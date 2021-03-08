2X Challenge: Finanzierungen für Frauen – Food Concepts Plc

Tosin Akinmusire ist Mutter und arbeitet als Gebietsleiterin bei der nigerianischen Imbisskette Food Concepts Plc. Vor zwei Jahren stellte ihr Arbeitgeber einen Gender-Aktionsplan auf. Hilfe bekam er dabei von seinem Investor, dem Private-Equity-Fonds DPI. DPI wendet die 2X-Challenge-Kriterien an und hilft seinen Portfoliounternehmen in den Ländern südlich der Sahara, bei ihrer Arbeit stets auch an Genderfragen zu denken.

Die EIB ist im African Development Partners III von DPI investiert, dem ersten 2X-Flaggschiff-Fonds, der Frauen in der Wirtschaft stärkt und ihre Gleichstellung fördert.