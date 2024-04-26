Über die EU-Initiative JASPERS beraten Fachleute der Europäischen Investitionsbank (EIB) nationale, regionale und lokale Behörden, wie sie ihre Projekte an EU-Standards anpassen können und dadurch bessere Aussichten auf EU-Mittel haben. Derzeit beraten sie zu 500 Projekten. Und bei allen geht es auch um Klimaanpassung.

Doch das reicht noch lange nicht.

„Wir müssen mehr tun“, so der für Klimafinanzierungen zuständige EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle. „Nötig sind mehr Projekte und mehr Beratung, um die Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken und uns besser auf die Klimafolgen vorzubereiten.“

Wir brauchen unbedingt eine bessere Regulierung, mehr Klimaanpassung in der Wirtschaft und einen Fokus auf die finanziellen Folgen extremer Wetterereignisse und anderer Klimafolgen. So lautete die Botschaft auf den Adaptation Days der EIB am 24. und 25. April 2024 in Luxemburg. Die Warnung war klar: Nichtstun kostet uns letztlich viel mehr als jede Investition, die wir heute tätigen.