Die EIB und die Menschenrechte

Gemeinsam für Menschenrechte
Die Achtung der Menschenrechte ist ein Grundwert der Europäischen Investitionsbank. Wir fördern die Menschenrechte und finanzieren Projekte, die die Lebensqualität verbessern und für mehr Teilhabe und Chancengleichheit sorgen. Dabei arbeiten wir mit EU-Organisationen und anderen internationalen Finanzinstituten zusammen, um weltweit noch mehr Wirkung zu erzielen. Dabei arbeiten wir eng mit EU-Organisationen, UN-Organisationen wie dem UN-Umweltprogramm und Finanzinstituten zusammen, um weltweit noch mehr Wirkung zu erzielen.
Unsere Storys
Unsere neuesten Projekte und Videos
Eine grüne und menschenfreundliche Stadt
Krakau modernisiert städtische Infrastruktur: eine grünere Stadt für die Bevölkerung und ukrainische Familien
Wasser, ein Menschenrecht
In Nordmazedonien und São Tomé gibt es für Hunderttausende nicht immer Trinkwasser. Zwei Großprojekte verbessern nun Leitungsnetze und Abwasserbehandlung.
Recht auf Rechte
Bei EIB-Krediten geht es um die Förderung des Wirtschaftswachstums, aber auch um den Schutz von Menschenrechten. Dafür hat die EIB eigene Leitlinien.
Was Flüchtlinge jetzt brauchen
Die EU-Bank hilft polnischen Kommunen mit einem Solidaritätspaket, ihre Infrastruktur an die Situation anzupassen
Lernrückstände aufholen
UN-Gipfel gegen die Bildungskrise: Coronabedingte Lernrückstände bedrohen den Fortschritt und verschärfen die Ungleichheit.
EIB-Präsident Werner Hoyer: Globale Krisen erfordern mehr Zusammenarbeit, Investitionen, Teilhabe und Innovation
EIB-Präsident Hoyer: Multilaterale Institutionen und Demokratien müssen gemeinsam die internationale Zusammenarbeit gegen globale Krisen anführen – gerade jetzt, wo Russland die Weltordnung attackiert.
Was bedeutet Covid-19 für die Entwicklung?
Von Bildungsverlusten bis zu den Schäden für die Wirtschaft: Es wird dauern, bis die Wunden der Pandemie heilen. Covid-19 macht die Entwicklungsfinanzierung der Europäischen Union wichtiger denn je.
Geplatzte Träume müssen nicht sein
Im Corona-Lockdown kommt Bildung leicht zu kurz. Deshalb handelten Marokko und Tunesien schnell
Entwicklungslösungen: Endlich Kapital für Frauen
Wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen ist der Schlüssel zur Entwicklung. Die 2X Challenge mobilisiert Kredite für Unternehmen in Frauenhand, denen es oft am nötigen Geld fehlt.
„Vielfalt lohnt sich“
Im Finanzsektor ist Diversifizierung eine gängige Strategie des Risikomanagements. Analog dazu profitieren alle im Bankensektor von gesellschaftlicher Diversität, schreibt Alexander Stubb zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie.
Unsere Publikationen
Lesen Sie unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen
The European Investment Bank’s approach to human rights — information note
The EIB is committed to respecting and promoting human rights in its lending operations. This document details our policies, procedures and practices to avoid and address human rights risks and impacts.
Support for female entrepreneurs: Survey evidence for why it makes sense
Supporting female entrepreneurs makes good economic sense, as women-led businesses generate wider economic, social and environmental benefits, according to an analysis of three recent surveys.
Strategieansatz der EIB für Fragilität und Konflikt
Die Europäische Investitionsbank hat erstmals einen Strategieansatz für Fragilität und Konflikt entwickelt. Sie beschreibt darin, wie sie in fragilen und konfliktbehafteten Regionen arbeiten will, um eine bessere Entwicklungswirkung zu erzielen.
Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick
Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.
Umwelt- und Sozialstandards der Europäischen Investitionsbank
Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB legen die Anforderungen fest, die alle von der EIB finanzierten Projekte erfüllen müssen.
COVID-19 and Environmental and Social Sustainability
The unprecedented nature of the COVID-19 pandemic means that all aspects of EIB financed operations may be impacted by it, including those relating to environmental and social matters. As the Bank is developing its response to the pandemic, it is of vital importance that its environmental and social objectives continue being met in line with the EIB Environmental and Social Standards.
Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development
The EIB’s Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development set out the EIB’s objectives for investments in hydropower projects, establishing sector-specific standards and criteria, which promoters should meet.