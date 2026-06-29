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        Klimaanpassung und Klimaresilienz

        Klimarisiken steuern – für eine sichere Zukunft

        Anpassung an die globale Erwärmung

        Untätigkeit beim Klimawandel verursacht zu hohe Kosten, nicht nur für die Landwirtschaft, auch für uns Menschen und unsere Volkswirtschaften. Emissionen reduzieren allein reicht nicht aus. Wir müssen mehr tun. Wir müssen uns anpassen. Deshalb investieren wir in Lösungen, die uns auf die Herausforderungen der Erderwärmung vorbereiten und den Weg in eine sichere und klimafeste Zukunft ebnen.

        Unser Angebot  
        Shutterstock

        Was bedeutet Klimaanpassung?

        Angesichts des globalen Temperaturanstiegs bedeutet Klimaanpassung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um sich gegen das erhöhte Risiko von Klimaschocks wie Überschwemmungen, Waldbränden oder extremen Stürmen zu wappnen. Das reicht vom verstärkten Schutz vor Naturkatastrophen über die Wiederherstellung von Ökosystemen bis hin zur Erforschung klimaverträglicher Nutzpflanzen. Investitionen in die Klimaanpassung machen uns weniger anfällig, widerstandsfähiger und bereiten uns besser auf die wachsenden Risiken des Klimawandels vor.

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        Klimaanpassungsplan der EIB

        Unser Klimaanpassungsplan flankiert die Anpassungsstrategie der Europäischen Union. Er legt dar, wie wir mit unserem Finanzierungs- und Beratungsangebot Infrastrukturen und Ökosysteme in der EU und darüber hinaus vor Extremwetter schützen können. Dazu fördert er auch gezielte Anpassungsinvestitionen, die Menschen und Ökosystemen helfen, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen.

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        ©Justin Wilkens/Unsplash

        IM FOKUS

        Klimafeste Küsten im Fokus

        Auf den EC-EIB Adaptation Days sondieren Klimafachleute sowie Spitzen aus Politik, öffentlichem Sektor und Wirtschaft, wie Investitionen in den Küstenschutz dem Meeresspiegelanstieg entgegenwirken können.

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        Anpassungsinvestitionen

        Wir finanzieren Projekte zur Klimaanpassung, die unsere strategischen Prioritäten unterstützen.

        Wasserwirtschaft

        Wir investieren in ein nachhaltiges Wassermanagement sowie in Speicher- und Entwässerungssysteme, um die Anfälligkeit für Dürren und Überschwemmungen zu verringern.

        Sozialer und territorialer Zusammenhalt

        Wir finanzieren Projekte für eine klimaresiliente Stadterneuerung, Infrastrukturverbesserungen und Notfallsysteme, um Städte und Regionen bei der Klimaanpassung zu unterstützen.

        Landwirtschaft und Bioökonomie

        Wir fördern die Klimaanpassung in der Landwirtschaft und der Bioökonomie durch Investitionen in Lebensmittelsysteme und Wertschöpfungsketten, die Extremwetter standhalten. Dazu gehören auch Investitionen in die Wiederherstellung von Forst-, Land- und Meeresökosystemen.

        Energie und Verkehr

        Wir passen Energie- und Verkehrsnetze an, indem wir in kritische Infrastrukturen investieren, die Extremwetter trotzen und bei klimabedingten Störungen den Zugang zu Notdiensten und eine zuverlässige Versorgung gewährleisten.

        Soziale Infrastruktur

        Wir stärken die Gesundheits-, Bildungs- und Forschungssysteme, indem wir in eine krisenfeste medizinische Versorgung, moderne Bildungsinfrastruktur und innovative Anpassungslösungen investieren.

        Unsere Anpassungslösungen

        Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine sichere Zukunft ebnen.

        •
          31 März 2026

          So wappnen wir uns gegen den Klimawandel

          Warum Klimaanpassung wichtig ist, wie sie in der Praxis funktioniert und wie Finanzierungen, Planung und Politik die Klimaresilienz in Europa und weltweit fördern können

          Umwelt Klimawandel Klima Podcast Klimaschutz Anpassung Nachhaltigkeit Europäische Union Klima und Umwelt
        • 10 Dezember 2024

          „Eine schwierige Entscheidung“

          Ischia baut nach dem Erdbeben und Erdrutsch wieder auf – auch mit Mitteln der EU

          Stadtentwicklung Umwelt Klima Hochwassermanagement Anpassung Wiederaufbau Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
        • 24 Mai 2024

          Städte klimafest machen

          Städte spüren jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Um Menschen, Wirtschaft und Infrastruktur zu schützen, müssen wir urbane Gebiete klimafest machen.

