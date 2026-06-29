Klimaanpassung und Klimaresilienz

Anpassung an die globale Erwärmung
Anpassungsinvestitionen
Wir finanzieren Projekte zur Klimaanpassung, die unsere strategischen Prioritäten unterstützen.
Wasserwirtschaft
Wir investieren in ein nachhaltiges Wassermanagement sowie in Speicher- und Entwässerungssysteme, um die Anfälligkeit für Dürren und Überschwemmungen zu verringern.
Sozialer und territorialer Zusammenhalt
Wir finanzieren Projekte für eine klimaresiliente Stadterneuerung, Infrastrukturverbesserungen und Notfallsysteme, um Städte und Regionen bei der Klimaanpassung zu unterstützen.
Landwirtschaft und Bioökonomie
Wir fördern die Klimaanpassung in der Landwirtschaft und der Bioökonomie durch Investitionen in Lebensmittelsysteme und Wertschöpfungsketten, die Extremwetter standhalten. Dazu gehören auch Investitionen in die Wiederherstellung von Forst-, Land- und Meeresökosystemen.
Energie und Verkehr
Wir passen Energie- und Verkehrsnetze an, indem wir in kritische Infrastrukturen investieren, die Extremwetter trotzen und bei klimabedingten Störungen den Zugang zu Notdiensten und eine zuverlässige Versorgung gewährleisten.
Soziale Infrastruktur
Wir stärken die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme, indem wir in eine krisenfeste medizinische Versorgung, moderne Bildungsinfrastruktur und innovative Anpassungslösungen investieren.
Unsere Anpassungslösungen
Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine sichere Zukunft ebnen.
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So wappnen wir uns gegen den Klimawandel
Warum Klimaanpassung wichtig ist, wie sie in der Praxis funktioniert und wie Finanzierungen, Planung und Politik die Klimaresilienz in Europa und weltweit fördern können
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„Eine schwierige Entscheidung“
Ischia baut nach dem Erdbeben und Erdrutsch wieder auf – auch mit Mitteln der EU
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Städte klimafest machen
Städte spüren jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Um Menschen, Wirtschaft und Infrastruktur zu schützen, müssen wir urbane Gebiete klimafest machen.
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„Wir müssen mehr tun“
Adaptation Days für bessere Regulierung, mehr Klimaanpassung in der Wirtschaft und einen Fokus auf die finanziellen Folgen extremer Wetterereignisse
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Die EIB auf der COP28: Mehr Tempo!
Rund um den Globus liegen multilaterale Entwicklungsbanken, darunter die EIB, mit Rekordsummen für den Klimaschutz gut im Rennen
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Anpassung schützt
Der Klimawandel zwingt bereits Millionen Menschen zur Migration, gerade in Entwicklungsländern. Eine wirksame Anpassung – und ihre Finanzierung – schützt sie
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Staufreie Häfen
Häfen in Bulgarien und Portugal modernisieren, um Überlastung und CO2-Emissionen zu reduzieren und ukrainisches Getreide schneller ans Ziel zu bringen
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Investitionslücken gezielt schließen
Die Coronapandemie und der Ukrainekrieg gefährden Investitionen, die Europa zur Bewältigung der Klimakrise und zur Digitalisierung der Wirtschaft braucht.
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Kampf gegen Erosion
Die rumänische Küstenbehörde für die Region Dobrudscha schützt mit langfristigen Lösungen das Leben im Meer und stärkt den Tourismus vor Ort
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Ambroise Fayolle│Digital Conversations @ COP27
Wir treffen EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, um über die Rolle der MDBs auf dieser Klimakonferenz zu sprechen und darüber, wie wir den schwächsten Ländern helfen können, langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss den Klimawandel verstehen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
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The state of local infrastructure investment in Europe – EIB Municipalities Survey 2024–2025
The latest edition of the survey asks municipalities across the European Union how they are investing to tackle today’s biggest challenges – climate change, affordable housing and digitalisation – and the obstacles they face.
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European Blue Champions
This report provides market intelligence analysis, based on the findings of an ecosystem mapping, a survey, interviews with experts, and case studies, conducted in the course of the Blue Champions Pilot Advisory Programme, launched jointly by the European Investment Bank and the European Commission.
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94 Prozent in Europa laut EIB-Umfrage für Maßnahmen zur Klimaanpassung
EIB-Klimaumfrage 2024–2025
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Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024
Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.
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Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024
Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.
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Klimaanpassungsplan der EIB
Der erste Klimaanpassungsplan der EIB sieht mehr Investitionen und technische Unterstützung vor, um Projekte für extreme Wettersituationen zu wappnen. Gleichzeitig soll bestehende und neue Infrastruktur klimaresistenter werden.
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EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien
Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.
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The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025
Our new global plan to tackle the urgent climate challenges over the next critical decade.
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Estimating the impact of climate change on European healthcare
To help tackle a funding shortage in the healthcare sector, the European Investment Bank developed a tool that quantifies how climate change is influencing people’s health.