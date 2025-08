Ein Wandel von innen heraus

Die panafrikanische Private-Equity-Gruppe Development Partners International (DPI) investiert in einige der bekanntesten Marken Afrikas, darunter der südafrikanische Versandhändler HomeChoice und die nigerianische Schnellimbisskette Food Concepts, die Chicken Republic betreibt – eine der wachstumsstärksten Ketten Westafrikas. Ihr jüngster Fonds, African Development Partners III, hält sich an die Kriterien der 2X Challenge und setzt sich für den wirtschaftlichen Aufstieg von Frauen und eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter ein.

Development Partners geht mit Runa Alam als CEO und Mitgründerin mit gutem Beispiel voran. Auch die Hälfte der Partner des Unternehmens und des Investitionsausschusses sind weiblich. Ebenso sind fast die Hälfte der Beschäftigten Frauen. DPI wurde 2007 gegründet und verwaltet ein Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar.

Die Private-Equity-Firma wirft ihr Gewicht in die Waagschale, um Veränderungen in Unternehmen anzustoßen – in der obersten Etage und in den Managementteams. Bei Food Concepts arbeitete DPI gemeinsam mit dem Unternehmen daran, Frauen auf allen Ebenen zu fördern, erzählt Portfoliomanager Marc Stoneham. „Wir freuen uns sehr, dass vier der sieben Mitglieder des Führungsgremiums weiblich sind und dass eine große Zahl von Frauen aus dem Verkauf in Managerpositionen befördert werden.“ 53 Prozent der Belegschaft von Food Concepts, und damit die Mehrheit, sind weiblich.

Laut David Butler, dem geschäftsführenden Direktor von Food Concepts, setzt das Unternehmen nun auch bei seinen Zulieferern vermehrt auf frauengeführte Anbieter. „Wir achten bewusst auf ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in unserer Lieferkette“, erzählt er. „Dabei konzentrieren wir uns besonders auf strategisch wichtige Bereiche wie Bau und Logistik.“ (Zum Video)

Development Partners will den Fokus in seinem dritten Fonds noch stärker auf das Thema Geschlechtergleichstellung legen, damit die Anforderungen der 2X Challenge erfüllt werden. „Wir halten an unserer Investitionsstrategie fest und konzentrieren uns auf Unternehmen, die von der wachsenden Mittelschicht profitieren. Damit wollen wir auch weiterhin Renditen für unsere Investoren generieren. Wir haben uns aber insofern weiterentwickelt, dass wir jetzt auch die Kriterien der 2X Challenge anlegen“, so Runa Alam.

Michael Hall, Sustainability Manager bei DPI, sieht in der 2X Challenge eine Motivation für die Private-Equity-Gruppe, genauer hinzusehen, welche Chancen Frauen in den eigenen Fonds der Gruppe sowie in den Portfoliounternehmen geboten werden. „Die Portfoliounternehmen von DPI beschäftigen derzeit über 40 000 Menschen in Afrika. Das eröffnet uns wirklich große Möglichkeiten“, sagt er.

Die EIB beteiligt sich mit 50 Millionen US-Dollaran dem neuen Fonds.