bereichen Klima, biologische Vielfalt und Bodendegradation zu erreichen.