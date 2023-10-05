Die EIB und die Menschenrechte

Die Meinungsfreiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. Wer Menschenrechte verteidigt, gibt den Stimmlosen eine Stimme und riskiert dafür manchmal die eigene Freiheit oder sogar das eigene Leben. In vielen Ländern drohen den Verteidigern der Menschenrechte Einschüchterung und Repressalien von machthabenden Gruppen, um sie zum Schweigen zu bringen.

Die Zunahme der rechtlichen Verfahren gegen öffentliche Teilhabe und Organisationen der Zivilgesellschaft ist besorgniserregend. Für uns ist die Möglichkeit, zu Fragen unserer Tätigkeit eine andere Meinung zu äußern, eine tragende Säule von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Wir dulden keine Repressalien, Drohungen, Einschüchterungen, Belästigungen oder Gewalt gegen Verteidiger der Menschenrechte, Umweltaktivistinnen oder Vertreter indigener Völker, die ihre Meinung zu EIB-finanzierten Projekten äußern. Wir nehmen alle Vorwürfe zu Einschüchterung oder Repressalien ernst und gehen diesen gegebenenfalls nach.