Klima und Umwelt

Das entscheidende Jahrzehnt

Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft sind durch den Klimawandel in Gefahr, denn er bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und zerstört unsere Ökosysteme. Im aktuellen Jahrzehnt entscheidet sich, wohin der Planet steuert. Aber wir haben jetzt auch die Chance, eine resilientere Welt mit mehr Wohlstand zu schaffen. Genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.