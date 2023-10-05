Krakau blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Bei einem Spaziergang durch den mittelalterlichen Kern mit seinen barocken Kirchen, dem Renaissance-Schloss und dem Kopfsteinpflaster entdeckt man eine Stadt, die den Zahn der Zeit recht gut überstanden hat. Auch wenn die Luftverschmutzung lange Zeit einen grauen Schleier über die Stadt gelegt und die Lebensqualität der Bevölkerung beeinträchtigt hat.

Das will Krakau ändern und arbeitet an einem Plan für eine klimaneutrale und smarte Metropole.

„Wir wollen eine Stadt der Innovationen sein, ein Zentrum für Wissenschaft und Forschung, ein Pionier für nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaschutz“, sagt Andrzej Łazęcki, der die Abteilung für kommunales Management und Klima in Krakau leitet.

Krakau ist auch eine Stadt, die auf eine unerwartete Belastungsprobe gestellt wurde, als sie nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine etwa 270 000 Flüchtlinge aufnahm. Die Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Wohnraum stieg und brachte die Infrastruktur an ihre Grenzen.

Trotz des Kriegs in einem Land, das weniger als 300 Kilometer entfernt liegt, hat Krakau seine ehrgeizigen Klimaziele nicht aufgegeben. Stattdessen will die Stadt zwei Ziele gleichzeitig erreichen – sie will grüner werden und ihre Infrastruktur modernisieren und sanieren, um den Bedürfnissen der Bevölkerung und der ukrainischen Neuankömmlinge gerecht zu werden.

„Wir können viel von Krakaus Umgang mit dem Klimawandel und der aktuellen humanitären Krise lernen“, so Leonor Berriochoa, Ingenieurin bei der EIB, die an einem Kredit von 130 Millionen Euro (585 Millionen Zloty) an die Stadt mitgearbeitet hat, der 2023 unterzeichnet wurde. „Krakau könnte ein Vorbild für viele andere Städte sein.“

Warum ist grüne Stadtentwicklung so wichtig?

Urbane Entwicklung ist notwendig, damit Städte prosperieren und wachsen können. Eine moderne öffentliche Infrastruktur verbessert die Lebensqualität der Menschen und kurbelt die städtische Wirtschaft an. Gut geplant, fördert sie Innovationen, sozialen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit und macht Städte lebendiger, inklusiver und widerstandsfähiger.

Sie kann Städten auch helfen, humanitäre Krisen zu bewältigen.