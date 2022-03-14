Equilibria arbeitet mit innovativer und umweltfreundlicher Technologie. Das Unternehmen nutzt modernste Instrumente, um den Ernteertrag zu steigern, den Wasserverbrauch zu minimieren und Schädlinge auf umweltfreundliche Art zu bekämpfen.



„Unsere Plantagen sind voller Leben“, freut sich Angie Álvarez, die bei Equilibria für die Zertifizierung zuständig ist. „Überall auf den Plantagen gibt es Insekten, Reptilien und Vögel. Wir erhalten alle bestehenden Wälder und biologischen Korridore und forsten kritische Bereiche wie Flussufer mit einheimischen Baumarten wieder auf. Damit schützen wir nicht nur diese empfindlichen Ressourcen und sorgen für mehr biologische Vielfalt, wir verhindern auch Bodenerosion.“

Grüner Fonds schafft nachhaltige Existenzgrundlagen

Für den Limettenanbau in großem Stil brauchte Equilibria Geldgeber. Die zu finden, war nicht leicht. „Die Banken hier haben uns keine Kredite gegeben“, erinnert sich Duque. „Für die ersten Plantagen war es wichtig, die richtige Finanzierung zu bekommen: geduldiges, flexibles Kapital.“

EcoEnterprises unterstützt viele Unternehmen in Lateinamerika und anderen Teilen der Welt. Die Europäische Investitionsbank hatte im Jahr 2000 maßgeblichen Anteil an der Entstehung des EcoEnterprises Fund. Seitdem ist sie ein zentraler Partner und hat sich im letzten Jahrzehnt zweimal in erheblicher Höhe mit rund 21 Millionen Euro engagiert. Die letzte Beteiligung von Mai 2018 kommt heute noch Firmen in aller Welt zugute.

„Die Welt braucht Klima- und Infrastrukturfonds, weil sie oft von Menschen verwaltet werden, die die kulturelle und soziale Lage vor Ort kennen“, sagt Gergely Horvath, der bei der EIB Klimafonds betreut und an der Finanzierung für EcoEnterprises mitgewirkt hat. „Durch die Auswahl geeigneter Beteiligungsfonds können wir da mehr tun, wo Geldgeber rar sind, etwa in den Bereichen Klimaschutz, Soziales und Gleichstellung.”

Die Investition in Equilibria zeigt, dass sich Umweltschutz auch wirtschaftlich lohnen kann, mit Vorteilen für die Menschen, Unternehmen und Investoren.

„Beteiligungsfonds eignen sich hervorragend, um finanziell nachhaltig private Mittel zu mobilisieren und die großen Aufgaben unserer Zeit anzugehen: den Verlust der biologischen Vielfalt und den Klimawandel“, so Horvath weiter.