          Infrastruktur Klima Anpassung Klima und Umwelt
        • 26 April 2024

          „Wir müssen mehr tun“

          Adaptation Days für bessere Regulierung, mehr Klimaanpassung in der Wirtschaft und einen Fokus auf die finanziellen Folgen extremer Wetterereignisse

          Stadtentwicklung Klima Anpassung Direktorium Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
        • 9 Dezember 2023

          Die EIB auf der COP28: Mehr Tempo!

          Rund um den Globus liegen multilaterale Entwicklungsbanken, darunter die EIB, mit Rekordsummen für den Klimaschutz gut im Rennen

          Institutional Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Klima Klimaschutzfinanzierungen Ambroise FAYOLLE Anpassung Direktorium United Nations Klima und Umwelt
        • 4 Dezember 2023

          Anpassung schützt

          Der Klimawandel zwingt bereits Millionen Menschen zur Migration, gerade in Entwicklungsländern. Eine wirksame Anpassung – und ihre Finanzierung – schützt sie

          Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Klima Diversität und Geschlechterfragen Anpassung Migration Sambia Nigeria Malawi Pakistan Jordanien China Bangladesch Philippinen Asien und Pazifik Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
        • 2 November 2023

          Staufreie Häfen

          Häfen in Bulgarien und Portugal modernisieren, um Überlastung und CO2-Emissionen zu reduzieren und ukrainisches Getreide schneller ans Ziel zu bringen

          Klima InvestEU Anpassung Nachhaltigkeit Bulgarien Portugal Europäische Union Infrastruktur Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
        • 22 März 2023

          Investitionslücken gezielt schließen

          Die Coronapandemie und der Ukrainekrieg gefährden Investitionen, die Europa zur Bewältigung der Klimakrise und zur Digitalisierung der Wirtschaft braucht.

          Bekämpfung des Klimawandels Klima Digitales und Telekommunikation Wirtschaft EIBIS Anpassung Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
        • 22 November 2022

          Kampf gegen Erosion

          Die rumänische Küstenbehörde für die Region Dobrudscha schützt mit langfristigen Lösungen das Leben im Meer und stärkt den Tourismus vor Ort

          Infrastruktur Klima Anpassung Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt
        • 16 November 2022

          Ambroise Fayolle│Digital Conversations @ COP27

          Wir treffen EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, um über die Rolle der MDBs auf dieser Klimakonferenz zu sprechen und darüber, wie wir den schwächsten Ländern helfen können, langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln.

          Interviews Institutional Bekämpfung des Klimawandels Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Klima Ambroise FAYOLLE Anpassung Direktorium Entwicklung weltweit Klima und Umwelt

        Unsere Publikationen

        Wer handeln will, muss den Klimawandel verstehen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

        • 8 April 2025

          The state of local infrastructure investment in Europe – EIB Municipalities Survey 2024–2025

          The latest edition of the survey asks municipalities across the European Union how they are investing to tackle today’s biggest challenges – climate change, affordable housing and digitalisation – and the obstacles they face.

        • 6 März 2025

          European Blue Champions

          This report provides market intelligence analysis, based on the findings of an ecosystem mapping, a survey, interviews with experts, and case studies, conducted in the course of the Blue Champions Pilot Advisory Programme, launched jointly by the European Investment Bank and the European Commission.

          Oceans Water Environment Wastewater Water, wastewater management Digitalisation and technological innovation Climate and environment

        • 94 Prozent in Europa laut EIB-Umfrage für Maßnahmen zur Klimaanpassung

          EIB-Klimaumfrage 2024–2025

        • 16 Januar 2025

          Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024

          Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.

          Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
        • 29 Februar 2024

          Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024

          Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.

          Klima und Umwelt
        • 26 Oktober 2021

          Klimaanpassungsplan der EIB

          Der erste Klimaanpassungsplan der EIB sieht mehr Investitionen und technische Unterstützung vor, um Projekte für extreme Wettersituationen zu wappnen. Gleichzeitig soll bestehende und neue Infrastruktur klimaresistenter werden.

        • 24 Januar 2025

          EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien

          Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.

          Umwelt Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
        • 14 Dezember 2020

          The EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025

          Our new global plan to tackle the urgent climate challenges over the next critical decade.

          Climate and environment
        • 8 Mai 2025

          Estimating the impact of climate change on European healthcare

          To help tackle a funding shortage in the healthcare sector, the European Investment Bank developed a tool that quantifies how climate change is influencing people’s health.

          Health and life sciences Climate change Climate Climate action Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion