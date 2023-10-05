Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Die EIB und die Menschenrechte

Wir sind bei allem, was wir tun, dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet

Gemeinsam für Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist ein Grundwert der Europäischen Investitionsbank. Wir fördern die Menschenrechte und finanzieren Projekte, die die Lebensqualität verbessern und für mehr Teilhabe und Chancengleichheit sorgen. Dabei arbeiten wir mit EU-Organisationen und anderen internationalen Finanzinstituten zusammen, um weltweit noch mehr Wirkung zu erzielen. Dabei arbeiten wir eng mit EU-Organisationen, UN-Organisationen wie dem UN-Umweltprogramm und Finanzinstituten zusammen, um weltweit noch mehr Wirkung zu erzielen.

Wie wir arbeiten

Anders als andere Institutionen für Entwicklungsfinanzierung sind wir an die EU-Charta der Grundrechte gebunden. Außerdem orientieren wir uns bei den Menschenrechten an internationalen Gesetzen, Grundsätzen und Normen, wie etwa den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

Wir haben verschiedene Leitlinien, Verfahren und Prozesse eingeführt, um bei unseren Investitionen die Menschenrechte konsequent zu schützen und zu fördern.

RAHMEN DER EIB-GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE NACHHALTIGKEIT

Die Umwelt- und Sozialleitlinien und die Umwelt- und Sozialstandards der EIB-Gruppe verlangen von unseren Projektträgern, dass sie die Menschenrechte in ihre Umwelt- und Sozialprüfung einbeziehen. Dazu gehören der Aufbau und die Pflege konstruktiver Beziehungen zu den vom Projekt betroffenen Gemeinschaften und Einzelpersonen. So wollen wir sicherstellen, dass deren Rechte, Ansichten, Interessen und Anliegen während des gesamten Projektzyklus berücksichtigt werden. Die Projektträger müssen den Zugang zu Informationen gewährleisten und dafür sorgen, dass diese rechtzeitig veröffentlicht und transparent verbreitet werden – ohne jegliche Diskriminierung.

RISIKEN UND FOLGEN PRÜFEN

Wir prüfen jedes unserer Projekte auf die Einhaltung der Menschenrechte. Dabei identifizieren wir Risiken und Folgen in allen Phasen – von der Vorprüfung bis zum Projektabschluss.

Je nach Ergebnis können wir vertragliche Verpflichtungen, Auszahlungsbedingungen oder andere Maßnahmen einführen, um die Menschenrechte zu stärken. Von unseren Finanzierungen ausgeschlossen sind Projekte, die:

  • persönliche Rechte und Freiheiten einschränken, wie beispielsweise Gefängnisse
  • zu Zwangsarbeit oder schädlicher Kinderarbeit führen
  • das Klonen von Tieren und Menschen zu reproduktiven Zwecken, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Herstellung von Tabakwaren oder Glücksspiel betreffen

Wir berichten transparent über unsere Prüfung der ökologischen und sozialen Auswirkungen unserer Projekte. Außerdem veröffentlichen wir für jedes Projekt die wichtigsten Dokumente zu Umwelt- und Sozialaspekten.

VERTEIDIGUNG VON MENSCHENRECHTEN UNTERSTÜTZEN

Die Meinungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. Wer Menschenrechte verteidigt, gibt den Stimmlosen eine Stimme und riskiert dafür manchmal die eigene Freiheit oder sogar das eigene Leben. In vielen Ländern drohen den Verteidigern der Menschenrechte Einschüchterung und Repressalien von machthabenden Gruppen, um sie zum Schweigen zu bringen.

Die Zunahme der rechtlichen Verfahren gegen öffentliche Teilhabe und Organisationen der Zivilgesellschaft ist besorgniserregend. Für uns ist die Möglichkeit, zu Fragen unserer Tätigkeit eine andere Meinung zu äußern, eine tragende Säule von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Wir dulden keine Repressalien, Drohungen, Einschüchterungen, Belästigungen oder Gewalt gegen Verteidiger der Menschenrechte, Umweltaktivistinnen oder Vertreter indigener Völker, die ihre Meinung zu EIB-finanzierten Projekten äußern. Wir nehmen alle Vorwürfe zu Einschüchterung oder Repressalien ernst und gehen diesen gegebenenfalls nach.

