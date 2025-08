© CARNET

Ich glaube, das Wichtigste an dem Projekt war die Ausrichtung auf die Schulung der Lehrkräfte und die Bildungsinhalte – zusätzlich zur Infrastruktur und Ausstattung. Die Pilotphase hat hier wertvolle Erkenntnisse gebracht, die in der zweiten Phase erfolgreich berücksichtigt wurden“, erklärt Teresa Calvete, Volkswirtin bei der Europäischen Investitionsbank, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt war.

Die Lehrkräfte können alle digitalen Inhalte und diverse Unterrichtsszenarien nach Bedarf für ihre Klassen nutzen.

Und nicht nur sie profitieren davon. „Der digitale Lernstoff ist jetzt so einfach verfügbar. Wir können damit lernen, wann wir wollen“, erzählt Ana Cicak, eine Schülerin aus Zagreb. Und noch einen weiteren Punkt findet sie wichtig, gerade aus finanzieller Sicht: „Wenn wir mit dem Stoff mal nicht mitkommen oder Stunden verpassen, müssen wir keine Nachhilfestunden mehr bezahlen. Wir nutzen einfach das Online-Material.“

Die neue Normalität

Wie überall auf der Welt hat die Pandemie auch in Kroatien das Schulsystem in schwere Turbulenzen gestürzt. Nicht alle Schulen waren vorbereitet. Allerdings hat die Pandemie das Projektteam in seiner Einschätzung bestätigt. Der Lockdown zeigte, wie wichtig Digitaltechnik in der Schule ist – nicht nur für das Homeschooling, sondern auch für den traditionellen Präsenzunterricht. Viele Schulen in Kroatien setzen die neuen Lehr- und Lernmethoden bereits ein.

Projektabschluss ist nun 2023, ein Jahr später als geplant, weil Covid-19 die Lieferketten durcheinandergebracht hat. Dann aber beginnt für die Schulen in Kroatien eine neue Ära. Ivana Mažar Marušić freut sich schon auf die „neue Normalität“, in der Digitaltechnik im Unterricht einfach dazugehört. „Die Voraussetzungen sind da, jetzt ist es an den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was sie können.“