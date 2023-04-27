© All right reserved Božin Spasov

„Bei uns ist es so heiß, dass es mit der Wasserversorgung nicht immer klappt“, erzählt Spasov. „Vor allem im Sommer ging dem Dorf fast jeden Tag das Trinkwasser aus.“

Schuld an der Misere waren auch die maroden Leitungen. Oft war das Wasser mit organischen Substanzen verunreinigt und daher gesundheitlich bedenklich.

Deshalb beschloss die Gemeinde, Leski über eine 3,5 Kilometer lange Leitung an die Wasserversorgung der Stadt Vinica anzuschließen. Gleichzeitig erhielt Vinica eine moderne Filterstation für Trinkwasser und eine Pumpstation. Im Februar 2023 bekam Nordmazedonien von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über 50 Millionen Euro für Wasserprojekte wie das in Leski.

„Jetzt haben wir Sommer wie Winter Wasser“, freut sich Spasov. „Alle in Leski sind froh darüber.“

Globale Wasserkrise

Das Vorhaben in Nordmazedonien ist nur eines von vielen großen Wasserprojekten der EIB. Denn Wasser wird überall auf der Welt zunehmend zum Problem: Mal ist Trinkwasser knapp, mal leidet die Landwirtschaft unter Dürren und mal zerstören Überschwemmungen und heftige Stürme Häuser und Straßen. Die EIB ist einer der größten Geldgeber weltweit für Wasserprojekte. In den letzten 60 Jahren haben wir mit fast 79 Milliarden Euro mehr als 1 600 Projekte gefördert.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen 2010 zu einem grundlegenden Menschenrecht. Doch noch immer haben rund zwei Milliarden Menschen weltweit nur verschmutztes Trinkwasser. Und fast die Hälfte der Weltbevölkerung konnte 2022 nicht regelmäßig versorgt werden. Das Wachstum der Weltbevölkerung, die rapide Entwicklung der globalen Wirtschaft und der Klimawandel werden das Problem in den nächsten Jahrzehnten noch erheblich verschärfen.

Dabei hat der Zugang zu sauberem, bezahlbarem Trinkwasser und einer modernen Sanitärversorgung enorme Vorteile für Wirtschaft und Gesellschaft. Länder südlich der Sahara und anderswo haben Mühe mit der Wasserversorgung, weil sie gleichzeitig mit Armut, Konflikten, Migration und anderen Problemen kämpfen. Die Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen verweist auf eine enorme Finanzierungslücke bei Wasser- und Sanitärprojekten.

„Investitionen in das Wassermanagement sind der Schlüssel für Entwicklung“, so Wasseringenieur Juan Bofill von der EIB. „Geldmangel und Marktversagen bremsen Wasserprojekte aus. Deswegen investieren wir weltweit in klimaangepasste Infrastruktur. Dabei arbeiten wir mit einheimischen Akteuren und anderen Institutionen zusammen. Denn nur so erreichen wir die maximale Wirkung.“

Lesen Sie mehr darüber, warum wir bei Wasser langfristig denken müssen, statt nach kurzfristigen Lösungen zu suchen

Bessere Trinkwasserversorgung für Nordmazedonien

In Nordmazedonien hilft unser Kredit Städten und Ortschaften, die ähnliche Wasserprobleme wie Leski haben. Aus dem sogenannten Rahmendarlehen können mehrere Projekte finanziert werden.

„In jeder Stadt ist die Wasserinfrastruktur anders, und die Probleme sind ganz unterschiedlich. Da gibt es keine Lösung von der Stange“, sagt Alessandro de Concini vom Finanzierungsteam der EIB. „Rahmendarlehen bieten Flexibilität. Damit können wir überall im Land relativ kleine Projekte finanzieren.“