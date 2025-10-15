Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
read more

Klima und Umwelt

Vorreiter auf dem Weg in eine Netto-Null-Zukunft

easy to read Leichte Sprache

Das entscheidende Jahrzehnt

Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft sind durch den Klimawandel in Gefahr, denn er bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und zerstört unsere Ökosysteme. Im aktuellen Jahrzehnt entscheidet sich, wohin der Planet steuert. Aber wir haben jetzt auch die Chance, eine resilientere Welt mit mehr Wohlstand zu schaffen. Genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.

custom-preview
ENEL

Was bedeutet Klimaschutz?

Um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir unsere CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent drosseln. Klimaschutz ist alles, was uns in irgendeiner Form hilft, weniger Treibhausgase auszustoßen und uns besser für die Klimafolgen zu wappnen. Dazu gehören Finanzierungen für einen nachhaltigen Verkehr, die Errichtung energieeffizienter Gebäude oder auch Investitionen in innovative grüne Technologien.

Vorreiter mit Tradition

Seit fast 20 Jahren sind wir bei Klima- und Umweltfinanzierungen führend.

Die weltweit erste grüne Anleihe

Wir begeben unsere Klimaschutzanleihe – die weltweit erste grüne Anleihe. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte, später auch Projekte für nachhaltigen Verkehr sowie die Forschung und Entwicklung für CO2-arme Technologien.

custom-preview

Für Mensch und Planet

Wir veröffentlichen unser „Environmental and Social Handbook“ (heute unsere Umwelt- und Sozialstandards). Darin legen wir fest, welche ökologischen und sozialen Anforderungen die von uns finanzierten Projekte erfüllen müssen.

©kazuend/Unsplash

Eine neue Klimastrategie

Auf der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris stellen wir die EIB-Klimastrategie vor. Darin beschreiben wir unsere Vision und unser Engagement für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

UNclimatechange via flickr

Nachhaltigkeitsanleihe

Mit der Auflegung unserer Nachhaltigkeitsanleihe gehen wir bei ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investitionen einen Schritt weiter. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Wasserprojekte, später auch Projekte für Bildung und Gesundheit.

custom-preview

Aus für fossile Brennstoffe

Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung werden von uns künftig nicht mehr finanziert – auch keine Erdgasprojekte. Das haben wir in unseren ehrgeizigen Leitlinien für Energiefinanzierungen festgeschrieben.

Soregies, 2023

Die Klimabank

Der Verwaltungsrat der EIB genehmigt den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe. Darin ist beschrieben, wie wir den europäischen Grünen Deal und den Übergang in die CO2-Neutralität bis 2050 unterstützen. 2023 werden die Ergebnisse einer Halbzeitüberprüfung veröffentlicht.

Getty Images

Herausforderungen meistern

Wir veröffentlichen unsere ersten gruppenweiten Umwelt- und Sozialleitlinien. Sie sind Teil unseres Rahmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und beschreiben, wie die EIB-Gruppe ökologische und soziale Herausforderungen angeht und sich für die Menschenrechte einsetzt.

© hadynyah/Getty Images

Ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz für alle

Als einer der größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz achten wir darauf, dass die Maßnahmen zur Dekarbonisierung und zum Aufbau klimaresilienter Gesellschaften sozial gerecht sind und Ungleichheiten nicht verschärfen. Mit der Veröffentlichung des Konzepts der EIB Global für einen gerechten Übergang und eine gerechte Resilienz zeigen wir auf, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Länder, Kunden und Organisationen unterstützen können, damit auch außerhalb der EU ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz gelingen.

Yann Arthus-Bertrand

Klimabank-Fahrplan 2.0

Mit dem Start der zweiten Phase unseres Klimabank-Fahrplans verdoppeln wir unsere Klimaziele für 2030. Entsprechend unserer Orientierung für den Energiesektor konzentrieren wir uns dabei auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Mittel für Klimaanpassung und radikale Vereinfachung. 

