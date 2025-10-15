Klima und Umwelt

Das entscheidende Jahrzehnt
Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft sind durch den Klimawandel in Gefahr, denn er bringt einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt und zerstört unsere Ökosysteme. Im aktuellen Jahrzehnt entscheidet sich, wohin der Planet steuert. Aber wir haben jetzt auch die Chance, eine resilientere Welt mit mehr Wohlstand zu schaffen. Genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.
Was bedeutet Klimaschutz?
Um die Klimakatastrophe abzuwenden, müssen wir unsere CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent drosseln. Klimaschutz ist alles, was uns in irgendeiner Form hilft, weniger Treibhausgase auszustoßen und uns besser für die Klimafolgen zu wappnen. Dazu gehören Finanzierungen für einen nachhaltigen Verkehr, die Errichtung energieeffizienter Gebäude oder auch Investitionen in innovative grüne Technologien.
Vorreiter mit Tradition
Seit fast 20 Jahren sind wir bei Klima- und Umweltfinanzierungen führend.
Die weltweit erste grüne Anleihe
Wir begeben unsere Klimaschutzanleihe – die weltweit erste grüne Anleihe. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte, später auch Projekte für nachhaltigen Verkehr sowie die Forschung und Entwicklung für CO2-arme Technologien.
Für Mensch und Planet
Wir veröffentlichen unser „Environmental and Social Handbook“ (heute unsere Umwelt- und Sozialstandards). Darin legen wir fest, welche ökologischen und sozialen Anforderungen die von uns finanzierten Projekte erfüllen müssen.
Eine neue Klimastrategie
Auf der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris stellen wir die EIB-Klimastrategie vor. Darin beschreiben wir unsere Vision und unser Engagement für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeitsanleihe
Mit der Auflegung unserer Nachhaltigkeitsanleihe gehen wir bei ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investitionen einen Schritt weiter. Mit den Erlösen finanzieren wir zunächst Wasserprojekte, später auch Projekte für Bildung und Gesundheit.
Aus für fossile Brennstoffe
Projekte mit fossilen Energieträgern ohne CO2-Minderung werden von uns künftig nicht mehr finanziert – auch keine Erdgasprojekte. Das haben wir in unseren ehrgeizigen Leitlinien für Energiefinanzierungen festgeschrieben.
Die Klimabank
Der Verwaltungsrat der EIB genehmigt den Klimabank-Fahrplan 2021–2025 der EIB-Gruppe. Darin ist beschrieben, wie wir den europäischen Grünen Deal und den Übergang in die CO2-Neutralität bis 2050 unterstützen. 2023 werden die Ergebnisse einer Halbzeitüberprüfung veröffentlicht.
Herausforderungen meistern
Wir veröffentlichen unsere ersten gruppenweiten Umwelt- und Sozialleitlinien. Sie sind Teil unseres Rahmens für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und beschreiben, wie die EIB-Gruppe ökologische und soziale Herausforderungen angeht und sich für die Menschenrechte einsetzt.
Ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz für alle
Als einer der größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz achten wir darauf, dass die Maßnahmen zur Dekarbonisierung und zum Aufbau klimaresilienter Gesellschaften sozial gerecht sind und Ungleichheiten nicht verschärfen. Mit der Veröffentlichung des Konzepts der EIB Global für einen gerechten Übergang und eine gerechte Resilienz zeigen wir auf, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern Länder, Kunden und Organisationen unterstützen können, damit auch außerhalb der EU ein gerechter Übergang und eine gerechte Resilienz gelingen.
Klimabank-Fahrplan 2.0
Mit dem Start der zweiten Phase unseres Klimabank-Fahrplans verdoppeln wir unsere Klimaziele für 2030. Entsprechend unserer Orientierung für den Energiesektor konzentrieren wir uns dabei auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Mittel für Klimaanpassung und radikale Vereinfachung.
Wo wir außerdem aktiv sind
Von sauberer Energie bis Kreislaufwirtschaft: Wir finanzieren viele Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Energie
Mit Krediten für saubere Energie helfen wir, Emissionen und Energiekosten zu senken.
Saubere Meere
Für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir gesunde Meere.
Kreislaufwirtschaft
Wir fördern den Übergang zu einem Wirtschaftsmodell, das natürliche Ressourcen weniger belastet.
Klimaanpassung
Wir investieren in Lösungen, die uns gegen die Erderwärmung wappnen.
Projektstorys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.
Green means go
EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action
A circular life for steel
The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.
-
Anschub statt Almosen
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
-
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.
-
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
-
Von Koffein zu Kilowatt
Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand
-
Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen
Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
-
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
Climate Bank Roadmap Phase 2
Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.
-
EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien
Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.
-
Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe
Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
-
Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024
Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.
-
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
-
EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report
The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.
-
EIB Group Sustainability Report 2023
The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.
-
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024
Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.
-
EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review
This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.
-
PATH-Rahmen der EIB-Gruppe: Fassung 1.2
Fassung 1.2 vom November 2023 – Unterstützung für Geschäftspartner bei der Paris-Ausrichtung
-
Umweltrahmen der EIB
Wie unterstützt die EIB weltweit Umweltinvestitionen und verbessert die Umweltwirkung und die Risikobewertung ihrer Projekte und Aktivitäten?
-
Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick
Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.