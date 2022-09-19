Die Bildung steht von allen Seiten unter Druck. In der Coronapandemie schlossen viele Schulen ihre Tore. 1,6 Milliarden Kinder wurden entweder online oder gar nicht unterrichtet. Langsam kehren die Schulen zur Normalität zurück, doch die Spätfolgen sind nicht zu übersehen. Die Lernlücken wirken sich auf den Bildungserfolg der Kinder aus und vertiefen die Kluft zwischen begünstigten und benachteiligten Schülern. Langfristig könnte das künftigen Wohlstand schmälern.

Lernunterbrechungen haben auch weitreichende wirtschaftliche Folgen: Einer Studie zufolge könnte die von der Pandemie betroffene Generation von Schülerinnen und Schülern bis zu 17 Billionen US-Dollar an Lebenseinkommen einbüßen – wenn sie deswegen die Schule vorzeitig abbrechen oder auf dem Arbeitsmarkt weniger Chancen haben. Die Krise im Bildungswesen ist allerdings viel älter als die Pandemie. In einigen Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen erwerben Kinder nicht die benötigten Qualifikationen, obwohl sie jahrelang die Schulbank drücken.

Der UN-Bildungsgipfel „Transforming Education“ vom 16. bis 19. September will Probleme im Bildungssystem wie Qualität, Inklusion und Gerechtigkeit erörtern und sie auf die globale politische Agenda bringen. Silvia Guallar Artal, Martin Humburg und Nihan Koseleci Blanchy sind Wirtschaftsfachleute in der Abteilung Bildung und öffentliche Forschung der Europäischen Investitionsbank (EIB). Wir sprechen mit ihnen darüber, dass Kindern geholfen werden muss, Lernrückstände aufzuholen, und wie Geldgeber und Entwicklungsbanken Länder beim Wiederaufbau des Bildungswesens unterstützen können.