Getty

IM FOKUS

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit – Überblick 2024

In dieser Publikation legen wir dar, wie wir mit unseren Finanzierungen dazu beitragen, die Wirtschaft auf Netto-Null-Kurs zu bringen.

Zum Überblick  
Getty Images

Wo wir außerdem aktiv sind

Von sauberer Energie bis Kreislaufwirtschaft: Wir finanzieren viele Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Energie

Mit Krediten für saubere Energie helfen wir, Emissionen und Energiekosten zu senken.

Mehr Infos  

Saubere Meere

Für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir gesunde Meere.

Mehr Infos  

Kreislaufwirtschaft

Wir fördern den Übergang zu einem Wirtschaftsmodell, das natürliche Ressourcen weniger belastet.

Mehr Infos  

Klimaanpassung

Wir investieren in Lösungen, die uns gegen die Erderwärmung wappnen.

Mehr Infos  

Projektstorys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.

  •
    15 Oktober 2025

    Green means go

    EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action

    SMEs Climate Advisory services Renewable energy Energy efficiency Climate action Sustainability North Macedonia EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment Energy
  • 9 Oktober 2025

    A circular life for steel

    The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.

    Environment Climate Circular economy Italy Finland European Union Climate and environment
  • 2 Oktober 2025

    Anschub statt Almosen

    Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität

    Soziale Nachhaltigkeit Youth Klimawandel Klima Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Italien Deutschland Dänemark Niederlande Simbabwe Vereinigtes Königreich Europäische Union Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 18 September 2025

    Zurück auf die Schiene

    Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.

    Verkehr Klima Albanien Erweiterungsländer Westbalkan Infrastruktur Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 11 September 2025

    Zypern fängt die Sonne ein

    Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen

    Umwelt Gesundheit und Life Sciences Klima Technologie Entwicklungslösungen Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Energie
  • 4 September 2025

    Von Koffein zu Kilowatt

    Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand

    KMU Klima Energieumwandlung Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 21 August 2025

    Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen

    Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse

    Infrastruktur Umwelt Verkehr Klima Westbalkan Rumänien Serbien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 24 Juli 2025

    Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz

    EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.

    Forstwirtschaft Umwelt Klima Diversität und Geschlechterfragen Nachhaltigkeit Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 21 Juli 2025

    Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum

    Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben

    Stadtentwicklung Interviews Klimawandel Klima Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Estland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

  • 3 Oktober 2025

    Climate Bank Roadmap Phase 2

    Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.

    Climate and environment
  • 24 Januar 2025

    EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien

    Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.

    Umwelt Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 30 Januar 2025

    Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

    Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

    Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
  • 16 Januar 2025

    Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024

    Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.

    Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 28 Oktober 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 25 Juli 2024

    EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report

    The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.

    Climate and environment
  • 25 Juli 2024

    EIB Group Sustainability Report 2023

    The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.

    Sustainability Climate and environment
  • 20 Juni 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
  • 29 Februar 2024

    Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024

    Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.

    Klima und Umwelt
  • 27 November 2023

    EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review

    This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.

    Climate and environment
  • 27 November 2023

    PATH-Rahmen der EIB-Gruppe: Fassung 1.2

    Fassung 1.2 vom November 2023 – Unterstützung für Geschäftspartner bei der Paris-Ausrichtung

    Klima und Umwelt
  • 14 November 2022

    Umweltrahmen der EIB

    Wie unterstützt die EIB weltweit Umweltinvestitionen und verbessert die Umweltwirkung und die Risikobewertung ihrer Projekte und Aktivitäten?

  • 4 März 2022

    Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick

    Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.

    Soziale Nachhaltigkeit Umwelt Menschenrechte Diversität und Geschlechterfragen Migration Klima und Umwelt
Alle Publikationen  

Alle Nachrichten und Medien

AKTUELLES
Mehr Aktuelles
PUBLIKATIONEN
Weitere Publikationen
STORYS
Weitere Storys
VIDEOS
Weitere Videos