DEN MENSCHEN ZUHÖREN

Für uns ist die umfassende Einbeziehung von Stakeholdern Eckpfeiler einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung. Beschwerden über ein Projekt können über den Beschwerdemechanismus der EIB eingereicht werden. Dieser greift Anliegen über ein Projekt oder eine Aktivität der EIB-Gruppe auf und garantiert den Menschen ihr Recht auf Gehör. Die Untersuchung eines Falles kann entweder durch eine Compliance-Prüfung oder ein Streitbeilegungsverfahren erfolgen.

Unsere Abteilung für Betrugsbekämpfung untersucht unabhängig Verdachtsmeldungen zu Betrug und Fehlverhalten, die von der EIB-Gruppe finanzierte Aktivitäten und/oder Mitglieder der Leitungsorgane oder Beschäftigte der EIB-Gruppe betreffen.

Was ist die Charta der Grundrechte?

In der Charta der Grundrechte sind persönliche, bürgerliche, politische, wirtschaftliche und soziale Rechte für Bürgerinnen und Bürger der EU gesetzlich verankert.

IM FOKUS

Einsatz für die Menschen

Wir haben bei den Menschenrechten schon große Fortschritte erzielt. Dennoch gibt es noch viel zu tun. Wir wissen, wie schwer es für unsere Kunden oft ist, die Menschenrechte zu schützen, vor allem in einem instabilen Umfeld. Deshalb arbeiten wir hart daran, die Wirkung ihrer und unserer eigenen Arbeit zu verbessern.

Nach einer breit angelegten Konsultation der Öffentlichkeit verabschiedete die EIB-Gruppe einen neuen Rahmen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Darin beschrieben wir erstmals, wie wir ökologische und soziale Herausforderungen angehen und uns für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Jetzt sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben unseren Ansatz zu Menschenrechtsfragen veröffentlicht.

Mehr Infos  
Shutterstock

Unsere Storys

Unsere Projekte verbessern die Lebensbedingungen überall auf der Welt. Unsere neuesten Projekte und Videos

  •
    5 Oktober 2023

    Eine grüne und menschenfreundliche Stadt

    Krakau modernisiert städtische Infrastruktur: eine grünere Stadt für die Bevölkerung und ukrainische Familien

    Infrastruktur Stadtentwicklung Soziale Nachhaltigkeit Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Polen Östliche Nachbarschaft Europäische Union Erweiterungsländer Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 27 April 2023

    Wasser, ein Menschenrecht

    In Nordmazedonien und São Tomé gibt es für Hunderttausende nicht immer Trinkwasser. Zwei Großprojekte verbessern nun Leitungsnetze und Abwasserbehandlung.

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Wasser-/Abwassermanagement Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration São Tomé und Príncipe Nordmazedonien Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 6 Februar 2023

    Recht auf Rechte

    Bei EIB-Krediten geht es um die Förderung des Wirtschaftswachstums, aber auch um den Schutz von Menschenrechten. Dafür hat die EIB eigene Leitlinien.

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Zivilgesellschaft Migration Malawi Serbien Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit
  • 28 November 2022

    Was Flüchtlinge jetzt brauchen

    Die EU-Bank hilft polnischen Kommunen mit einem Solidaritätspaket, ihre Infrastruktur an die Situation anzupassen

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Solidarity with Ukraine Fragility and conflict Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Ukraine Polen Östliche Nachbarschaft Europäische Union Erweiterungsländer Entwicklung weltweit
  • 19 September 2022

    Lernrückstände aufholen

    UN-Gipfel gegen die Bildungskrise: Coronabedingte Lernrückstände bedrohen den Fortschritt und verschärfen die Ungleichheit.

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Allgemeine und berufliche Bildung Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 20 April 2022

    EIB-Präsident Werner Hoyer: Globale Krisen erfordern mehr Zusammenarbeit, Investitionen, Teilhabe und Innovation

    EIB-Präsident Hoyer: Multilaterale Institutionen und Demokratien müssen gemeinsam die internationale Zusammenarbeit gegen globale Krisen anführen – gerade jetzt, wo Russland die Weltordnung attackiert.

