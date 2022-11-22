Waren Sie schon mal an einem Strand und haben sich gefragt, wohin all der Sand verschwunden ist?

Küstenerosion wird in Europa mehr und mehr zum Problem. Durch Wind, Wasser und menschliches Zutun werden immer mehr Sand und Erde abgetragen. Die Folge: Viele Küstengebiete in Europa sind Überschwemmungen und Extremfluten schutzlos ausgeliefert, mit Gefahr für die Menschen und das Leben im Meer.

Küstenerosion ist ein natürlicher Prozess, aber Infrastruktur wie Häfen und Schutzwälle kann sie beschleunigen. In Rumänien sind die Strände und Küstenstriche im Süden akut gefährdet, durch den Bau von Häfen und Dämmen entlang der Donau zum Schwarzen Meer. Sie erschweren den Sedimenttransport – die natürliche Bewegung von Sand und Gestein. Ein gewaltiges Umweltrisiko, weil sich dadurch die Küstenstruktur am Schwarzen Meer massiv verändert. Klimabedingt häufigere Überschwemmungen und Sturmfluten verschärfen die Lage zusätzlich.

„Die Küstenerosion im Kreis Constanța ist nicht über Nacht gekommen“, sagt Aimilia Pistrika, die als Wasseringenieurin bei der Europäischen Investitionsbank arbeitet. Mit einem Kredit über 97 Millionen Euro finanziert die Bank ein Projekt zum Schutz der rumänischen Schwarzmeerküste, an dem sich auch die Europäische Kommission beteiligt. „Indem wir die Strände wiederherstellen, stärken wir die Küste in ihrer natürlichen Fähigkeit, Flutwellen und Stürmen standzuhalten“, so Pistrika.