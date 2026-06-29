Klimaanpassung und Klimaresilienz

Landwirtschaft und Bioökonomie

Wir fördern die Klimaanpassung in der Landwirtschaft und der Bioökonomie durch Investitionen in Lebensmittelsysteme und Wertschöpfungsketten, die Extremwetter standhalten. Dazu gehören auch Investitionen in die Wiederherstellung von Forst-, Land- und Meeresökosystemen.