    Institutional Soziale Nachhaltigkeit Covid-19 Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Migration Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Klima und Umwelt
  • 20 April 2021

    Was bedeutet Covid-19 für die Entwicklung?

    Von Bildungsverlusten bis zu den Schäden für die Wirtschaft: Es wird dauern, bis die Wunden der Pandemie heilen. Covid-19 macht die Entwicklungsfinanzierung der Europäischen Union wichtiger denn je.

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Wirtschaft Econ stories Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 16 Dezember 2020

    Geplatzte Träume müssen nicht sein

    Im Corona-Lockdown kommt Bildung leicht zu kurz. Deshalb handelten Marokko und Tunesien schnell

    Infrastruktur Soziale Nachhaltigkeit Covid-19 Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Allgemeine und berufliche Bildung Tunesien Marokko Südliche Nachbarschaft Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
  • 30 September 2020

    Entwicklungslösungen: Endlich Kapital für Frauen

    Wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen ist der Schlüssel zur Entwicklung. Die 2X Challenge mobilisiert Kredite für Unternehmen in Frauenhand, denen es oft am nötigen Geld fehlt.

    Soziale Nachhaltigkeit KMU Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Entwicklungslösungen
  • 17 Mai 2019

    „Vielfalt lohnt sich“

    Im Finanzsektor ist Diversifizierung eine gängige Strategie des Risikomanagements. Analog dazu profitieren alle im Bankensektor von gesellschaftlicher Diversität, schreibt Alexander Stubb zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie.

    Soziale Nachhaltigkeit Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Diversität Migration Finnland Europäische Union

Unsere Publikationen

Lesen Sie unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen

  • 6 Februar 2023

    The European Investment Bank’s approach to human rights — information note

    The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.

    Social sustainability Fragility and conflict Human rights Diversity and gender Migration Global development
  • 2 November 2022

    Support for female entrepreneurs: Survey evidence for why it makes sense

    Supporting female entrepreneurs makes good economic sense, as women-led businesses generate wider economic, social and environmental benefits, according to an analysis of three recent surveys.

    Venture capital & equity Venture capital Social sustainability Economics Human rights Diversity and gender Migration
  • 4 Oktober 2022

    Strategieansatz der EIB für Fragilität und Konflikt

    Die Europäische Investitionsbank hat erstmals einen Strategieansatz für Fragilität und Konflikt entwickelt. Sie beschreibt darin, wie sie in fragilen und konfliktbehafteten Regionen arbeiten will, um eine bessere Entwicklungswirkung zu erzielen.

    Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 4 März 2022

    Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick

    Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.

    Soziale Nachhaltigkeit Umwelt Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Klima und Umwelt
  • 3 Februar 2022

    Umwelt- und Sozialstandards der Europäischen Investitionsbank

    Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB legen die Anforderungen fest, die alle von der EIB finanzierten Projekte erfüllen müssen.

    Soziale Nachhaltigkeit Umwelt Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Klima und Umwelt
  • 29 Mai 2020

    COVID-19 and Environmental and Social Sustainability

    The unprecedented nature of the COVID-19 pandemic means that all aspects of EIB financed operations may be impacted by it, including those relating to environmental and social matters. As the Bank is developing its response to the pandemic, it is of vital importance that its environmental and social objectives continue being met in line with the EIB Environmental and Social Standards.

    Social sustainability Environment Health and life sciences Covid-19 Human rights Diversity and gender Migration Global development Climate and environment Social infrastructure
  • 8 Oktober 2019

    Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development

    The EIB’s Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development set out the EIB’s objectives for investments in hydropower projects, establishing sector-specific standards and criteria, which promoters should meet.

    Social sustainability Environment Human rights Diversity and gender Migration Hydropower Climate and environment Energy

Bleiben Sie informiert

AKTUELLES
Mehr Aktuelles
PUBLIKATIONEN
Weitere Publikationen
VIDEOS
Weitere Videos